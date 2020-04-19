Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 19 квітня

Кількість инфицированніх коронавірусом в Україні продовжує зростати. Станом на 19 квітня офіційно підтверджено понад 5100 випадків COVID-19. Кількість смертей зросла до 133. За повідомленням МОЗ, показник одужання від COVID-19 на сьогодні складає 275 осіб. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика МОЗ - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 19 квітня

Чернівецька область - 840 інфікованих. Місцева ОДА повідомляє про те, що в Чернівецькій центральній районній лікарні помер пацієнт з підозрою на коронавірус COVID-19. Помер 54-річний чоловік з ішемічною хворобою серця раніше пережив інфаркт і інсульт. 3 березня в області був виявлений перший випадок COVID-19, який також став першим в Україні.

Київ - 770 інфікованих. За повідомленням мера, у столиці за минулу добу підтверджені 65 нових випадків захворювання коронавірусом, майже половина з яких зафіксована у Лаврі. Раніше тут від коронавіруса вмер чернець Никодим. Всього станом на 18 квітня захворіли 770 осіб. Перший випадок інфікування COVID-19 в столиці був зафіксований 16 березня.

Івано-Франківська область - 462 інфікованих. На Прикарпатті станом на 18 квітня у 35 жителів підтвердився діагноз COVID-19. Всього в області налічується вже 462 хворих. Перший випадок зараження COVID-19 в області було отримано 19 березня.

Тернопільська область - 366 інфікованих. Повідомляється про двох нових випадків зараження в регіоні – в Лановецькому і Збаразькому районах. А яка заразилася на перший у Тернополі чоловік сьогодні одужав. Перше інфікування коронавірусом в регіоні відбулося 20 березня.

Вінницька область - 319 інфікованих. За повідомленням міністра охорони здоров'я, саме в цьому регіоні найбільша кількість заражених медиків по всій Україні – в Калинівської районної лікарні, яка є опорним пунктом у лікуванні інфікованих COVID-19. На сьогодні у Вінницькій області налічується 97 випадків захворювання серед медиків. Вперше інфікування COVID-19 в регіоні було підтверджено 25 березня.

Рівненська область - 283 інфікованих. Як повідомив голова ОДА, станом на 18 квітня в області підтверджено 15 нових випадків захворювання COVID-19 у осіб у віці від 23 до 70 років. Всього в регіоні налічується 314 випадків зараження. Перші 9 випадків інфікування були зафіксовані 27 березня.

Київська область - 280 інфікованих. За даними ОДА, в області кількість випадків зараження COVID-19 наближається до 300. За останню добу тут підтверджені 27 нових випадків зараження, найбільша кількість яких знаходиться в Києво-Святошинському районі. Серед захворілих 17 дітей. Вперше зараження коронавірусом в Київській області було отримано 17 березня.

Кіровоградська область - 234 інфікованих. За повідомленням ОДА, за минулу добу методом ПЛР було підтверджено 16 нових випадків захворювання COVID-19. Також в регіоні зафіксовано три нові смерті від коронавіруса: двоє чоловіків, 68 87 років та 82-річна жінка. Вперше COVID-19 тут був підтверджений 29 березня.

Львівська область - 221 інфікований. За повідомленням ОДА, на сьогоднішній день в області підтверджено 221 випадок інфікування, з яких 8 осіб померли, 11 одужали. В обласній інфекційній лікарні знаходиться 89 осіб, у тому числі в реанімації – 3 пацієнта. Перше зараження у Львівській області підтверджено 20 березня.

Житомирська область - 197 інфікованих. За останню добу показник інфікування COVID-19 тут виріс на два десятки. Найбільшим осередком інфекції залишається місто Коростень, де діагноз COVID-19 підтверджено у 54 осіб. Перше підтвердження інфікування в регіоні було отримано 12 березня.

Закарпатська область - 166 інфікованих. За останню добу ПЛР-тести підтвердили коронавірус у трьох прикордонників з підрозділу в Закарпатській області, про що інформує Держприкордонслужба України. Всі вони в задовільному стані і знаходяться на самоізоляції. Вперше інфікування в регіоні підтвердилося 26 березня.

