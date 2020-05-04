Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 4 травня

Темпи поширення коронавіруса в Україні істотно не знижуються. Щодня COVID-19 інфікуються близько півтисячі українців. За минулу добу зафіксовано 502 нових випадки зараження. Станом на 4 травня офіційне число людей з діагнозом COVID-19 складає 11913. В результаті ускладнень, викликаних інфекцією, померли 288 осіб. Число видужалих на сьогодні становить 1547 пацієнтів. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 4 травня

Чернівецька область - 1818 інфікованих. Область лідирує в Україні за кількістю заражених коронавирусной інфекцією людей. Так, за останню добу, за повідомленням ОДА, в регіоні з'явилося 73 нових хворих, більше 30 з яких – у місті Чернівці. Перше зараження в області також виявилося першим в Україні. Воно було підтверджено 3 березня.

Київ - 1511 інфікованих. За даними РНБО, у Києві за минулу добу кількість нових заражень COVID-19 зменшилася більш ніж у два рази і склало 17 осіб порівняно з 24-ма за попередній день. Захворіли 6 жінок, 10 чоловіків і одне немовля. Також повідомляється про чергове летальний випадок від коронавіруса. Перший випадок COVID-19 в столиці був підтверджений 16 березня.

Івано-Франківська область - 965 інфікованих. На Прикарпатті за останню добу виявлено 23 нових випадки захворювання, а число померлих від коронавіруса зросла до 54 осіб. Про це повідомляє система моніторингу поширення епідемії. Перший випадок COVID-19 в області був виявлений 19 березня.

Тернопільська область - 868 інфікованих. За останню добу в Тернополі коронавірус був підтверджений у чотирьох медичних працівників. Крім того, захворювання виявлено у трьох мешканців Тернополя, які контактували з хворими. Перше зараження було виявлено в регіоні 20 березня.

Київська область - 784 інфікованих. За інформацією місцевої ОДА, в області на сьогодні офіційно підтверджено 784 випадку зараження COVID-19, з яких 73 – у дітей, 90 – у медичних працівників. За минулу добу виявлено 37 нових випадків. Вперше інфекція в області була виявлена 17 березня.

Рівненська область - 726 інфікованих. За інформацією ОДА, у селі Познань Рокитнівського району виявили 6 осіб, інфікованих коронавірусом, у зв'язку з чим тут посилили карантин і встановили блокпост. Перше зараження в області було офіційно підтверджено 27 березня.

Закарпатська область - 508 інфікованих. Сьогодні на Закарпатті зафіксовано 10-я смерть від ускладнень Сovid-19. За інформацією департаменту охорони здоров'я ОДА, помер пенсіонер з Рахівського району. Перше офіційне підтвердження COVID-19 в регіоні було зафіксовано 26 березня.

Львівська область - 473 інфікованих. Сьогодні в області підтверджено 15-й летальний випадок від COVID-19, про що повідомили у Львівському штабі по боротьбі з поширенням коронавіруса. Перший випадок захворювання був зафіксований в регіоні 20 березня.

Дніпропетровська область - 448 інфікованих. За минулу добу, за повідомленням ОДА, в області лабораторне підтвердження отримали 13 нових випадків COVID-19. Захворіли 8 жителів Дніпра і п'ятеро – з Кривого Рогу. 19 березня на Дніпропетровщині вперше була виявлена коронавірусна інфекція.

Вінницька область - 435 інфікованих. За повідомленням голови облдержадміністрації, сьогодні в регіоні зафіксована четверта смерть від коронавіруса. Померла 66-річна вінничанка, у якій крім COVID-19 були інші хронічні захворювання. Перший випадок коронавіруса в області був діагностований 25 березня.

Житомирська область - 423 інфікованих. За даними місцевої ОДА, на Житомирщині за останню добу підтверджені 30 нових випадків зараження. Найбільше число хворих – 148 осіб спостерігається в Житомирі, 85 – в Коростені та 79 – у Бердичеві. Перше інфікування в області підтверджено 12 березня.

Одеська область - 409 інфікованих. На сьогоднішній день область вийшла в лідери за кількістю заражених за добу. За інформацією міністра охорони здоров'я України, за минулий день число випадків COVID-19 в Одеському регіоні становила 80 осіб. Вперше коронавірус тут підтвердився 24 березня.

