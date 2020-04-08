Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 8 квітня

Станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1462 людини. За минулу добу діагноз підтвердився у 143 нових випадках, у тому числі померло 45 осіб. Видужало за останній день 28 пацієнтів. Найбільше хворих налічується в столиці України, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 8 квітня

Київ - 253 інфікованих (4 летальних). Перше захворювання COVID-19 в столиці було підтверджено 16 березня. За повідомленням мера, за останню добу виявлено 12 нових випадків зараження: 3 жінки від 34 до 41 року, 2 трирічні дівчатка, 5 чоловіків від 31 до 67 років та 2 хлопчики – 6 і 15 років. Загальне число хворих склало 279 осіб. В Олександрівській лікарні помер 1 чоловік.

Чернівецька область - 247 інфікованих (5 летальних). 3 березня в регіоні було підтверджено перше зараження COVID-19, яке також стало першим у всій Україні. На сьогоднішній день повідомляється про 5 пацієнтах, які знаходяться в реанімації у важкому стані, а також про 16-ти видужали від коронавіруса пацієнтів в області, серед яких – троє дітей.

Тернопільська область - 168 інфікованих (3 летальних). Перше інфікування коронавірусом тут підтвердилося 20 березня. На сьогоднішній день в області від COVID-19 помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Також повідомляється про чотирьох видужали дітей.

Івано-Франківська область - 160 інфікованих (9 летальних). Перший випадок зараження COVID-19 підтвердився 19 березня. 7 квітня стало відомо про смерть працівниці військової частини, яка захворіла 20 березня і була госпіталізована через тиждень. Однак тест на короанавирус їй зробили тільки в день смерті.

Київська область - 97 інфікованих (5 летальних). Вперше зараження коронавірусом було підтверджено 17 березня. За повідомленням ОДА, сьогодні черговий випадок інфікування був виявлений в Броварах у чоловіка 1960 р.

Вінницька область - 77 інфікованих. Вперше інфікування COVID-19 підтверджено 25 березня. Найбільше число хворих – у Вінниці. За повідомленням ОДА, на сьогодні хворіє 7 дітей, один з яких через погіршення стану здоров'я був підключений до апарату ШВЛ.

Черкаська область - 62 інфікованих (1 летальний). Перший випадок захворювання на Черкащині був зафіксований 22 березня. За повідомленням ОДА, двоє пацієнтів, які вважалися втекли з лікарні, насправді відпущені на самоізоляцію додому під нагляд лікаря.

Кіровоградська область - 53 інфікованих (1 летальний). Перший випадок зараження коронавірусом в області зафіксовано 29 березня. За останню добу інфікування різко зросла. За повідомленням місцевої ОДА, серед захворілих коронавірусом – 21 медик, 18 з яких – працівники обласного госпіталю, а 3 – обласної лікарні.

Сумська область - 51 інфікованих (2 летальних). Перший випадок зараження в регіоні було зафіксовано 25 березня. За повідомленням ОДА, сьогодні одужала жінка, яка першою заразилася на Сумщині.

Запорізька область - 41 інфікований. Перші 5 випадків зараження підтвердилися в області 25 березня. За інформацією відділу комунікації поліції, на сьогоднішній день коронавірус виявлений у директора ринку, який працював під час карантину. Його стан оцінюється як важкий.

Рівненська область - 40 інфікованих (5 летальних). Одночасно 9 перших випадків підтвердження COVID-19 отримали 27 березня в Сарненському районі. За інформацією ОДА, у Рівному сьогодні померла перша пацієнтка – це 51-річна співробітниця дитячої бібліотеки.

Закарпатська область - 38 інфікованих (2 летальних). Вперше інфікування отримало підтвердження 26 березня. За повідомленням ОДА, в Ужгороді коронавірусом заразилися два медика пульмонологічного відділення Ужгородської міської лікарні, а в області померли дві людини.

Волинська область - 34 інфікованих (2 летальних). Перший випадок COVID-19 підтвердився 25 березня. За повідомленням обласного центру громадського здоров'я, на сьогодні в області налічується 34 інфікованих коронавірусом людей, 20 з яких – медичні працівники. Два медика з екіпажу швидкої допомоги померли.

Одеська область - 30 інфікованих. Вперше COVID-19 був підтверджений 24 березня. За останню добу в Одесі виявлено три нових випадки зараження.

Львівська область - 29 інфікованих. Перше зараження було підтверджено 20 березня. За повідомленням ОДА, в області планується посилення карантинних заходів, встановлення 14 постів на кордонах в'їзду і виїзду.

Дніпропетровська область - 15 інфікованих. Перше інфікування COVID-19 в області сталося 19 березня. За повідомленням міськради, за сьогоднішній день число інфікованих збільшилася до 26 осіб. Спалах коронавіруса зафіксована в Первомайську.

Херсонська область - 13 інфікованих (1 летальний). Перше інфікування в області підтверджено 25 березня. За повідомленням місцевої ОДА, в області підтверджено 15 випадків COVID-19. За останню добу захворіли дві медпрацівниці з Голопристанського та Олешковского районів після контакту з хворими.

Полтавська область - 12 інфікованих. Вперше коронавірус був зафіксований 27 березня. За повідомленням ОДА, на сьогодні в Кременчуці лабораторно підтвердилися 4 нових випадки COVID-19 – у трьох жінок і одного чоловіка.

Житомирська область - 11 інфікованих (2 летальних). За останню добу ситуація в області не змінилася. Перше підтвердження коронавіруса було отримано 12 березня.

Хмельницька область - 10 інфікованих. Також стабільна ситуація спостерігається в цьому регіоні. Перший випадок появи коронавіруса зафіксовано 27 березня.

Донецька область - 10 інфікованих (1 летальний). Перший випадок інфікування в регіоні було зафіксовано 18 березня. Станом на 7 квітня з'явилися два нових випадки зараження, одна людина в Бахмуті видужав.

Чернігівська область - 7 інфікованих (1 летальний). Перше підтвердження зараження коронавірусом було отримано 26 березня. У зв'язку зі смертю жителя Борзнянського району село Пам'ятне визнано вогнищем інфекції, і тут владою посилені заходи безпеки.

Луганська область - 3 інфікованих. Число інфікованих у регіоні на сьогоднішній день не змінилося. Підтвердження першого інфікування COVID-19 було отримано 25 березня.

Харківська область - 1 інфікований. Також без змін залишається ситуація на Харківщині. Перший випадок COVID-19 тут підтверджений 28 березня.

Миколаївська область – інфікованих немає. За повідомленням місцевої ОДА, з підозрою на коронавірус були госпіталізовані 9 людей. Однак жоден тест на COVID-19 не дав позитивного результату.