Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 16 квітня

Коронавірус стрімко поширюється по країні. За даними Міністерства охорони здоров'я, за 24 години заразилися 392 українця, померли від ускладнень інфекції 10 осіб. На даний момент у країні 3764 інфікованих, зареєстровано 108 летальних випадків, 143 пацієнта одужали.

Найбільша кількість хворих виявлено в Києві, а також у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 16 квітня

Київ - 612 інфікованих (11 летальних). У столиці підтверджено 61 новий випадок зараження коронавірусу за добу. Серед інфікованих 26 жінок, 29 чоловіків і 6 дітей, уточнив мер Віталій Кличко. "Один випадок - смертельний. Всього в Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання COVID-19. В лікарні столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", - сказав Кличко. Один випадок інфекції виявлено у Києво-Печерській лаврі і три в Іонинському монастирі. Також є інформация про новий випадок зараження нардепа. В Facebook олігарх Вадим Новинський розвовів про позитивний тест на коронавірус. Перший підтверджений випадок інфекції в Києві зареєстрований 16 березня.

Чернівецька область - 589 інфікованих (7 летальних). За добу в області захворіли коронавірусом 43 особи. Про один випадок інфікування у СІЗО повідомила омбудсмен Людмила Денисова. Коронавірус підтвердився у затриманої, яка перебувала в одиночній камері ізолятора. "В ІТТ жінка перебувала сама, до камерних приміщень СІЗО заарештована не була допущена. Всі медичні працівники місць несвободи, лікарі, які проводили обстеження жінки і співробітники поліції, які мали контакт з арештованою, були 14 днів у самоізоляції. Після чого пройшли перевірку на наявність захворювання - ні у одного з них COVID-19 не виявлено. Голова Шевченківського районного суду Чернівців та його помічник, які брали участь у судовому засіданні також перебували на самоізоляції 14 днів", - написала омбудсмен у Facebook. Перший інфікований на коронавірус в Україні виявлено в цій області 3 березня.

Івано-Франківська область - 356 інфікованих (9 летальних). У пологовому будинку міста Калуш стався спалах захворювання. Тести на коронавірус підтвердили зараження відразу 14 медичних працівників. За інформацією облдержадміністрації, інфіковані 10 медичних сестер, анестезіолог і три акушера-гінеколога. Установа закрита на карантин. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в регіоні виявлено 24 нових заражених. Вперше COVID-19 зафіксовано в області 19 березня.

Тернопільська область - 287 інфікованих (3 летальних). За останні 24 години в області підтверджено 7 нових випадків захворювання. Влада регіону ввела додаткові карантинні обмеження. Заборонені масові відвідування кладовищ і поминальних служб, продаж вагового морозива і напоїв на розлив в торговій мережі, призупинено роботу пунктів прийому вторинної сировини, а також вуличних автоматів самообслуговування, крім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів і платіжних кіосків. Перші випадки зараження зафіксовано на Тернопільщині 19 березня.

Вінницька область - 241 інфікований. За добу в області захворіли коронавірусом 41 особа. За даними влади, одужали за весь час пандемії 12 пацієнтів. Перші випадки інфекції зареєстровано в регіоні 25 березня.

Київська область - 230 інфікованих (6 летальних). В області зафіксовано 6 нових заражень за добу. У МОЗ повідомили про проблему з масовим тестуванням у регіоні. "Найближчим часом плануємо відрядження до області, бо ці проблеми треба вирішити. Ми бачимо, що спрацьовує людський фактор або певна відсутність організації", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Перші заражені в регіоні виявлено 17 березня.

Кіровоградська область - 192 інфікованих (7 летальних). За останні 24 години в області зафіксовано 48 нових заражень. Перші діагнози з COVID-19 були поставлені в регіоні 29 березня.

Рівненська область - 184 інфікованих (7 летальних). За даними влади регіону, за добу підтверджено 18 нових випадків зараження. 11 випадків коронавірусу зафіксовано у Рівному, чотири випадки - у Радивилівському районі та по одному випадку у Рівненському районі (с. Городок), м. Здолбунова, с. Тишиця Березнівського району. Серед підтверджених випадків зараження 44 мають відношення до медичних працівників. Перші 9 заражених виявлено в області 27 березня о Сарненській районній лікарні.

Львівська область - 152 інфікованих (6 летальних). В області за добу заразилися 16 осіб. За інформацією міськради, з 152 хворих госпіталізовано 89 особи, у реанімації - 7, на апараті ШВЛ - 3. За весь час пандемії одужали 6 пацієнтів. Перші заражені COVID-19 у Львові зафіксовано 20 березня.

Житомирська область - 130 інфікованих (4 летальних). У Бердичівській міській лікарні від коронавирусу померла 75-річна жінка. За інформацією місцевої влади, пенсіонерка хворіла на цукровий діабет. За останню добу МОЗ зафіксував 18 нових заражень у регіоні. Одна з інфікованих, 26-річна дівчина приїхала з Москви, поінформували в облдержадміністрації. Перші випадки COVID-19 зареєстровано у регіоні 12 березня.

