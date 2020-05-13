Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 13 травня

Коронавірус поширюється у регіонах України. В країні зменшується кількість нових інфікованих за добу, при цьому смертність залишається на високому рівні другий день поспіль. За даними Міністерства охорони здоров'я, за 24 години заразилися коронавірусом 375 осіб, померли від ускладнень 17 хворих, одужали 85 пацієнтів. За весь час пандемії кількість інфікованих досягла 16023 хворих, померли 425 українців, вилікувалися 3373 пацієнтів.

Найбільша кількість заражених за добу виявлено у Чернівецькій, Рівненській областях та Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 13 травня

Чернівецька область - 2396 інфікованих. За добу в регіоні від коронавирусу померли троє чернівчан: 56-річний чоловік з ішемічною хворобою серця, кардіосклерозом і надмірною вагою; 47-річний чоловік з цукровим діабетом і 83-річна жінка. В регіоні зафіксовано 86 летальніх випадків від коронавирусу за весь час пандемії. Кількість заражених за 24 години збільшилася на 72 хворих. За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, вільними поки залишаються 35% ліжок, відведених для хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що комісія МОЗ проводить розслідування через велику кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області. За його словами, однією з причин спалахів у Чернівцях є відвідування церков на свята. "У Чернівцях досить великий кластер був пов'язаний зі святкуванням Великодня. Коли були порушені певні карантинні заходи. Досить велика кількість хворих була саме серед тих, хто відвідував церкви", - сказав Ляшко. Перші хворі COVID-19 в Україні виявлено у Чернівецькій області 3 березня.

Київ - 1930 інфікованих. У столиці за добу помер один хворий на коронавірус, підтверджено 59 нових випадків інфікування. За даними мера міста Віталія Кличка, серед нових заражених 14 медичних працівників і тримісячна немовля. "Серед тих, хто захворіли 33 жінки віком від 27 до 79 років і дівчинка, якій усього три місяці. 22 чоловіка від 25 до 82 років, а також троє хлопчиків 10, 11 та 12 років. До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів, інші лікуються на вдома на самоізоляції", - уточнює Кличко. За весь час пандемії померли від COVID-19 у Києві 38 осіб. Перші заражені виявлено у столиці 16 березня.

Івано-Франківська область - 1133 інфікованих. За добу в області зафіксовано один летальний випадок хвороби, 7 нових заражень і 5 одужавших. В Івано-Франківську у важкому стані знаходяться 8 інфікованих, серед них лікар і 19-річна дівчина. Перші хворі на коронавірус виявлено в регіоні 19 березня.

Тернопільська область - 1021 інфікований. В області померли від коронавирусау чоловік з села Малі Загайці Шумського району та жінка з села Новий Кокорів Кременецького району. Хвора з безліччю супутніх хвороб тиждень пролежала у реанімації районної лікарні. За добу в регіоні зафіксовано троє нових хворих на коронавірус. Вперше заражених на Тернопільщині виявлено 19 березня.

Київська область - 1023 інфікованих. Влада регіону повідомила про два летальні випадки COVID-19 за останню добу. За 24 години кількість інфікованих збільшилася на 23 пацієнтів. За час пандемії померли від ускладнень 22 жителя регіону. Серед усіх інфікованих 160 медпрацівників і 93 дитини. Перші випадки зараження зареєстровано в регіоні 17 березня.

Рівненська область - 1028 інфікованих. Голова Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль повідомив про 7 нових заражених за добу. За його словами, коронавірус підтверджено у 5 рівнян і у 2 з Рокитнівського району. Вік інфікованих від 42 до 68 років. Серед усіх хворих на коронавірус 215 медпрацівників та 78 дітей. За весь час пандемії померли від ускладнень інфекції 23 особи і одужали 173. Госпіталізовано з діагнозом COVID-19 в області 182 мешканця, під'єднаний до апарату штучної вентиляції легенів один хворий, знаходяться у реанімації 16 пацієнтів. Перші заражені виявлено у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Львівська область - 825 інфікованих. У Львові від коронавирусу помер 80-річний чоловік з важкими супутніми захворюваннями. Всього в регіоні зафіксовано 23 летальних випадки хвороби. За останню добу заразилися COVID-19 в області 27 мешканців. Вперше коронавірус на Львівщині виявлено 20 березня.

Дніпропетровська область - 748 інфікованих. У Кривому Розі помер від коронавирусу 81-річний чоловік з серцево-судинною недостатністю та онкологічним захворюванням. В регіоні повідомили про 17 нових заражених. Найбільша кількість нових хворих у Дніпрі - 11 пацієнтів. Вперше хворі з діагнозом COVID-19 зафіксовано у Дніпрі 9 березня.

Закарпатська область - 748 інфікованих. 18 випадків зараження виявлено у регіоні за добу. Всього в області зареєстровано 6 летальних випадків і 43 одужання. Вперше хворі на коронавірус на Закарпатті зафіксовано 26 березня.

Одеська область - 653 інфікованих. За останні 24 години захворіли на коронавірус 7 мешканців регіону: 2 у Подільському районі та 5 в Одесі. Один з нових інфікованих є лікарем міської лікарні №10. За весь час пандемії померли від COVID-19 в області 7 осіб, 40 одужали. Перші хворі на коронавірус в Одесі зареєстровано 24 березня.

