Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 30 квітня

Пандемія коронавирусу в Україні наближається до піку. Незважаючи на збільшення числа одужавших, МОЗ фіксує значне зростання кількості нових хворих COVID-19. На даний момент заражено 9866 громадян країни, померли від ускладнень інфекції 250, одужали 1103.

Кількість заражених у Чернівецькій області та Києві багаторазово перевищує інші регіони. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 30 квітня

Чернівецька область - 1489 інфікованих. За добу заразилися 60 мешканців регіону, 38 з них госпіталізовано. За інформацією влади, у даний момент в лікарнях області знаходяться 190 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 51 осіб у важкому стані (у реанімаціях - 42, на апаратах штучної вентиляції легенів - 8). Серед тяжкохворих двоє дітей: 5-річна дівчинка на апараті ШВЛ і 16-річний школяр з важкою формою анемії. Перший випадок коронавирусу в Україні зафіксовано у Чернівцях 3 березня.

Київ - 1341 інфікований. Нові два випадки зараження підтвердилися у Києво-Печерській лаврі, заявив мер столиці Віталій Кличко. Інформуючи про ситуацію в місті, Кличко сказав: "Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірусом збільшилася ще на 43 людини, 5 з них медики. Один випадок за минулу добу летальний". Всього за час пандемії померли від ускладнень інфекції 24 мешканця, 69 хворих одужали. Перші випадки зараження COVID-19 виявлено у Києві 16 березня.

Івано-Франківська область - 821 інфікований. За добу захворіло коронавірусом 38 мешканців регіону, з них 6 - медичні працівники. За даними влади, серед усіх інфікованих зафіксовано 176 заражених медиків. 41 медичний працівник вже одужав і деякі приступили до виконання своїх обов'язків. Перші хворі COVID-19 з'явилися в області 19 березня.

Тернопільська область - 708 інфікованих. У селі Потуторів Шумського району від коронавирусу помер священик, який таємно проводив богослужіння вдома. Чоловіка екстрено госпіталізовано, але медикам не вдалося його врятувати, повідомив голова райдержадміністрації. За добу заразилися 44 мешканця регіону. Незважаючи на рішення уряду щодо відкриття продовольчих ринків, через зростання захворюваності в області керівники торговельних підприємств вирішили не починати роботу раніше закінчення карантину 12 травня. Вперше коронавірус виявлено на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 643 інфікованих. Влада регіону повідомила про спалах хвороби у селі Зазим'я у гуртожитку для людей похилого віку. Коронавірус виявлено у 13 мешканців, з яких 2 хворих вже померли. За останні 24 години в регіоні зафіксовано 39 нових випадки зараження. Перші дані про хворих на коронавірус зареєстровано в області 17 березня.

Рівненська область - 588 інфікованих. Голова облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив про 29 нові випадки зараження за добу. Серед них дві медсестри і співробітник адміністрації області. Перші випадки інфікування в регіоні виявлено у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Вінницька область - 412 інфікованих. За останню добу в регіоні заразилися 6 мешканців. У даний момент пацієнти з COVID-19 зафіксовано у місті Вінниця - 184, у Калинівському районі - 72, у Вінницькому районі - 22, у Тростянецькому районі - 16, у Гайсинському та Погребищенському районах - по 13, у Барському та Немирівському районах - по 10, у Козятинському районі - 9, у Жмеринському районі - 8, у Літинському районі - 7, у Томашпільському районі - 6, у Липовецькому, Муровано-Куриловецькому, Тульчинському, Хмільницькому, Ямпільському районах - по 5, у Крижопільському, Оратівському, Тиврівському, Чернівецькому районах - по 3, у Іллінецькому, Могилів-Подільському районах - по 2, та у місті Ладижин - 1 випадок. Перші випадки хвороби виявлено у Вінниці 25 березня.

Львівська область - 405 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я за останні 24 години кількість хворих у регіоні збільшилася на 34 пацієнтів. Перші випадки інфекції підтверджено у Львові 20 березня.

Закарпатська область - 403 інфікованих. За добу у регіоні виявлено 28 нових заражених коронавірусом. Перший випадок COVID-19 виявлено в області 26 березня.

Кіровоградська область - 377 інфікованих. 21 заражений виявлено за добу в регіоні. За інформацією голови облгосадімністраціі Адрія Балоня, серед хворих 10 медичних працівників. Також у Кропивницькому зареєструвано за останні 24 години відразу 20 одужавших. Перші дані про інфікованих COVID-19 зафіксовано в області 29 березня.

