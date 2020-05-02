Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 2 травня

Коронавірус поширюється в Україні. Занадто швидке послаблення карантину у регіонах може призвести до катастрофічних наслідків, попередив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За даними Міністерства охорони здоров'я, в країні заражено коронавірусом 10861 осіб, померло від ускладнень інфекції 272, одужали 1413.

Кількість хворих у Чернівецькій області та Києві набагато перевищує інші регіони країни. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 2 травня

Чернівецька область - 1667 інфікованих. Влада регіону повідомила про значне зростання кількості хворих на коронавірус. За добу у Чернівцях підтверджено 96 нових випадків зараження. З 1667 виявлених хворих 44 мешканця області померли, 128 одужали. Вперше зараження COVID-19 в Україні зафіксовано у регіоні 3 березня.

Київ - 1453 інфікованих. Київський мер Віталій Кличко поінформував про 52 заражених за добу в столиці. Серед нових інфікованих 11 медиків. За даними міської влади, COVID-19 виявлено у 33 жінок у віці від 20 до 88 років, 14 чоловіків у віці від 20 до 60 років, а також у п'яти дітей. За словами мера, у двох гуртожитках на вул. Бажкова і вул. Бойчука виявлено осередки захворювання. "В обох будівлях гуртожитків здійснюють дезінфекційні заходи. Хворих госпіталізували до лікарні. А ті, хто з ними контактував - на самоізоляції, під контролем". - заявив Кличко. Перше зараження на коронавірус у Києві зареєстровано 16 березня.

Івано-Франківська область - 899 інфікованих. МОЗ зафіксовано 37 нових заражених у регіоні за добу. Перші хворі коронавірусом в Івано-Франківську зареєстровано 19 березня.

Тернопільська область - 793 інфікованих. За добу заразилися коронавірусом 14 мешканців регіону. Місцеві органи влади скаржаться на мешканців, які контактували із зараженими і масово відмовляються робити тести. Йдеться про тисячі необстежених потенційних хворих. Як стверджують лікарі, жителі звертаються за допомогою тільки тоді, коли є прояви хвороби або різко погіршується стан. Перші дані про коронавірус на Тернопільщині з'явилися 19 березня.

Київська область - 694 інфікованих. Кількість інфікованих на коронавірус мешканців регіону збільшилася на 30 осіб за останню добу. Вперше інфекція виявлено ​​в області 17 березня.

Рівненська область - 658 інфікованих. Влада регіону повідомила про летальний випадок. Від коронавирусу у лікарні померла 67-річна жінка з Володимирецького району. Як повідомляє влада, за добу зафіксовано 27 нових випадків зараження. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль поінформував про 665 інфікованих в області. Перші випадки коронавирусу у Рівному було виявлено у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Львівська область - 454 інфікованих. За добу у регіоні заразилися 24 мешканця. Через спалах хвороби влада закрила на карантин село Задвір'я. Робиться масове тестування на COVID-19. У даний момент в цьому районі виявлено 3 заражених, але ситуація ускладнюється тим, що в населений пункт з-за кордону нещодавно повернулися близько 500 сешканців. Перші інфіковані у Львові з'явилися 20 березня.

Закарпатська область - 432 інфікованих. МОЗ зафіксовано 13 випадків зараження коронавірусом у регіоні за добу. Влада Мукачева вирішила з понеділка, 4 травня, дозволити працювати торговим центрам. Основними вимогами є масковий режим, дезінфектори на вході, відстань між покупцями не менше 1,5 метра, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв метрів і дезінфекція приміщень кожні 2 години. Також будуть дозволено городянам прогулянки у скверах і парках. Перші хворі на коронавірус виявлено в регіоні 26 березня.

Вінницька область - 425 інфікованих. 8 мешканців регіону заразилися на коронавірус за останню добу. Перші випадки захворювання COVID-19 зафіксовано у Вінниці 25 березня.

Кіровоградська область - 392 інфікованих. У Кропивницькому помер від коронавирусу 87-річний чоловік. Голова облдержадміністрації Андрій Балонь повідомив про один випадок зараження за добу. Діагноз COVID-19 встановлено 70-річній жінці,яка була госпіталізована у Центральну міську лікарню. Перші інфіковані у Кропивницькому зареєстровано 29 березня.

Житомирська область - 390 інфікованих. Голова облдержадміністрації Віталій Бунечко заявив про 16 нових хворих на коронавірус за останню добу. За весь час пандемії в області зафіксовано 10 летальних випадків хвороби і 23 одужання. Вперше інфіковані COVID-19 виявлено у Житомирі 12 березня.

Дніпропетровська область - 364 інфікованих. За даними влади у регіоні за добу заразилися 17 мешканців. За словами голови облдержадміністрації Олександра Бондаренко, найбільша кількість хворих у Кривому Розі - 11 осіб. За весь час пандемії 23 мешканця регіону одужали. Перші випадки інфікування у Дніпрі зафіксовано 19 березня.

