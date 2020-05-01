Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 1 травня

Піку зараження коронавірусм в Україні не буде. У даний час країна знаходиться на плато пандемії. Кількість інфікованих зростає разом з кількістю одужавших, приріст заражених не перевищує 10% і національна система охорони здоров'я справляється з ситуацією, вважають у Міністерстві охорони здоров'я. Всього інфіковано коронавірусом в країні 10406 ​​осіб, померло від ускладнень інфекції 261, одужали 1238.

Кількість хворих в Чернівецькій області та Києві багаторазово більше, ніж в інших регіонах країни. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 1 травня

Чернівецька область - 1571 інфікований. Троє медиків померли від коронавирусу у регіоні за добу. За словами керівника департаменту охорони здоров'я області Олега Чорного, хворі мали супутні хвороби. Діагноз COVID-19 встановлено 264 медичним працівникам регіону. "Зараз найбільше захворіло медпрацівників з Хотинської районної лікарні, Чернівецької обласної клінічної лікарні - 54 і 53 людини відповідно. У Чернівецькій міській лікарні №1 є 21 підтверджений випадок, ще 24 медпрацівники захворіли обласного центру екстреної медичної допомоги. По інших лікарнях є по 10 і менше хворих медпрацівників", - уточнює чиновник. Близько половини з підтверджених випадків захворювання медпрацівників сталися під час надання медичної допомоги. МОЗ зафіксував за добу у регіоні найбільший в країні приріст кількості заражених - 82 хворих. Перший випадок зараження на коронавірус в Україні виявлено в Чернівцях 3 березня.

Київ - 1401 інфікований. 60 киян заразилися за останню добу. Крім того, зафіксовано летальний випадок хвороби, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, частка медиків серед заражених не перевищує 10%. Всього в Києві хворіють на коронавірус 148 працівників комунальних медустанов. "10% з киян, які захворіли - саме медики. 148 медиків комунальних медустанов мають підтверджений діагноз на коронавірус", - додав Кличко. Перші дані про зараження у столиці повідомлялися 16 березня.

Івано-Франківська область - 862 інфікованих. За добу зафіксовано 41 нове зараження мешканців регіону. Згідно інформації МОЗ, смертність від коронавирусу в області становить 5,8%. Напередодні влада повідомляла про одужання кількох десятків медпрацівників. Вперше хворі COVID-19 виявлено в Івано-Франківську 19 березня.

Тернопільська область - 779 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години кількість інфікованих в регіоні зросла на 71 хворого. У зв'язку з ростом захворюваності влада відмовилася відновлювати роботу продовольчих ринків. Вперше коронавірус виявлено на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 664 інфікованих. Влада області повідомила про спалах захворювання у пансіонаті для людей похилого віку. "Пансіонат для осіб похилого віку "Любов" у селі Зазим'я Броварського району - приватне домоволодіння де проживає 23 підопічних та 5 працівників. 26 квітня госпіталізували одного підопічного, експрес-тест показав коронавірус, після чого йому зробили ПЛР-тестування і терапію, але він помер 28 квітня", - сказав глава ОДА Василь Володін. Тести підтвердили 13 позитивних результатів у 11 підопічних і 2 працівників пансіонату. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в регіоні заразилися 21 мешканець. Перші хворі на коронавірус в області виявлено 17 березня.

Рівненська область - 637 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, заразилися в області за добу 51 мешканець. За словами голови облдержадміністрації Віталія Коваля, 7 нових інфікованих - медичні працівники. Вперше коронавірус в області виявлений в Сарненської районної лікарні 27 березня.

Львівська область - 430 інфікованих. Кількість летальних випадків пандемії зросла в області до 14. У лікарні Львова помер 70-річний чоловік з двостороннім запаленням легенів і інфарктом міокарда. Напередодні отримано підтвердження діагнозу про його зараження на коронавірус."Пацієнт перебував на лікуванні в лікарні швидкої медичної допомоги, був переведений 24 квітня з восьмого міської клінічної лікарні. Чоловік мав двосторонню пневмонію, інфаркт міокарда", - повідомили у Львівському штабі по боротьбі з коронавірусом. У селі Давидове Пустомитівського району зафіксовано спалах захворювання. Заразилися відразу 20 мешканців. Влада проводить масове тестування. Пізніше населений пункт закрито на карантин. За даними Міністерства охорони здоров'я за останні 24 години захворіли на коронавірус 25 мешканців регіону. Перші хворі коронавірусом з'явилися у Львові 20 березня.

Вінницька область - 417 інфікованих. За добу у регіоні кількість інфікованих збільшилася на 5 осіб. Перші випадки зараження виявлено у Вінниці 25 березня.

