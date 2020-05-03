Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 3 травня

Коронавірус в Україні 3 травня продовжує поширюватися. Кожен день в країні фіксується не менше 400 нових випадків інфікування COVID-19. На даний момент налічується 11411 хворих. За останню добу підтверджено 550 нових випадків зараження коронавірусом. Також росте число летальних результатів від COVID-19: на сьогоднішній день померло 279 осіб. Кількість тих, що вилікувалися від інфекції становить 1498 осіб. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз – у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 3 травня

Чернівецька область - 1745 інфікованих. Регіон продовжує тримати першість заражених COVID-19 в Україні. За минулу добу, за даними ОДА, було зафіксовано 78 нових випадків зараження, найбільша кількість з яких зареєстровано: 25 людина в Чернівцях, 15 – у Сторожинецькому, 13 – в Глибоцькому районах. Також повідомляється про трьох смертей від коронавіруса. Перше зараження в області і в Україні підтверджено 3 березня.

Київ - 1494 інфікованих. За повідомленням мерії, у столиці, за останню добу зафіксовано понад 40 нових випадків COVID-19. Захворіли 22 жінки і 19 чоловіків, у тому числі заразилися ще 5 медиків. Перше підтвердження коронавіруса тут було зареєстровано 16 березня.

Івано-Франківська область - 942 інфікованих. За інформацією системи моніторингу поширення епідемії, на Прикарпатті за минулу добу з'явилося понад 40 нових випадків інфікування коронавірусом і дві смерті від COVID-19. Вперше захворювання в регіоні було підтверджено 19 березня.

Тернопільська область - 823 інфікованих. Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на сьогодні в області зафіксовано 823 випадки захворювання, з яких 49 – діти. Також повідомляється про 15 летальних випадках і 117 видужали. За останній день на Тернопільщині з'явилося 30 випадків інфікування COVID-19. Перший випадок коронавіруса був підтверджений 20 березня.

Київська область - 747 інфікованих. За повідомленням ОДА, на Київщині під загрозою зараження опинилися діти. У працівниці дитбудинку в селі Мокрець виявлений COVID-19, всі контактні особи здали тести на інфекцію. Також повідомляється, що в області коронавірус виявлено в пансіонаті для людей похилого віку та п'яти гуртожитках. Перший інфікований в області був зафіксований 17 березня.

Рівненська область - інфікованих 689. станом на 3 травня у регіоні налічується 724 хворих COVID-19, про що повідомляє глава ОДА. Всього за останню добу зафіксовано 30 нових випадків зараження. Вперше інфікування в області було підтверджено 27 березня.

Закарпатська область - 496 інфікованих. За інформацією мерії, за минулий день в регіоні виявлено 64 нових інфікованих. Це найбільший добовий показник з початку епідемії на Закарпатті. Перший офіційно підтверджений позитивний результат COVID-19 в регіоні було отримано 26 березня.

Львівська область - 465 інфікованих. За повідомленням місцевої ОДА, на сьогоднішній день в області зафіксовано 465 випадків зараження коронавірусом, з яких 14 осіб померли, 95 – одужали. Також повідомляється, що в селі Давидов жінка-медик, інфікована COVID-19, приймала пацієнтів. Перший випадок коронавіруса зафіксований в області 20 березня.

Дніпропетровська область - 436 інфікованих. За інформацією департаменту охорони здоров'я Дніпровського міськради, за час епідемії в Дніпрі зафіксовано 142 випадки інфікування COVID-19, з яких 29 осіб одужали, один помер. Вперше COVID-19 в області був підтверджений 19 березня.

Вінницька область - 427 інфікованих. Як інформує ОДА, станом на сьогодні в регіоні налічується 427 інфікованих COVID-19, з яких 28 – діти. Найбільше число хворих: 194 людини – у Вінниці, 72 – в Калинівському, 23 – Вінницькому, 16 – Тростянецькому районах. Також повідомляється про поліпшення стану дитини, який пережив клінічну смерть від коронавіруса. Перше інфікування в області підтвердилося 25 березня.

Кіровоградська область - 394 інфікованих. За минулу добу в області коронавірусом заразилися дві людини і два одужали. Всього ж на сьогоднішній день в регіоні налічується 394 випадку зараження, з яких 19 людей померли, 116 одужали. Перше інфікування в області було підтверджено 29 березня.

