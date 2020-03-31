ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: МОЗ оновив алгоритм лікування заражених

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 11:24
Коронавірус в Україні: МОЗ оновив алгоритм лікування заражених
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Відповідні державні положення затверджені наказом МОЗ України

МОЗ оновив алгоритм надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Згідно з оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на коронавірус, стаціонарне лікування має обов'язково надаватися:

  • хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 у середньому й тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності;
  • пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень.

До цієї групи ризику відносяться пацієнти з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями.

Після прибуття пацієнта до лікарні проводиться медичне сортування: за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ТГРС (тяжкого гострого респіраторного синдрому).

Потім залежно від стану хворого та його класифікації спеціалісти надають відповідну медичну допомогу.

Зокрема, вагітні жінки з підозрою на коронавірус мають бути госпіталізовані у спеціалізований стаціонар, уся терапія має проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності.

Нагадаємо, сьогодні зранку МОЗ оновив дані по кількості заражених коронавірусом.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 31 березня До України за добу повернулися ще майже 5 тис. громадян
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнилечениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся