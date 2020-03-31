Коронавірус в Україні: МОЗ оновив алгоритм лікування заражених

Відповідні державні положення затверджені наказом МОЗ України
МОЗ оновив алгоритм надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Згідно з оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на коронавірус, стаціонарне лікування має обов'язково надаватися:
До цієї групи ризику відносяться пацієнти з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями.
Після прибуття пацієнта до лікарні проводиться медичне сортування: за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ТГРС (тяжкого гострого респіраторного синдрому).
Потім залежно від стану хворого та його класифікації спеціалісти надають відповідну медичну допомогу.
Зокрема, вагітні жінки з підозрою на коронавірус мають бути госпіталізовані у спеціалізований стаціонар, уся терапія має проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності.
Нагадаємо, сьогодні зранку МОЗ оновив дані по кількості заражених коронавірусом.