Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 5 квітня

Число інфікованих коронавірусом в Україні стрімко зростає. За останню добу захворіло понад 150 осіб. Всього за офіційними даними на 5 квітня кількість хворих становить 1225, а померлих – 32 людини. Детальніше про географію поширення COVID-19, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 5 квітня

Чернівецька область - 206 інфікованих (5 летальних). Перший випадок у регіоні та в Україні був підтверджений 3 березня. За повідомленням ОДА, за останню добу зафіксовано більше 20 випадків, а загальна кількість інфікованих в області склало 225 осіб.

Київ - 195 інфікованих. У столиці перший випадок зараження був підтверджений 16 березня. 3 квітня зафіксована перша смерть – помер 70-річний чоловік. За повідомленням мера, коронавірусом заразилися 214 осіб, у тому числі за останню добу – 25 осіб: 15 жінок у віці від 23 до 65 років і 10 чоловіків у віці від 17 до 68 років.

Тернопільська область - 135 інфікованих (2 летальних). Перший випадок коронавіруса в області був підтверджений 20 березня. 25 березня зафіксована перша смерть у Монастырисском районі. За повідомленням Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом, за останню добу зафіксовано 19 нових заражень, найбільша кількість яких – у Монастириському районі.

Івано-Франківська область - 94 інфікованих (6 летальних). Перший випадок інфікування зафіксовано 19 березня у жінки, яка пізніше померла. За повідомленням ОДА, за сьогоднішній день зареєстровано 34 випадки інфікування, в тому числі в однієї вагітної жінки. Також підтверджена шоста смерть від COVID-19.

Київська область - 77 інфікованих (4 летальних). Перше зараження у Київській області зафіксовано 17 березня. 29 березня померли двоє чоловіків. За повідомленням місцевої ОДА, область готується до спалаху епідемії до 20-х чисел квітня.

Вінницька область - 66 інфікованих. Перше підтвердження коронавіруса в області отримано 25 березня. За повідомленням ОДА, за добу число заражень зросла до 66, з яких п'ятеро хворих – у важкому стані.

Черкаська область - 61 інфікований (1 летальний). Перший випадок захворювання виявлено 22 березня. Осередком коронавіруса в регіоні вважається місто Кам'янка. Перша смерть від COVID-19 зафіксована у приїжджого в Умані хасиди з США. За повідомленням ОДА, діагноз також підтвердився у його сім'ї.

Сумська область - 37 інфікованих (2 летальних). Вперше COVID-19 виявили 25 березня у 78-річної пацієнтки, яка в той же день померла. За повідомленням Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, на сьогоднішній день коронавірус знайдений у двох дітей віком до 10 років.

Рівненська область - 31 інфікованих (4 летальних). Перші 9 випадків зараження коронавірусом були зафіксовані 27 березня у жителів села Тинне, де пізніше померли три людини. Сьогодні повідомляється про п'ятою смерті від COVID-19 – у 77-річного жителя Марнинского району були проблеми з серцем.

Запорізька область - 28 інфікованих. Перші 5 випадків інфікування в регіоні отримали підтвердження 25 березня. За інформацією обласного лабораторного центру, на сьогодні зафіксовано 31 випадок інфікування, у т. ч. 12 – в Запоріжжі.

Одеська область - 26 інфікованих. Перше підтвердження коронавирусной інфекції зафіксовано 24 березня. За повідомленням ОДА, сьогодні інфіковані 26 жителів області, з яких три людини у важкому стані.

Закарпатська область - 24 інфікованих. Перший офіційно підтверджений випадок інфікування COVID-19 зафіксовано 26 березня у 69-річної мешканки Мукачева.

Кіровоградська область - 19 інфікованих. Перший випадок зараження був підтверджений 29 березня. За даними ОДА, за останню добу інфікування COVID-19 зросла до 23 осіб, з яких найбільша кількість – у Кропивницького районі.

Волинська область - 17 інфікованих (1 летальний). Перший випадок зараження COVID-19 був підтверджений 25 березня у дитини. Пізніше інфекція була виявлена у директора міської клінічної лікарні. За повідомленням ОДА, два медика заразилися коронавірусом після розтину померлого від COVID-19 колеги.

Львівська область - 14 інфікованих. Перший випадок зараження в області був зафіксований 20 березня. За повідомленням місцевої ОДА, сьогодні підтверджено третій випадок одужання від коронавіруса.

Дніпропетровська область - 14 інфікованих. Перше підтвердження COVID-19 було зафіксовано 19 березня. За повідомленням ОДА, 4 квітня в Дніпрі підтвердилися два випадки одужання від коронавіруса.

Хмельницька область - 10 інфікованих. Перший випадок появи COVID-19 в області датується 27 березня. За повідомленням ОДА, житель Шепетівки, у якого підтвердився коронавірус, імовірно заразився в Почаївській лаврі, і міг інфікувати більше 70 людей.

Житомирська область - 9 інфікованих (1 летальний). Вперше коронавірус було виявлено 12 березня у мешканки Радомишля, яка на наступний день померла. За повідомленням ОДА, сьогодні в Бердичеві помер чоловік з COVID-19, який перебував у комі.

Донецька область - 8 інфікованих. Коронавірус в регіоні перший раз був зафіксований 18 березня у жителя Маріуполя. З учорашнього дня в регіоні не збільшилося число хворих.

Полтавська область - 8 інфікованих. На Полтавщині 27 березня був зафіксований перший випадок коронавіруса у 75-річної жительки Кременчука. За повідомленням ОДА, лабораторно підтверджено черговий випадок зараження в області у мешканця Миргорода.

Херсонська область - 8 інфікованих (1 летальний). Тут вперше захворювання було зафіксовано 25 березня. 3 квітня померла медсестра районної лікарні, у якій COVID-19 підтвердився посмертно. Станом на 4 квітня в області зафіксовано ще 4 випадки інфікування: 1 чоловік, 2 жінки і 13-річна дівчинка.

Чернігівська область - 5 інфікованих. Перший випадок інфікування в області датується 26 березня. За даними ОДА, на 4 квітня підтверджено 7 випадків зараження, два з яких – за сьогоднішній день.

Луганська область - 3 інфікованих. Кількість інфікованих залишається незмінним. Перший випадок COVID-19 в регіоні отримав підтвердження 25 березня.

Харківська область - 1 інфікований. Перший і єдиний на сьогоднішній день випадок коронавіруса зафіксований в області 28 березня. За повідомленням місцевої ОДА, підозра на коронавірус у дитини не підтвердилося.

Миколаївська область – інфікованих немає. І це єдина область в Україні, де офіційно немає хворих COVID-19.