Кіровоградська область - 397 інфікованих. Сьогодні в місцевій ОДА повідомляється про п'яти видужали від COVID-19, серед яких 13-річна дитина, а також медичні працівники. Перше зараження коронавірусом в області було виявлено 29 березня.

Харківська область - 348 інфікованих. За інформацією ОДА, на сьогодні в області підтверджено 350 випадків COVID-19, госпіталізовано 133 людини, а 172 перебувають на самоізоляції. Троє хворих перебувають у реанімації, у тому числі – два медика. Також повідомляється про нових летальних випадках – померли харків'яни 61 і 70 років. Перше інфікування коронавірусом в області виявлено 28 березня.

Волинська область - 324 інфікованих. станом на сьогодні в регіоні виявлено 324 випадки інфікування коронавірусом, в тому числі 64 людина одужали, шість – померли. За останню добу кількість хворих зросла на 9 чоловік. Перший випадок COVID-19 в області був офіційно підтверджений 25 березня.

Черкаська область - 308 інфікованих. За повідомленням мера Черкас, на сьогодні в Черкаській міській інфекційній лікарні з COVID-19 перебуває 14 пацієнтів, з них п'ятеро – у важкому стані. Перший випадок коронавіруса був зафіксований в області 22 березня.

Запорізька область - 275 інфікованих. За повідомленням обласного лабораторного центру МОЗ України, на сьогодні в області COVID-19 виявлений у 275 жителів, серед яких -27 дітей. Число хворих медиків в регіоні досягло 53-х. Тут перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований 25 березня.

Полтавська область - 222 інфікованих. За останню добу кількість заражених COVID-19 в області зросло на 10 осіб. У Кременчуцькому районі, за даними місцевої РДА, лабораторно підтверджено 8 випадків коронавіруса, у тому числі чотири – летальних. Також повідомляється, що лікар районної лікарні знаходиться у важкому стані. Перший випадок COVID-19 в Полтавській області був виявлений 27 березня.

Миколаївська область - 149 інфікованих. Місцева ОДА повідомляє про 12 нових випадків зараження COVID-19 за останню добу. А загальне число інфікованих в області збільшилася до 161 особи, з яких 40 – медики. Найбільше число заражених: 53 людини – в Домановском районі, 41 – у Вознесенському, 22 – в Южноукраїнську, 19 – в Новоодесском, 11 осіб – у Миколаєві. Перше офіційне підтвердження COVID-19 в регіоні було зафіксовано 11 квітня.

Херсонська область - 136 інфікованих. За повідомленням мерії, в області за минулу добу підтверджений один випадок нового захворювання у 53-річного жителя Голій Пристані. Він знаходиться в лікарні у стані середньої тяжкості. Всього на сьогодні в області налічується 139 інфікованих COVID-19, з яких 52 людини одужали, два – померли. Вперше інфекція в регіоні була виявлена 25 березня.

Хмельницька область - 115 інфікованих. Місцева ОДА інформує про новий летальний випадок від коронавіруса. Помер 67-річний пацієнт з Кам'янець-Подільського району, який раніше був директором Кам'янець-Подільського цементного заводу. Перший випадок зараження COVID-19 в області було виявлено 27 березня.

Сумська область - 110 інфікованих. На Сумщині сьогодні коронавірус вперше виявлений в Сумському районі, про що інформує обласний лабораторний центр. Всього у регіоні на сьогодні офіційно підтверджено 110 випадків інфікування COVID-19, з яких чотири – летальних. Перше зараження коронавірусом в області сталося 25 березня.

Донецька область - 70 інфікованих. За останню добу в Донецькій області не зафіксовано нових випадків зараження коронавірусом. Перший офіційний випадок коронавіруса в регіоні отримав підтвердження 18 березня.

Чернігівська область - 54 інфікованих. За повідомленням ОДА, за останню добу в області виявлено 8 нових випадків інфікування COVID-19: захворіли 7 жителів Боровицького району і одна жінка із селища Варва. Також повідомляється про чергову смерть хворий з Варвинського району. Перший випадок зараження в регіоні стався 26 березня.

Луганська область - 37 інфікованих. За минулу добу в Луганській області, як і на Донеччині, не було виявлено нових хворих коронавірусом. Крім того, тут виявлено найменшу кількість позитивних тестів з COVID-19. Вперше коронавірусна інфекція в області була підтверджена 25 березня.