Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 5 травня

Коронавірус поширюється у всіх регіонах України. Тільки Луганська область не повідомляє про нових інфікованих. За весь час епідемії в Україні підтверджено 12331 випадок зараження COVID-19, померли від ускладнень 303 українця, 1691 одужав.

За добу найбільша кількість нових хворих зареєстровано у Чернівецькій і Київській областях. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 5 травня

Чернівецька область - 1887 інфікованих. Протягом доби підтверджено 69 нових випадків зараження коронавірусом в області, з них 37 - у Чернівцях. За словами голови обласної державної адміністрації Сергія Осачука, за весь час епідемії одужали 159 мешканців регіону. Перші хворі COVID-19 в Україні виявлено в Чернівецькій області 3 березня.

Київ - 1535 інфікованих. Мер столиці Віталій Кличко поінформував про 24 мешканців, які захворіли на коронавірус за добу. Незважаючи на те, що кількість заражених скорочується, одночасно зростає число інфікованих, які потребують госпіталізації. Також Кличко повідомив про ще один летальний випадок хвороби в Києві. Перші заражені COVID-19 з'явилися у місті 16 березня.

Івано-Франківська область - 984 інфікованих. В регіоні захворіли 12 співробітників обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За даними голови облдержадміністрації Віталія Федоріва, з усіх інфікованих 223 хворих - медичні працівники. МОЗ повідомляє про 19 нових випадки хвороби в області за добу. Перше зараження в Івано-Франківську зареєстровано 19 березня.

Тернопільська область - 896 інфікованих. 28 мешканців регіону заразилися коронавірусом за останню добу. Тернопільський штаб по боротьбі з коронавірусом прийняв рішення про послаблення карантину у місті з вівторка, 6 травня. Дозволяється робота підприємств громадського харчування з безконтактної передачею замовлення та продаж продуктів швидкого харчування із забороною вживання їх на місці. Також дозволена діяльність з надання фінансових послуг за умови присутності у приміщенні не більше одного відвідувача, і дозволяється невідкладна стоматологічна допомога у приватних стоматологічних клініках і кабінетах. Вперше коронавірус зафіксовано на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 853 інфікованих. За інформацією влади регіону, за добу заразилися коронавірусом 69 мешканців. Серед усіх інфікованих - 78 дітей і 101 медпрацівник. Госпіталізовано 159 хворих. У місті Українка виявлено спалах епідемії у гуртожитку. Захворіли відразу 10 осіб. Будівля закрита на карантин. Перші хворі коронавірусом зареєстровано в області 17 березня.

Рівненська область - 750 інфікованих. У регіоні зафіксовано 24 нових хворих на коронавірус за добу. У зв'язку зі збільшенням кількості заражених посилено карантин у двох селах. У селі Зоря обмежено в'їзд і виїзд, такі ж заходи прийнято у селі Познань Рокитнівського району. Церкви перенесли богослужіння на могилах на кінець травня - початок червня. Вперше хворі коронавірусом зафіксовано у регіоні у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Закарпатська область - 531 інфікований. Заразилися COVID-19 за добу 23 жителя регіону. Перші інфіковані виявлено в області 26 березня.

Львівська область - 506 інфікованих. У Львові померла 87-річна жінка, яка мала низку супутніх захворювань. "Спочатку лікувалася в Центрі легеневого здоров'я, після її перевели в обласну інфекційну лікарню. Була підключена до апарату ШВЛ. Коронавірус підтвердили ще 10 квітня", - повідомили у Львівському штабі по боротьбі з розповсюдженням коронавирусу. За інформацією Львівської міської ради, 33 мешканця регіону заразилися коронавірусом за добу. За весь час пандемії померли від ускладнень інфекції 16 пацієнтів, 95 одужали. У даний момент, у Львівській інфекційній лікарні перебувають 138 заражених, з них у реанімації - 6, на апаратні ШВЛ - 3. Облдержадміністрація повідомила про розблокування в'їзду і виїзду до села Давидів. При цьому зберігається дезінфекція місць загального користування, функціонування патрулів за дотриманням карантину, соціальний супровід осіб на самоізоляції. Перші хворі коронавірусом зареєстровано у Львові 20 березня.

Дніпропетровська область - 460 інфікованих. За даними влади регіону, заразилися коронавірусом за добу 18 мешканців. Нові випадки захворювання виявлено у Кривому Розі, Дніпрі, Кам'янському, Подгородному, у Дніпровському, Покровському та Софіївському районах. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в області склала 478 випадків. Вперше заражених виявлено в Дніпрі 19 березня.