Волинська область - 307 інфікованих. Влада регіону повідомила про спалах захворювання у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні, де заразилися 14 пацієнтів з 22. Всього в області за добу виявлено 27 нових хворих коронавірусом. Перші інфіковані на Волині зареєстровано 25 березня.

Черкаська область - 296 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, заразилися на коронавірус у регіоні за добу 6 мешканців. Негативна реакція центральної влади на рішення місцевого виконкому про ослаблення карантину отримало подальше продовження. Мер Черкас Анатолій Бондаренко відповів міністру охорони здоров'я та керівнику МВС з приводу рішення послабити карантин у місті. "Мене, міського голову, і нашу родину ніякими кримінальними справами, відновленими, не залякати. У тому числі від вищих чиновників нашої країни… в Черкасах є багато нерозкритих справ ... Потрібно розслідувати ці справи, а не рішення Черкаського виконкому. Він тільки відновив справедливість, тому що, на мою думку, великий будівельний гіпермаркет нічим не відрізняється від маленького магазину будівельних товарів", - заявив Бондаренко. Перші випадки інфікування на Черкащині виявлено 22 березня.

Одеська область - 296 інфікованих. Влада області повідомила про 16 нових підтверджених випадків коронавирусу за добу. В Одесі заразилися 8 жителів, серед них 2 медиків, в селі Старокозаче - 5 осіб, у тому числі прикордонник. Також зафіксовано 2 випадки інфікування у Балті і по одному у Біляївці, Нерубайскому, селищі Велика Долина і селі Слобідка Кодимського району, уточнює голова ОДА Максим Куций. Перші дані про коронавірус в області з'явилися 24 березня.

Харківська область - 274 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я 25 нових заражень виявлено за добу у регіоні. 15 нових випадків виявлено в обласному центрі, п'ять - у Харківському і три у Лозівському районах. Крім того, по одному жителю захворіли у Чугуївському, Ізюмському та Красноградському районах. За весь час пандемії в області зареєстровано 4 летальних випадки від COVID-19 і 25 одужань. Перші заражені у Харкові зафіксовано 28 березня.

Запорізька область - 260 інфікованих. За добу кількість інфікованих у регіоні зросла на 17 осіб, з них 16 - мешканці обласного центру. Під час епідемії в області зафіксовано 5 летальних випадки від коронавирусу і 25 одужань. Вперше випадки інфікування виявлено у Запоріжжі 25 березня.

Полтавська область - 211 інфікованих. За добу у регіоні заразилися на коронавірус 8 мешканців. Відповідно до рішення Кабміну в області відкрилися 3 ринків у Лубнах, Гребінці і Полтаві. На центральному продовольчому ринку в обласному центрі виявлено значні порушення. "Щодо центрального ринку в Полтаві: по-перше, він не має відповідної реєстрації. По-друге, сьогодні там зафіксовано багато порушень. Тому ми ухвалюватимемо рішення щодо його закриття, якщо адміністрація не дослухається до зауважень. Тримаємо це питання на контролі", - заявив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов. Вперше коронавірус виявлено у Полтаві 27 березня.

Миколаївська область - 126 інфікованих. У регіоні зафіксовано третій летальний випадок від коронавируса. Померла 64-річна жінка, яку було госпіталізовано 19 квітня з підозрою на коронавірус. МОЗ не зафіксував нових заражень за добу у регіоні. Вперше хворі COVID-19 виявлено у селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Херсонська область - 120 інфікованих. Влада повідомляє про 9 заражених мешканців регіону за добу. Коронавірус підтверджено у 7 осіб у Каховці. За весь час пандемії в області зафіксовано 2 летальних випадки і 44 одужання. Перші хворі виявлено у Херсоні 25 березня.

Сумська область - 103 інфікованих. МОЗ зафіксував 1 зараження на коронавірус за добу в області. Вперше інфіковані виявлено у Сумах 25 березня.

Хмельницька область - 92 інфікованих. Влада регіону повідомила про 5 нових випадків зараження на коронавірус за останні 24 години і 98 хворих COVID-19 за весь час пандемії. В області також зафіксовано 5 летальних випадків і 26 одужань. Перші інфіковані на коронавірус у Хмельницьку зареєстровано 27 березня.

Донецька область - 70 інфікованих. За інформацією Міністерства охорони здоров'я у регіоні захворіли на коронавірус за добу 2 мешканця. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що в області завершилася обсервация звільнених з полону. Ні у кого не підтвердився діагноз COVID-19. Всі звільнені повертаються додому. Перші випадки зараження мешканців Донецької області зафіксовано 18 березня.

Чернігівська область - 50 інфікованих. За останні 24 години ситуація із захворюваністю на коронавірус не змінилася. Перші хворі COVID-19 зафіксовано у регіоні 26 березня.

Луганська область - 35 інфікованих. За добу МОЗ зафіксував 2 нових зараження і 1 одужання в області. Вперше хвороба виявлена ​​у регіоні 25 березня.