Закарпатська область - 419 інфікованих. 16 жителів регіону заразилися коронавірусом за добу. Вперше інфіковані в регіоні виявлено 26 березня.

Кіровоградська область - 391 інфікований. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу заразилися в області 14 мешканцв. Смертність від COVID-19 у регіоні становить 4,6%. Перші дані про заражених зафіксовано у Кропивницькому 29 березня.

Житомирська область - 374 інфікованих. За даними влади, 17 заражених виявлено за останню добу в області. З них у Бердичеві підтверджено 10 випадків коронавирусу, у Житомирі - 3, у Коростені - 3 і у Житомирському районі -1. На даний момент, найбільша кількість інфікованих знаходиться у Житомирі - 126, у Бердичеві - 73 і Коростені - 69. За весь час пандемії одужав 21 пацієнт, 10 померли. Перші хворі COVID-19 зареєстровано у Житомирі 12 березня.

Дніпропетровська область - 347 інфікованих. За даними влади регіону, за добу заразилися коронавірусом 16 мешканців області: 11 випадків підтверджено у Дніпрі, 3 - в Кривому Розі і по одному випадку - в Кам'янському та Дніпровському районі. На даний момент одужали 17 пацієнтів. Перші випадки зараження зафіксовано 19 березня.

Черкаська область - 290 інфікованих. МОЗ зафіксовано 8 нових заражених за добу. Незважаючи на зростання хворих влада регіону значно послабила карантин з 1 травня. Крім продовольчих ринків відновлюють роботу з 1 травня магазини, ресторани з літніми майданчиками, майстерні тощо. Вперше коронавірус на Черкащині виявлено 22 березня.

Волинська область - 280 інфікованих. 9 випадків зараження виявлено за добу в області. Разом з відкриттям ринків з 1 травня влада знімає усі карантинні пости. Вперше заражені на Волині з'явилися 25 березня.

Одеська область - 277 інфікованих. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 16 хворих за добу у регіоні. За весь час пандемії вилікувалися від вірусу троє дітей і тринадцять дорослих, у тому числі 11 мешканців Одеси. Вперше коронавірус у регіоні зафіксовано 24 березня.

Харківська область - 249 інфікованих. За даними влади регіону, заразилися коронавірусом за добу 12 осіб, з них 5 медиків. За весь час пандемії госпіталізовано 98 хворих з COVID-19, з них 2 знаходяться у реанімації, один підключено до апарату штучної вентиляції легенів. В області хворіють коронавірусом 65 медичних працівників. Вперше випадки інфікування у Харкові виявлено 28 березня.

Запорізька область - 243 інфікованих. МОЗ зафіксовано 15 нових випадків зараження за добу. Влада області напередодні 1 травня вірішила встановити КПП на дорогах, що ведуть до Азовського моря. Таким чином, у регіоні хочуть перешкодити виїзду українців на узбережжя на травневі свята. Перші випадки зараження виявлено в області 25 березня.

Полтавська область - 203 інфікованих. 15 заражених виявлено за добу у Полтаві. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, смертність від COVID-19 в регіоні складає 3%. Перші хворі на коронавірус в Полтаві зафіксовано 27 березня.

Миколаївська область - 126 інфікованих. МОЗ підтвердило зараження 10 мешканців регіону за добу. Серед усіх інфікованих 33 медичних працівника. Вперше COVID-19 виявлено у двох літніх жінок з села Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Херсонська область - 111 інфікованих. За добу ситуація з захворюваністю в регіоні не змінилася. Перший заражений у Херсоні виявлено 25 березня.

Сумська область - 102 інфікованих. 4 випадки інфікування зареєстровано в регіоні за добу. Перші заражені на коронавірус з'явилисься у Сумах 25 березня.

Хмельницька область - 82 інфікованих. За добу МОЗ виявило 1 випадок зараження у регіоні. Смертність від коронавирусу в області зафіксована на рівні 6,1%. Вперше хворі COVID-19 у Хмельницьку з'явилися 27 березня.

Донецька область - 68 інфікованих. 16 випадків зараження підтверджено в регіоні за останню добу. За словами голови Донецької ОДА Павла Кириленка, найбільше випадків виявлено у Маріуполі - 10, ще два - у Мангуші, два - у Краматорську, один - у Бахмуті, один - у Костянтинівці. Перша згадка про коронавірус в області з'явилася 18 березня.

Чернігівська область - 50 інфікованих. За останні 24 години в регіоні підтверджено 9 випадків зараження. Перша інформація про хворих з'явилися в регіоні 26 березня.

Луганська область - 33 інфікованих. МОЗ не зафіксував нових випадків хвороби в області за добу. Вперше заражені в регіоні зареєстровано 25 березня.