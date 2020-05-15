Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 15 травня

Україна послаблює карантин, але продовжує боротьбу з коронавірусом. Міністерство охорони здоров'я повідомило про нову позитивну тенденцію до зниження захворюваності. Вперше за добу в країні кількість нових підтверджених випадків інфікування менше, ніж одужань. У даний момент заразилися коронавірусом 16847 українців, померли від ускладнень 456, одужали 4143.

Найбільша кількість нових хворих за добу виявлено у Чернівецькій, Харківській областях та Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 15 травня

Чернівецька область - 2516 інфікованих. У Чернівцях склалася критична ситуація із захворюваністю на коронавірус. За словами мера Олексія Каспрука в місті вже близько тисячі інфікованих. "Стабільно важка динаміка. У нас на сьогоднішній день міські лікарні заповнені, пробуємо десь там впихнути додаткові кілька десятків ліжок, для того, щоб приймати і лікувати хворих коронавірусом і важкими пневмоніями", - заявив Каспрук. У даний час в місті вільно тільки 10 ліжок-місць. За добу в цілому по регіону виявлено 72 нових випадки зараження коронавірусом, одужали 36 осіб. Також зареєстровано 4 летальних випадки літніх людей з важкими патологіями. Перші заражені коронавірусом в Україні виявлено в Чернівецькій області 3 березня.

Київ - 2012 інфікованих. За добу в столиці зафіксовано 52 нових зараження коронавірусом. За словами мера міста Віталія Кличка, захворіла 31 жінка у віці від 18 до 81 року, 15 чоловіків від 23 до 80 років, а також 4 дівчинки у віці від 2 до 16 років і 2 хлопчика у віці 12 і 16 років. Хворіють COVID-19 у Києві 259 медичних працівників, з них 29 госпіталізовано. Перші випадки інфікування підтверджено в столиці 16 березня.

Івано-Франківська область - 1166 інфікованих. В Івано-Франківську від коронавирусу помер відомий український онкохірург, завідувач диспансерного відділу Прикарпатського клінічного онкологічного центру Ігор Закала. За весь час пандемії в області померли двоє лікарів і п'ять медичних сестер. За останню добу від коронавирусу померла 59-річна медсестра Косівської центральної районної лікарні. На даний момент зареєстровано в регіоні 277 заражених медиків. За останні 24 години кількість інфікованих збільшилася на 22 хворих. Вперше коронавірус в Івано-Франківську виявлено 19 березня.

Тернопільська область - 1033 інфікованих. У Тернополі від коронавирусу помер 82-річний чоловік, який мав важку супутню патологію. За добу в регіоні заразилися 5 мешканців. Нові випадки підтвердилися у Кременецькому районі - 2, у Шумському, Підволочиському та у Бучацькому районах. Вперше інфекція виявлена ​​на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 1067 інфікованих. За даними влади за добу в регіоні заразилися коронавірусом 18 мешканців. Серед усіх хворих на коронавірус - 177 медпрацівників та 93 дитини. Госпіталізовано 192 хворих COVID-19. Всього в області зареєстровано 24 летальних випадки хвороби і 186 одужань. Перші інфіковані в області зареєстровано 17 березня.

Рівненська область - 1062 інфікованих. За добу в області захворіли на коронавирус ще 5 осіб. Нові випадки підтверджено у 1 мешканця міста Рівне та у 4 мешканців Рівненського району. Із загальної кількості хворих в області, коронавірусом заразилися 230 медпрацівників та 80 дітей. За весь час пандемії померли 24 особи, 255 пацієнтів одужали. Вперше коронавірус виявлено у хворих в Сарненській районній лікарні 27 березня.

Львівська область - 904 інфікованих. За інформацією Львівської міської ради в області за добу захворіли на коронавірус 34 особи. За весь час пандемії померли від хвороби 22 мешканця і 169 пацієнтів одужали. У даний момент в лікарнях перебувають 311 інфікованих, 23 - у відділеннях реанімації, 6 пацієнтів - на ШВЛ. "Станом на сьогодні у Львові на COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. З них 56 - це працівники лікарні швидкої допомоги. Хоча ця лікарня не є опорною для лікування хворих коронавірусом, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів. Наприклад, навантаження на хірургію зросла в 3 рази", - повідомив мер Львова Андрій Садовий. Перші випадки зараження COVID-19 зареєстровано на Львівщині 20 березня.

Закарпатська область - 791 інфікований. За добу в області захворіли коронавірусом 27 мешканців. Вперше діагноз COVID-19 встановлено на Закарпатті 26 березня.

Дніпропетровська область - 781 інфікований. У Кривому Розі двоє хворих на коронавірус померли відразу після виписки з лікарні. У лікувальному закладі проводиться розслідування. Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник заявив, що, поки рано говорити про вину головлікаря, який виписав пацієнтів, оскільки у них не було симптомів захворювання. За добу в регіоні виявлено 8 нових заражених. Перші хворі COVID-19 зареєстровано в Дніпрі 9 березня.