Закарпатська область - 110 інфікованих (2 летальних). 11 нових хворих підтверджено в області за добу, з них троє заразилися в Ужгороді. За інформацією міськради, двоє нових інфікованих - медики, які працювали у сімейній амбулаторії. Крім того, в області зафіксовано перший випадок зараження в Держприкордонслужбі. Військовий з температурою був госпіталізований кілька днів тому. На даний момент в обласному центрі знаходяться 27 інфікованих COVID-19, дев'ять хворих госпіталізовано, один видужав. Перший випадок коронавирусу в регіоні підтвердився 26 березня.

Черкаська область - 105 інфікованих (1 летальний). За даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація із захворюваністю в регіоні за добу не змінилася. Перший випадок зараження на Черкащині підтверджено 22 березня.

Волинська область - 100 інфікованих (2 летальних). 20 нових хворих виявлено в області за добу. Перший інфікований у регіоні зареєстровано 25 березня.

Запорізька область - 99 інфікованих (2 летальних). 10 інфікованих виявлено за добуі. Влада визначила карантинні зони і закриває на вихідні чотири міста: Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. Вперше хворі коронавірусом зафіксовано у Запоріжжі 25 березня.

Сумська область - 77 інфікованих (3 летальних). Три нових заражених зафіксовано за добу. За весь період карантину вилікувалися від хвороби 2 пацієнта. Перша інформація про інфікованих у регіоні з'явилася 25 березня.

Дніпропетровська область - 74 інфікованих (1 летальний). У Дніпрі помер хворий на коронавірус 65-річний чоловік після операції. Пацієнт був госпіталізований 12 квітня. Хірургічне втручання проводилося за згодою з хворим. За даними Міністерства охорони здоров'я, в області за добу заразилися коронавірусом 3 особи. Перші заражені в області зареєстровано 19 березня.

Одеська область - 70 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в області захворіла на коронавірус одна особа. Перші дані про заражених в Одесі підтвердилися 24 березня.

Херсонська область - 41 інфікований (1 летальний). За останню добу в селі Ліві Солонці Олешківського району виявлено 7 нових заражень в двох сім'ях. Влада закрила населений пункт на в'їзд і виїзд. "З 06:00 до 08:00 у населеному пункті були перекриті всі польові дороги. Залишили тільки один виїзд на автодорогу Р-57, де встановлено карантинний пост. Патрульна поліція і ДСНС проводять температурний скринінг всім, хто заїжджає в Ліві Солонці. У населеному пункті ДСНС вже почала санітарну обробку вулиць та громадських місць за рахунок бюджету міста Олешки. Для того щоб виявити епідоточення, працювати мобільні бригади", - повідомили в облдержадміністрації. Перші заражені коронавірусом у Херсоні виявлено 25 березня.

Хмельницька область - 34 інфікованих. 12 осіб заразилися COVID-19 в області за останні 24 години. Вперше зараження зафіксовано в регіоні 27 березня.

Полтавська область - 27 інфікованих (1 летальний). У Кременчуці від коронавирусу помер 84-річний чоловік. За даними мера міста Віталія Малецького, пенсіонер захворів 3 квітня, але до лікарів звернувся тільки через 10 днів. Ця смерть стала першим летальним випадком в області. За добу в регіоні захворіла одна особа. Перший заражений COVID-19 у Полтаві зареєстровано 27 березня.

Харківська область - 25 інфікованих ( 1летальний). Влада регіону повідомила про перший летальний випадок. У селі Високопілля Валківського району померла інфікована 71-річна жінка, яка продавала в місцевій церкві свічки. "Людей, які контактували з померлою, може бути дуже багато і влада намагається встановити всіх осіб, які могли мати контакт з покійною. У таких людей візьмуть зразки для проведення тестів на коронавірус", - повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер. За останню добу в регіоні заразилися 9 осіб, серед них військовослужбовець Харківської бригади оперативного призначення Нацгвардії. Вперше коронавірус в області зафіксовано 28 березня.

Миколаївська область - 22 інфікованих. Перший випадок захворювання виявлено в місті Миколаїв. За інформацією облдержадміністрації, всього в області підтверджено 22 випадки зараження, 18 з них у Вознесенському районі. Перші дві інфіковані жінки похилого віку було зареєстровано 11 квітня у селі Воронівка Вознесенського району.

Донецька область - 12 інфікованих (1 летальний). За минулу добу ситуація з захворюваністю не змінилася. Перші випадки зараження зафіксовано в області 18 березня. На окупованій території ЗМІ повідомляли про 13 заражених.

Чернігівська область - 10 інфікованих (1 летальний). За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу нових інфікованих у регіоні не виявлено. Перші хворі на коронавірус в області зареєстровано 26 березня.

Луганська область - 4 інфікованих. За добу підтверджено один новий випадок зараження. Вперше COVID-19 зареєстровано в Луганську 25 березня. За даними ЗМІ, на окупованій території виявлено 7 хворих українців.