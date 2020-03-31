Коронавірус в Україні: МОЗ оновив алгоритм лікування заражених

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Відповідні державні положення затверджені наказом МОЗ України

МОЗ оновив алгоритм надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Згідно з оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на коронавірус, стаціонарне лікування має обов'язково надаватися:

хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 у середньому й тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності;

пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень.

До цієї групи ризику відносяться пацієнти з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями.

Після прибуття пацієнта до лікарні проводиться медичне сортування: за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ТГРС (тяжкого гострого респіраторного синдрому).

Потім залежно від стану хворого та його класифікації спеціалісти надають відповідну медичну допомогу.

Зокрема, вагітні жінки з підозрою на коронавірус мають бути госпіталізовані у спеціалізований стаціонар, уся терапія має проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності.

Нагадаємо, сьогодні зранку МОЗ оновив дані по кількості заражених коронавірусом.