Харківська область - 713 інфікованих. За інформацією влади, в регіоні заразилися на коронавірус 41 особа. Також зареєстровано один летальний випадок 82-річного мешканця Харкова, який мав важкі супутні захворювання. У даний момент в регіоні госпіталізовано 264 пацієнта з діагнозом COVID-19, з них 6 - на кисневій підтримці, 1 під'єднано до апарату штучної вентиляції легенів. Всього з початку пандемії в області померли від ускладнень інфекції 21 хворий, 87 одужали. Перші заражені виявлено у Харкові 28 березня.

Одеська область - 693 інфікованих. МОЗ зафіксовано 13 нових випадків зараження за добу. Держприкордонслужба повідомила про госпіталізацію одного військовослужбовця з коронавірусом за останні 24 години. Серед всіх інфікованих 139 медиків і 61 дитина. Всього в регіоні зафіксовано 7 летальних випадків і 41 одужання. 212 пацієнтів з COVID-19 госпіталізовано. Перші інфіковані в Одесі виявлено 24 березня.

Вінницька область - 654 інфікованих. У Вінниці від коронавирусу помер настоятель храму 49-річний Олексій Іродов. У нього був ряд супутніх захворювань. За добу в регіоні підтверджено 26 нових випадків зараження на коронавірус. Перші хворі COVID-19 зафіксовано у Вінниці 25 березня.

Волинська область - 535 інфікованих. За добу в регіоні зареєстровано 25 нових випадків інфікування, з них у Луцькому районі - 6, Маневицькому - 5, по 4 випадки зареєстровано у Луцьку і Ковельському районі, 3 випадки в Ківерцівському районі, 2 у м. Нововолинськ і один у Локачинському районі. За 24 години одужали 13 пацієнтів. За весь час пандемії померли від ускладнень інфекції 15 мешканців регіону, 141 особа одужала. Вперше випадки COVID-19 на Волині зафіксовано 25 березня.

Житомирська область - 533 інфікованих. Голова облдержадміністрації Віталій Бунечко повідомив про 3 нових заражених за останню добу. Найбільше число хворих виявлено у Житомирі - 186 осіб. У Коростені підтверджено 99 заражених, у Бердичеві - 92. За весь час пандемії в області вилікувався 81 пацієнт. Перші інфіковані на коронавірус в регіоні зареєстровано 12 березня.

Кіровоградська область - 432 інфікованих. В області виявлено 4 нових інфікованих за добу. Перше зараження у Кропивницькому зафіксовано 29 березня.

Черкаська область - 348 інфікованих. За 24 години в регіоні підтверджено 2 нових випадки хвороби. За весь час пандемії в області зафіксовано 15 летальних випадків коронавирусу і 208 одужавших. Перші випадки COVID-19 встановлено на Черкащині 22 березня.

Запорізька область - 347 інфікованих. За добу в регіоні кількість заражених зросла на 16 хворих. В області зареєстровано 8 летальних випадків хвороби і 135 одужань. Вперше коронавірус виявлено в Запоріжжі 25 березня.

Полтавська область - 257 інфікованих. Ситуація із захворюваністю на коронавірус за добу не змінилася. За даними влади, кількість одужавших збільшилася до 155. Перші хворі на коронавірус виявлено на Полтавщині 27 березня.

Миколаївська область - 228 інфікованих. МОЗ зафіксовано 3 нових зараження за добу. За даними облдержадміністрації, з усіх інфікованих 45 - медичні працівники. Всього в регіоні зареєстровано 65 одужавших від коронавирусу і 5 смертей. Вперше інфекція встановлена ​​у двох літніх жінок в селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Хмельницька область - 209 інфікованих. За добу заразилися 13 мешканців регіону. Перші дані про коронавірус у Хмельницьку з'явилися 27 березня.

Херсонська область - 165 інфікованих. За інформацією влади в регіоні виявлено два нові випадки зараження за добу. Один заражений виявлений у Херсоні, другий - у Каховському районі. На даний момент вилікувалися від коронавирусу в регіоні 96 пацієнтів. Вперше інфекція зареєстрована ​​в області 25 березня.

Сумська область - 158 інфікованих. За останні 24 години в регіоні заразився одна особа. Перші інфіковані COVID-19 зареєстровано у Сумах 25 березня.

Донецька область - 117 інфікованих. Влада регіону повідомили про 15 нових хворих на коронавірус. За 24 години хворі виявлені у Маріуполі - 11 осіб, в Слов'янську - 2 та по одному в Мар'їнському районі і Черкаській ОТГ. Четверо з тих, що заразилися нещодавно повернулися з Росії. За весь час пандемії померли від ускладнень інфекції 3 мешканця, 34 одужали. Перші інфіковані в області з'явилися 18 березня.

Чернігівська область - 84 інфікованих. Влада регіону повідомляє про 16 випадків зараження за останню добу. 9 нових хворих виявлено в обласному центрі. Серед заражених медик мобільної бригади. За весь час пандемії госпіталізовано 11 хворих, одужали 22 пацієнта, 6 померли від ускладнень. Вперше COVID-19 виявлено в регіоні 26 березня.

Луганська область - 42 інфікованих. Ситуація із захворюваністю на коронавірус в області не змінилася за добу. Перше зараження в регіоні зафіксовано 25 березня, з тих пір впоралися з коронавірусом 15 мешканців.