Житомирська область - 357 інфікованих. У регіоні повідомили про смерть двох чоловіків, заражених на коронавірус. "Помер 85-річний житель с. Піски Житомирського району, діагноз якого був встановлений 20 квітня. В цей же день помер від ускладнень, які виникли з-за інфікування коронавірусом, 18-річний житель Попільнянського району. У першому випадку смерть настала від пневмонії, у другому - від кровотечі на тлі тромбозу", - уточнює облдержадміністрація. За добу кількість заражених збільшилася на 3 особи. Перші інфіковані в області зареєстровано 12 березня.

Дніпропетровська область - 323 інфікованих. У Кривому Розі від коронавирусу померла 56-річна жінка, яка лікувалася від онкологічного захворювання. За добу підтвердився діагноз 5 заражених: 3 з Кривого Рогу і 2 з Петропавлівського району. Вперше коронавірус у Дніпрі зафіксовано 19 березня.

Черкаська область - 282 інфікованих. МОЗ повідомляє про 6 заражених за добу мешканців регіону. За весь час пандемії в області померли від коронавирусу 8 осіб, вилікувалися 66. Перші випадки зафіксовано на Черкащині 22 березня.

Волинська область - 271 інфікований. 11 випадків зараження виявлено за добу в регіоні. Перша інформація про хворих на коронавірус з'явилася в області 25 березня.

Одеська область - 261 інфікований. За добу в регіоні захворіли 13 мешканців. Найбільша кількість заражених зафіксовано у Подільську - 98 випадків і Одесі - 67. Перші дані про коронавірус у регіоні зареєстровано 24 березня.

Харківська область - 237 інфікованих. МОЗ зафіксував 16 нових інфікованих коронавірусом в області за добу. За даними голови ОДА Олексія Кучера, заражено 62 медиків з 16 лікарень регіону. Перші випадки COVID-19 виявлено в Харкові 28 березня.

Запорізька область - 228 інфікованих. За останні 24 години МОЗ підтвердило 20 нових випадків інфікування коронавірусом в регіоні, з них 16 виявлено у Запоріжжі, 2 - у Запорізькому районі і по одному у Василівському та Оріхівському районах. За весь час пандемії в області одужали від коронавирусу 51 мешканець. У даний момент госпіталізовано 62 хворих. Вперше зараження зареєстровано в області 25 березня.

Полтавська область - 188 інфікованих. За добу заразилися на коронавірус 8 мешканців регіону. Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив про інфікування двох родичів хворої медсестри. Перші заражені у Полтаві виявлено 27 березня.

Миколаївська область - 116 інфікованих. За даними місцевих ЗМІ, за добу захворіли коронавірусом 4 мешканця регіону. З усіх заражених 32 медичних працівника. У даний момент госпіталізовано 13 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Вперше коронавірус виявлено у двох літніх жінок з села Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Херсонська область - 111 інфікованих. В регіоні зафіксовано друга смерть від коронавирусу. Помер від інсульту хворий з підтвердженим діагнозом COVID-19. За інформацією лікарів, чоловік добу знаходився у комі. Поліція регіону повідомила про закриття на карантин міста Каховка, де напередодні виявлено 22 заражених коронавірусом мешканця. За даними Міністерства охорони здоров'я, в області кількість інфікованих зросла за останні 24 години на 23 пацієнтів. Перший хворий на коронавірус зареєстровано у Херсоні 25 березня.

Сумська область - 98 інфікованих. У регіоні за добу захворіли коронавірусом 3 особи. Перший випадок зареєстровано в Глухівському районі, ще два - у місті Конотоп. Перші хворі COVID-19 в Сумах виявлено 25 березня.

Хмельницька область - 81 інфікований. За даними Міністерства охорони здоров'я, 9 мешканців регіону заразилися за добу. Мер міста Нетішин Олександр Супрунюк звернувся до правоохоронців з проханням вжити заходів щодо священиків московського патріархату, які ігнорували карантинні обмеження у місті. За його словами, в результаті таких дій коронавірусом захворіли співробітники Хмельницької АЕС. Перша інформація про COVID-19 у Хмельницьку з'явилася 27 березня.

Донецька область - 52 інфікованих. За даними МОЗ, ситуація з захворюваністю в області за добу не змінилася. На окупований території заявили, що у одного з переданих українськими військовими полонених виявлено коронавірус. Вперше випадки зараження зареєстровано в регіоні 18 березня.

Чернігівська область - 41 інфікований. За останні 24 години в області виявлено 2 випадки зараження на коронавірус. Перші хворі COVID-19 з'явилися в регіоні 26 березня.

Луганська область - 33 інфікованих. Один випадок інфікування зафіксовано в регіоні за добу. Перші заражені в області зареєстровано 25 березня.