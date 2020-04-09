Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 9 квітня

Число інфікованих коронавірусом українців становить 1668. За добу заразилися 206 осіб, серед них 20 дітей. Померли від наслідків інфекції 52 особи. На даний момент вдалося вилікуватися 35 пацієнтам.

Найбільша кількість тих, хто заразився в Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях і Києві. Детальніше про географію поширення коронавируса, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 9 квітня

Київ - 294 інфікованих (4 летальних). У столиці перше зараження COVID-19 підтверджено 16 березня. За останню добу захворіли коронавірусом 15 осіб. За інформацією мера Віталія Кличка, діагноз з COVID-19 підтвердився у восьми жінок від 20 до 67 років і шести чоловіків від 43 до 61 року, а також у 16-річного юнака. Серед нових інфікованих троє медиків. Вісім заражених госпіталізовані. Загальна кількість інфікованих в столиці скало 294 осіб.

Чернівецька область - 273 інфікованих (6 летальних). В області 3 березня було виявлено перше зараження коронавірусом в Україні. За останню добу в регіоні від хвороби померла 66-річна жінка, яка раніше знаходилася у важкому стані. Крім того, в області виявлено 25 нових хворих. За словами голови Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука, у першу чергу йдеться про Чернівці та Хотин, де зафіксовано по п'ять випадків інфікування. Серед хворих троє священиків. Джерелом зараження був похорон в одному з сіл. Влада області підтвердили інформацію про нові 5 випадків одужання, загальна кількість тих, хто вилікувався склала 16. Зазраз у реанімації знаходяться 20 хворих.

Івано-Франківська область - 198 інфікованих (9 летальних). Перший випадок захворювання було підтверджено 19 березня. За останню добу летальних випадків не сталося, поінформувала влада Івано-Франківська. Проте, тести виявили інфекцію у 187 мешканців, п'ятеро хворих госпіталізовані у важкому стані. На даний момент успішно завершили лікування 45 пацієнтів.

Тернопільська область - 168 інфікованих (3 летальних). Перше зараження коронавірусом підтвердилося 20 березня. За останню добу в регіоні виявлено нові хворі. Загальна кількість інфікованих, за даними Міністерства охорони здоров'я, складає 168 осіб.

Київська область - 121 інфікований (5 летальних). Перші інфіковані зафіксовано в регіоні 17 березня. За інформацією влади, за добу кількість хворих збільшилася до 121 осіб, четверо людей одужали і п'ять померли.

Вінницька область - 89 інфікованих. На даний момент найбільша кількість інфікованих перебуває у Вінниці. Про перший підтверджений діагноз COVID-19 повідомлялося 25 березня. За останню добу кількість хворих збільшилася до 89 осіб.

Черкаська область - 80 інфікованих (1 летальний). Перший інфікований коронавірусом на Черкащині був зафіксований 22 березня. За останню добу в області підтверджено 12 нових випадків захворювання.

Кіровоградська область - 76 інфікованих (2 летальних). Перше зараження коронавірусом зафіксовано 29 березня. В області підтвердили другу смерть від COVID-19. Облдержадміністрація стверджує, що 77-річна жінка померла відразу ж після госпіталізації, лікарі встигли зробити експрес-тест. Крім того, влада повідомила про 6 нових випадків зараження. На даний момент хворі коронавірусом в регіоні - 76 осіб, з них 27 медичні працівники.

Сумська область - 56 інфікованих (3 летальних). Інформація про перше зараження в області з'явилася 25 березня. За словами мера Конотопа, в однієї з померлих жінок в селі Козацьке підтвердився діагноз COVID-19.

Рівненська область - 51 інфікований (5 летальних). Перші 9 заражених з'явилися 27 березня в Сарненському районі. За останню добу у лікарні того ж району було підтверджено 7 нових випадків інфікування, з яких 5 медсестер і одна санітарка. Влада регіону також повідомила про хворих трьох співробітників СБУ.