Харківська область - 623 інфікованих. У місті Первомайськ через спалах хвороби серед лікарів закрили на карантин дитячу поліклініку. "Всі випадки захворювання мають легку або середню форму. Двоє медиків госпіталізовані, їх стан днями покращився. Двоє з підвищеною температурою 37-39 градусів знаходяться вдома. У решти немає яких-небудь симптомів, у моніторинг вони були включені, так як мали контакт з підтвердженими хворими", - поінформував мер Первомайська Микола Бакшеєв. За добу в регіоні заразилися коронавірусом 28 мешканців. Вперше інфікованих у Харкові зафіксовано 28 березня.

Вінницька область - 580 інфікованих. За добу захворіло COVID-19 в регіоні 33 мешканця регіону. Спалах захворювання стався у Жмеринському районі, де заразилися 12 осіб. Серед нових інфікованих співробітники районної державної адміністрації та районної ради. Серед усіх заражених 38 дітей. Вперше хворі на коронавірус зафіксовано у Вінниці 25 березня.

Житомирська область - 525 інфікованих. Влада регіону повідомила про двох заражених за добу. Новими інфікованими стали 46-річна жінка з Житомира та 63-річна жінка з Радомишля. Найбільша кількість хворих зареєстрована в Житомирі - 182 особи, у Коростенському районі - 101 та у Бердичівському районі - 98. Перші дані про коронавірус у регіоні з'явились 12 березня.

Волинська область - 496 інфікованих. 14 нових випадки зараження підтверджено у регіоні за добу. У Луцьку виявлено 2 хворих, у Луцькому районі - 4, у Маневицькому районі - 4, у Нововолинську - 1, у Ковельському районі - 3. За весь час пандемії вилікувалися від інфекції 119 осіб, померли 11. Вперше інфікованих на Волині виявлено 25 березня.

Кіровоградська область - 425 інфікованих. Голова облдержадміністрації Андрій Балонь повідомив про рекордну кількість одужавших в області від коронавирусу. За його словами, 243 мешканця регіону вилікувалися від COVID-19. Серед них 6 дітей та 99 медпрацівників. У даний момент 59 пацієнтів залишаються в лікарнях. За добу захворіло на коронавірус 5 мешканців. Перші інфіковані в області зареєстровано 29 березня.

Черкаська область - 343 інфікованих. За даними облдержадміністрації, в регіоні заразився за добу один мешканець Черкас. На даний момент госпіталізовано 20 хворих на коронавірус. За весь час пандемії 15 інфікованих померли, 208 одужали. Перші хворі на коронавірус виявлено на Черкащині 22 березня.

Запорізька область - 331 інфікований. В області від коронавирусу померла 80-річна мешканка Запоріжжя з серцево-судинними захворюваннями. За добу виявлено 2 нових випадки зараження COVID-19. Найбільша кількість хворих зареєстрована в Запоріжжі - 243. За весь час пандемії померли від хвороби 8 хворих, 125 одужали. Вперше інфекція виявлена ​​в регіоні 25 березня.

Полтавська область - 248 інфікованих. У Кременчуці заразився коронавірусом віце-мер Дмитро Кравченко. За даними міськради, мер міста Віталій Малецький, а також інші віце-мери на самоізоляцію не йдуть, тому що вони не контактували з хворим останнім часом. Серед інфікованих 63 медичних працівника. Перші дані про COVID-19 на Полтавщині з'явилися 27 березня.

Миколаївська область - 225 інфікованих. Влада регіону повідомляє про 2 заражених і 3 одужавших мешканців області за добу. Всього в регіоні зафіксовано 5 летальних випадків хвороби і 51 одужання. Перші інфіковані виявлено в селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Хмельницька область - 182 інфікованих. Влада регіону повідомила про 7 випадків зараження за добу: по одному хворому в Чемеровецькому і Кам'янець-Подільському районах і 5 у Дунаєвецькому районі. Облдержадміністрація повідомила про 190 лабораторно підтверджених випадків хвороби. Всього в регіоні зафіксовано 7 летальних випадків і 53 одужання. Перші інфіковані зареєстровано в області 27 березня.

Херсонська область - 162 інфікованих. За добу у Херсоні підтверджено випадок зараження 39-річного медичного працівника. Інфекція виявлена під час обов'язкового тестування медиків на коронавірус кожні 5 днів. У даний момент в регіоні госпіталізовано 13 пацієнтів з COVID-19. Перші інфіковані виявлено у Херсоні 25 березня.

Сумська область - 157 інфікованих. МОЗ зафіксовано 3 випадки зараження коронавірусом в регіоні за добу. Перші хворі COVID-19 зареєстровано у Сумах 25 березня.

Донецька область - 100 інфікованих. МОЗ не виявлено нових заражених за добу у регіоні. Перша дані про хворих в області передавалися 18 березня.

Чернігівська область - 79 інфікованих. За добу заразилися на коронавірус дві жінки віком 65 та 69 років. У даний момент в регіоні госпіталізовано 4 хворих. Перші інфіковані виявлено в регіоні 26 березня.

Луганська область - 42 інфікованих. Ситуація із захворюваністю на коронавірус в області за добу не змінилася. На даний момент 15 мешканців одужали, 10 - госпіталізовано. Перші інфіковані в області виявлено 25 березня.