Черкаська область - 141 інфікований. За повідомленням ОДА, на сьогодні в області 141 лабораторно підтверджений випадок інфікування. За останню добу виявлено 1 позитивний результат. 30 осіб перебувають у лікарнях області, 42 вже одужали. Перший випадок захворювання в регіоні був підтверджений 22 березня.

Волинська область - 134 інфікованих. За інформацією місцевої міськради, за сьогоднішній день в Нововолинську підтвердилися ще три випадки захворювання. Також повідомляється про новий зараженні в Ковельському районі. Вперше COVID-19 був підтверджений в регіоні 25 березня.

Запорізька область - 127 інфікованих. За останню добу в карантинному місті Бердянську в лікарні госпіталізовано ще двоє хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 в стані середньої тяжкості. Перші випадки зараження в регіоні були виявлені 25 березня.

Одеська область - 106 інфікованих. На території Кілійської об'єднаної територіальної громади, за повідомленням її голови, інфекція підтвердилася у чоловіка, який приїхав з Києва. Його стан важкий, пацієнта госпіталізують в Ізмаїльську інфекційну лікарню. Вперше COVID-19 в регіоні був підтверджений 24 березня.

Дніпропетровська область - 104 інфікованих. За повідомленням ОДА, за останню добу в області підтвердилися три нових випадки у жителів Кам'янського. Таким чином, загальне число хворих в регіоні на сьогодні становить 107 осіб. Перше зараження в області було підтверджено 19 березня.

Сумська область - 82 інфікованих. Обласний лабораторний центр МОЗ України інформував про одужання чотирьох жителів області. З початку епідемії підтверджено 82 випадки COVID-19, з яких чотири – смертельних. Перший випадок зараження в області датується 25 березня.

Харківська область - 62 інфікованих. За повідомленням ОДА, новий випадок коронавіруса виявлений в Харківському національному університеті Повітряних Сил, де захворіла одна зі співробітниць. Всього станом на сьогодні в області зареєстровано 66 випадків COVID-19, з яких 9 – за останню добу. Перший випадок коронавіруса був підтверджений 28 березня.

Херсонська область - 56 інфікованих. За повідомленням місцевої ОДА, на сьогоднішній день в області лабораторно підтвердилися 63 випадки зараження. За останню добу захворіло 7 осіб. Вогнищем інфекції залишається Олешковский район. Вперше інфекція на Херсонщині була виявлена 25 березня.

Полтавська область - 49 інфікованих. Сьогодні мер Кременчука повідомив про черговий випадок інфікування в місті. Захворів 73-річний чоловік, госпіталізований з пневмонією. Також двоє жителів міста одужали. Перший випадок коронавіруса в області був підтверджений 27 березня.

Хмельницька область - 41 інфікований. За даними ОДА, сьогодні в області лабораторно підтверджено два випадки захворювання COVID-19 у черниць монастиря Головчинецкого. Всього в області 48 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з яких 5 одужали, 2 померли. Вперше коронавірус тут було виявлено 27 березня.

Миколаївська область - 31 інфікований. За інформацією ОДА, в області продовжує зростати кількість хворих і становить на сьогодні 35 осіб, більшість з яких виявлено у Вознесенському районі – 24 випадки. Перші два випадки захворювання були зафіксовані 11 квітня.

Донецька область - 14 інфікованих. За повідомленням ОДА, в Донецькій області зафіксовано новий випадок інфікування у 57-річної мешканки Маріуполя. Перший випадок COVID-19 був зафіксований 18 березня.

Чернігівська область - 12 інфікованих. За повідомленням ОДА, в області зафіксовано вогнище спалаху поширення коронавирусной інфекції в селі Ніжинське, де на сьогодні налічується 49 хворих. У зв'язку з цим тут посилено карантинні заходи. Перше підтвердження інфікування в регіоні датується 26 березня.

Луганська область - 9 інфікованих. За повідомленням ОДА, за добу на Луганщині підтверджені 15 нових випадків інфікування COVID-19. Підтвердження першого інфікування COVID-19 було отримано 25 березня.