Запорізька область - 45 інфікованих. В регіоні перші 5 інфікованих виявлено 25 березня. На сьогодні в області одужали 7 осіб, виявлено один випадок нового зараження, перевіряються 8 підозр. За даними облдержадміністрації серед 45 інфікованих, в Запоріжжі хворіють 13 осіб, Мелітополі - 21, Бердянську - 1, Запорізькому районі - 2 і Мелітопольському районі - 8.

Закарпатська область - 43 інфікованих (2 летальних). Перші інфіковані виявлені в регіоні 26 березня. Протягом останніх 24 годин виявлені ще 5 заражених, з яких 4 медичних працівників. За даними влади, всього в регіоні налічується 43 хворих.

Дніпропетровська область - 41 інфікований. Перші хворі COVID-19 з'явилися 19 березня. Протягом поточної доби влада повідомила про новий спалах хвороби. За даними обласної ради, джерелом поширення в регіоні стало зібрання баптистів в Первомайську, коли в одному приміщенні зустрілися сотні людей з різних міст. За добу виявлено 15 нових випадків хвороби. Встановлено 556 контактних осіб.

Волинська область - 36 інфікованих (2 летальних). Діагноз з COVID-19 вперше у регіоні підтвердився 25 березня. За останню добу стало відомо, що видужала 7-річна дівчинка з села Гірка Полонка. Це перший випадок одужання від коронавируса в регіоні.

Львівська область - 36 інфікованих. Перші хворі виявлени в регіоні 20 березня. За інформацією облдержадміністрації, за останню добу від коронавируса помер 50-річний чоловік. Хворого госпіталізували у важкому стані з шлунково-кишковою кровотечею і дихальною недостатністю. Лікарі не змогли врятувати пацієнта. Крім того, влада повідомила про 11 нових заражених.

Одеська область - 32 інфікованих. Вперше коронавірус в регіоні було виявлено 24 березня. За останню добу в Одесі підтверджено два нових зараження.

Житомирська область - 21 інфікований (2 летальних). В регіоні вперше коронавірус був підтверджений 12 березня. За останню добу влада зафіксувала 8 нових випадків зараження у місті Малин. Інфікування відбулося під час святкування приїзду з-за кордону одного з наших співгромадян.

Полтавська область - 17 інфікованих. За добу в області виявлено ще два нові випадки хвороби. Перший діагноз з COVID-19 був зафіксований 27 березня.

Хмельницька область - 15 інфікованих. Про перше зараження у регіоні повідомлялося 27 березня. За останню добу було госпіталізовано троє жителів з підозрою на коронавірус.

Херсонська область - 15 інфікованих (1 летальний). Перший випадок коронавируса підтверджено 25 березня. За останню добу кількість інфікованих збільшилася на двох пацієнтів.

Донецька область - 11 інфікованих (1 летальний). У регіоні виявлено новий випадок зараження. Загальна кількість хворих складає 11 осіб. Перший інфікований був виявлений 18 березня.

Чернігівська область - 9 інфікованих (1 летальний). Перше підтвердження про інфікування коронавірусом з'явилося 26 березня. За останню добу кількість хворих збільшилася до 9. Про нові інфікування у місті Носівка і в селі Комарівка повідомив голова облдержадміністрації Андрій Прокопенко.

Луганська область - 3 інфікованих. Кількість хворих коронавірусом не змінилося. Перший діагноз з COVID-19 був підтверджений 25 березня. Влада регіону повідомляє про посилення карантину і відповідальності за його порушення.

Харківська область - 5 інфікованих. Перший випадок захворювання підтверджено 28 березня. За останню добу стало відомо про 5 діагнозів COVID-19. Серед хворих на коронавірус троє госпіталізовані, двоє знаходяться вдома на самоізоляції. На даний момент перевіряються 30 підозр.

Миколаївська область - інфікованих немає. За останню добу нової інформації про підозри на коронавірус не було.