Вінницька область - 436 інфікованих. За добу підтверджено 1 випадок зараження коронавірусом у регіоні. Перші дані про COVID-19 зареєстровано у Вінниці 25 березня.

Житомирська область - 430 інфікованих. Кількість заражених в області зросла за добу на 7 осіб. За інформацією голови облдержадміністрації Віталія Бунечко, 3 тести показали повторне інфікування у мешканців Житомира. Перші хворі коронавірусом зафіксовано у Житомирі 12 березня.

Одеська область - 427 інфікованих. Влада регіону повідомляє про 18 нових випадки хвороби за добу, з них 17 - у Подільську. Загальна кількість заражених в цьому районному центрі досягла 195 мешканців. Вперше коронавірус виявлено у регіоні 24 березня.

Кіровоградська область - 401 інфікований. У Кропивницькому зафіксовано 4 нових випадки інфікування за добу. Вперше хворі на коронавірус з'явилися в Кропивницькому 29 березня.

Харківська область - 361 інфікований. У Харкові повідомили про 13 заражених на коронавірус за добу. За весь час пандемії у місті зафіксовано 9 летальних випадків хвороби. Перші інфіковані виявлено в області 28 березня.

Волинська область - 340 інфікованих. 16 заражених виявлено за добу в регіоні. Перші хворі COVID-19 на Волині зареєстровано 25 березня.

Черкаська область - 312 інфікованих. За добу заразилися коронавірусом в області 4 мешканця. Обласна державна адміністрація має намір у суді скасувати резонансне рішення Черкаського міськвиконкому з приводу послаблення карантину у місті. Вперше коронавірус зафіксовано на Черкащині 22 березня.

Запорізька область - 285 інфікованих. У Запоріжжі спалах коронавирусу виявлено у​в дитячому будинку-інтернаті. Інфекція виявлено у 7-річної дитини. "Ще у 5 дітей є симптоми захворювання. Всього в закладі зараз перебувають 120 вихованців. Всі діти та працівники інтернату проходять тестування на коронавірус", - повідомили у Запорізькому штабі по боротьбі з коронавірусом. Крім того, влада регіону повідомила про спалах зараження у гуртожитку в Заводському районі. МОЗ поінформував про 10 заражених за добу. Перші випадки інфікування виявлено в регіоні 25 березня.

Полтавська область - 227 інфікованих. За 24 години у Полтаві зареєструвано 5 нових інфікованих COVID-19. Перше зараження у Полтаві зафіксовано 27 березня.

Миколаївська область - 161 інфікований. На Південноукраїнській атомній електростанції 12 співробітників захворіли на коронаврус. "У інфекційному відділенні м. Южноукраїнська перебувають 5 працівників підприємства - 4 хворих у стані середньої важкості, 1 - з підозрою (за клінічними проявами). В Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебуває один працівник (3 травня в зв’язку з погіршенням стану переведений з міського інфекційного відділення). Амбулаторно лікуються 7 осіб. Контактні особи встановлені та обстежуються методом ПЛР-тестів", - йдеться в повідомленні прес-служби станції. Перші хворі коронавірусом зареєстровано в селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Херсонська область - 139 інфікованих. У регіоні за добу захворіли на коронавірус 3 мешканця. Вперше хворі COVID-19 зареєстровано у Херсоні 25 березня.

Хмельницька область - 116 інфікованих. В інфекційній лікарні помер від коронавирусу 67-річний чоловік з Кам'янця-Подільського району. Всього за весь час пандемії у регіоні зафіксовано 6 летальних випадків. Перше зараження коронавірусом у Хмельницьку виявлено 27 березня.

Сумська область - 112 інфікованих. У Сумах зараження виявлено у співробітниці одного з магазинів. Підприємство закрито на дезінфекцію, співробітники відправлено на самоізоляцію. 70 осіб проходять тестування, у трьох членів сім'ї зараженої підтверджено інфекцію. МОЗ поінформував про двох хворих за добу у регіоні. Вперше коронавірус виявлено в Сумах 25 березня.

Донецька область - 81 інфікований. Влада регіону повідомляє про 12 нових заражених. З них 9 виявлено у Маріуполі, 2 - у Бахмуті, 1 - у Світлодарську. Вперше коронавірус у регіоні виявлено 18 березня.

Чернігівська область - 64 інфікованих. За останні 24 години у регіоні виявлено 10 нових заражених за добу. Перші дані про хворих коронавірусом з'явилися в області 26 березня.

Луганська область - 37 інфікованих. Регіон став єдиним, в якому за добу не підтверджено нових заражень коронавірусом. Вперше хворі COVID-19 зареєстровано в області 25 березня.