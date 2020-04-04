Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 4 квітня

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні за останню добу збільшилася майже на 200 осіб. Всього за офіційними даними на 4 квітня в країні налічується 1072 хворих. Кількість смертей через COVID-19 зросла до 27. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика МОЗ - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 4 квітня

Київ - 180 інфікованих (3 летальних випадки). У столиці найбільше заражених коронавірусом і вже 3 смерті через COVID-19. Перший випадок коронавіруса тут був зареєстрований 16 березня. За добу підтвердили 28 нових випадків захворювань. Зокрема, заражна дитина віком 1 років. У Києві почали працювати мобільні бригади лікарів, які тестують громадян на коронавірус вдома.

Чернівецька область - 171 інфікований (5 летальних). Цей регіон займає другу позицію по кількості заражених коронавірусом в Україні. Саме в Чернівцях повідомили про перший випадок COVID-10 по всі країні. У медичних закладах Чернівецької області перебуває 101 пацієнт, у 48 з них підтверджено коронавірус, у інших його підозрюють.

Тернопільська область - 114 інфікованих (2 летальний випадок). Не зважаючи на те, що в цій області перший випадок COVID-19 зафіксували в середині березня, ця область займає третю позицію по кількості заражених. Перша смерть зафіксована 25 березня. Також інфекція підтвердилася у мера міста Монастириська Андрія Стара. 3 березня у Тернопільській області підтвердили ще один летальний результат від коронавірусу COVID-19, померла 57-річна жінка з Козова.

Івано-Франківська область - 74 інфікованих (5 летальних випадки). Перший випадок інфікування в регіоні зафіксовано 19 березня у жінки, яка пізніше померла. Ще одна жінка померла після пологів, але родила вона здорову дитину. Також померла 60-річна жінка і ще одна породілля з підозрою на коронавірус.

Київська область - 70 інфікованих (3 летальних випадки). Перше зараження COVID-19 в Київській області підтвердили 17 березня. Більше половини хворих лікується вдома, ще 308 осіб перебувають з підозрою на коронавірус. 4 випадки COVID-19 виявлено у дітей. 29 березня померли двоє людей.

Черкаська область - 55 інфікованих. У Черкаській області про перший випадок коронавірусу повідомили 22 березня. Багато заражених в місті Кам'янка.

Вінницька область - 61 інфікований. Перше підтвердження COVID-19 зафіксовано 25 березня. 27 березня у Вінниці захворіли 5 медиків. Серед заражених також 6 дітей. 2 квітня у Вінниці від коронавірусної інфекції одужав перший пацієнт. Ще коронавірус підозрюють у 61 людини.

Сумська область - 26 інфікованих (3 летальних випадки). Вперше інфекція була виявлена 25 березня у 78-річної жінки, яка померла в той же день. За даними ОДА, в області нараховується 6 сімей, які хворіють на коронавірусну інфекцію.

Запорізька область - 28 інфікованих. Про перші 5 випадків COVID-19 в області повідомили 25 березня. Видужала одна пацієнтка. За останню добу захворіло ще 6 осіб, всі вони перебувають в ізоляції. За добу заразились 6 людей. Зокрема, м. Запоріжжя - 12, м. Бердянськ - 1, м. Мелітополь - 13, Мелітопольський р-н - 2.

Рівненська область - 25 інфікованих (3 летальних випадки). Інфікування COVID-19 перший раз було зафіксовано 27 березня у 9 жителів села Тинне, де пізніше померли три людини. Дві жінки, яким було встановлено діагноз COVID-19, чекають на виписку. Станом на 3 квітня в області перевіряють 18 підозр на коронавірус.

Закарпатська область - 24 інфікованих. Перший офіційно підтверджений випадок інфікування COVID-19 зафіксовано 26 березня у 69-річної мешканки Мукачева. За добу повідомили про 22 нових випадки зараження коронавірусом.

Одеська область - 22 інфікованих. Перший випадок інфікування був підтверджений 24 березня. За повідомленням ОДА, 3 квітня лабораторним центром МОЗ в Одесі підтверджені 4 нових випадки COVID-19. За словами пацієнтів, тільки один з них приїхав з країни ЄС.

Львівська область - 13 інфікованих. У регіоні перший випадок коронавіруса підтвердився 20 березня. 3 квітня заразилась два лікарі. За добу в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще 15 осіб. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 46 осіб. На самоізоляції знаходяться 158 осіб

Дніпропетровська область - 14 інфікованих. Перше підтвердження коронавіруса в області було отримано 19 березня. 3 квітня вірус поборов 71-річний чоловік. В області визначили 18 госпітальних баз, які першими прийматимуть хворих на коронавірус.

Волинська область - 10 інфікованих. Перший випадок зараження в області підтвердився 25 березня у дитини. Заразився директор міської клінічної лікарні. З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 18 осіб.

Донецька область - 8 інфікованих. Коронавірус в регіоні перший раз був підтверджений 18 березня у жителя Маріуполя. Хворіють 6 маріупольців, мешканка Бахмута, і жінка з Білозерського.

Кіровоградська область - 15 інфікованих. Вперше зараження було виявлено 29 березня. За добу кількість заражених зросла вдвічі.

Житомирська область - 6 інфікованих (1 летальний випадок). Перший випадок в області був офіційно підтверджений 12 березня у мешканки Радомишля, яка померла на наступний день. За останніми даними COVID-19 встановили у жінки 1941 року в Житомирі, яка поступила з Іспанії та у двох чоловіків, 1970 і 1971 року в Коростені, які зустрічали близької людини в Борисполі. Один з заражених у важкому стані.

Хмельницька область - 7 інфікованих. Перший випадок COVID-19 у Хмельницькій області був підтверджений 27 березня. За повідомленням ОДА, контрольний PLR-тест однієї хворий показав негативний результат.

Полтавська область - 8 інфікованих. В Полтавській області коронвірус був зафіксований тиждень тому у житель Кременчука. Зараз 5 заражених у Кременчуці, 2 - у Горішніх Плавнях і 1 - у Машівці.

Херсонська область - 4 інфікований (1 летальний випадок). Перший випадок зараження в області підтверджено 25 березня. Нових випадку коронавірусу в області не зафіксовано. У 68-річної медсестри Олешківської районної лікарні підтвердився COVID-19 після смерті.

Луганська область - 3 інфікованих. Перший випадок зараження коронавірусу був підтверджений 25 березня. У цій області з 28 березня діють обмеження на в'їзд.

Чернігівська область - 3 інфікованих. Про перший випадок коронавірусу у цій області повідомили 26 березня. Тоді заразився житель Борзнянського району. За даними місцевої ОДА, 31 березня був зафіксований третій випадок зараження.

Харківська область - 1 інфікований. Перший випадок COVID-19 було підтверджено 28 березня. За повідомленням ОДА, 2 квітня в Харкові з підозрою на коронавірус помер чоловік. Наразі зафіксовано 15 підозр на коронавірус.

Миколаївська область – інфікованих немає. І це поки єдина область України, де інфекція офіційно не підтверджена. Станом на 2 квітня зафіксовано 10 осіб з підозрою на COVID-19.