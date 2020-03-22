Коронавірус в Україні: МОЗ за день отримав більше 80 підозр

Станом на ранок 22 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Разом з тим, повідомляється, що станом на 10:00 в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Також глава МВС заявив, що буде наполягати на введенні тотального повного карантину в країні.

Зазначимо, режим надзвичайної ситуації вже було введено у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській та Київській областях.

Також РБК-Україна писало, що у вівторок, 24 березня, парламент може зібратися на позачергове засідання, щоб ухвалити рішення про введення надзвичайного стану в Україні через спалах коронавірусу.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд готовий до введення надзвичайного стану в Україні.