Житомирська область - 393 інфікованих. За даними Центру громадського здоров'я, за останню добу в області виявлено три нових випадки інфікування COVID-19: захворіли дві жінки в Коростені і одна – в Житомирі. Перше інфікування в регіоні було підтверджено 12 березня.

Одеська область - 329 інфікованих. За даними заступника голови Ізмаїла, в місті підтверджений коронавірус у двох слідчих місцевого відділення поліції. Також повідомляється про 25 нових випадків зараження в Подольську. Вперше COVID-19 в регіоні був підтверджений 24 березня.

Волинська область - 315 інфікованих. станом на сьогодні в області зареєстровано 315 випадків зараження COVID-19, в тому числі 64 людини одужали, шість померли. За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків коронавіруса: у Луцьку, Нововолинську і Ковальському районі. Перший випадок зараження в області підтвердився 25 березня

Харківська область - 311 інфікованих. За повідомленням мерії Харкова, за минулу добу в області від коронавіруса померли двоє харків'ян у віці 65 і 69 років. Всього на сьогодні підтверджено 315 випадків захворювання, з яких вилікувались 35 осіб. Перше інфікування було виявлено в області 28 березня.

Черкаська область - 304 інфікованих. В цілому в області на сьогоднішній день виявлено більше 300 випадків інфікування коронавірусом. З них 58 осіб перебувають на лікуванні у лікарні, 174 перебувають на самоізоляції, а 63 – одужали. Вперше коронавірус був виявлений в області 22 березня.

Запорізька область - 267 інфікованих. За інформацією обласного лабораторного центру МОЗ України в області на сьогоднішній день налічується 267 осіб з підтвердженим COVID-19, з них 53 медика. Найбільше число хворих: 184 – у Запоріжжі, 33 – в Мелітополі, 15 – в Енергодарі. Вперше коронавірус з'явився в області 25 березня.

Полтавська область - 212 інфікованих. В Кременчуці, за повідомленням мера міста, за останній день кількість хворих коронавірусом збільшилася на 9 осіб, двоє з яких діти, один випадок – смертельний. Також повідомляється про 12 підтверджених випадки захворювання в Горишних Плавнях. Перший випадок COVID-19 в Полтавській області був підтверджений 27 березня.

Миколаївська область - 140 інфікованих. За інформацією обласного штабу з протидії коронавіруса, за останню добу на Миколаївщині виявлено 9 нових випадків COVID-19. При цьому 8 із них – у жителів Новоодеського району. Перше підтвердження коронавіруса в регіоні було зафіксовано 11 квітня.

Херсонська область - 121 інфікований. За повідомленням ОДА, за останню добу в області виявлено 17 нових випадків інфікування COVID-19, з яких 15 осіб – у Каховці. Всього станом на сьогодні в області налічується 138 випадків коронавіруса, з яких 52 людини одужали, двоє – померли. Перше інфікування в регіоні було підтверджено 25 березня.

Сумська область - 105 інфікованих. За повідомленням обласного лабораторного центру, в місті Глухові виявлений перший випадок коронавіруса. Всього станом на сьогодні в області налічується 105 офіційно підтверджених випадків COVID-19, в тому числі 4 летальних. Перше підтвердження інфекції в області було отримано 25 березня.

Хмельницька область - 98 інфікованих. На сьогодні в області, за інформацією ОДА, зареєстровано 115 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з яких 27 осіб одужали, п'ятеро померло. Нові 16 випадків зафіксовані у Нетішині та Кам'янці-Подільському районі. Перше інфікування в регіоні підтвердилося 27 березня.

Донецька область - 70 інфікованих. За інформацією Центру здоров'я МОЗ, на сьогодні в області зареєстровано 70 випадків інфікування COVID-19. З них 12 осіб одужали, один – помер. У регіоні коронавірус вперше був підтверджений 18 березня.

Чернігівська область - 51 інфікований. За інформацією мерії, за останню добу на Чернігівщині кількість заражених коронавірусом збільшилася на три людини, у тому числі захворів один медик. Всі вони – жителі Чернігова. Всього на сьогодні в області є 54 випадку COVID-19, з яких 8 осіб одужали, чотири померли. Перший випадок інфікування в регіоні був підтверджений 26 березня.

Луганська область - 37 інфікованих. За повідомленням Луганського обласного лабораторного центру Моз України, за останню добу в області діагноз COVID-19 підтвердився ще у двох людей – у Лисичанську та Новопскові. Всього в області захворіло 37 людей, п'ятеро з яких одужали. Вперше вірус в області був зафіксований 25 березня.