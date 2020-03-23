Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 23 березня

Кількість хворих коронавірусом в Україні за добу стрімко зросла. Поки кількість смертей залишається на колишньому рівні, тести 73 пацієнтів дали позитивний результат. Докладніше про статистику зараження COVID-19 на 23 березня – в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 23 березня

Київ - 29 випадків. У столиці на даний момент зафіксовано найбільше інфікованих новим коронавірусів по всій країні. Увечері 22 березня в МОЗ повідомили, що за добу кількість заражених збільшилася на 20 осіб.

Перші два випадки зараження коронавірусом були зафіксовані 16 березня у людей, які нещодавно побували в європейських країнах. Третій пацієнт з COVID-19 був виявлений 19 березня, він контактував з жінкою в Радомишлі, яка померла від коронавірусу.

Список хворих поповнився відразу трьома іменами 21 березня. Двоє з них – жінки віком 29 та 39 років, решта – чоловіки від 31 до 50 років. Тільки в одному випадку зараження відбулося усередині країни.

За даними Центру громадського здоров'я, 14 нових випадків захворювання в столиці – це пасажири літака. Всі вони повернулися з подорожей в Іспанію, Францію, Німеччину, Швецію і ОАЕ.

Чернівецька область - 25 випадків зараження (1 летальний). Перший випадок по Україні був зареєстрований 3 березня у 64-річного жителя Чернівців, проте він уже виписався з лікарні, оскільки повторне тестування показало негативний результат.

Другого хворого в області було виявлено 12 березня. Ним виявився літній чоловік, дружина якого повернулася з Італії. Два випадки зараження COVID-19 медики зафіксували 16 березня, ще шість – 17 березня.

За два дні, 19 і 20 березня інфекція була підтверджена ще у 15 пацієнтів. Серед захворілих троє дітей віком від 6 місяців до 10 років.

Київська область - 5 випадків. Перший пацієнт, у якого знайшли COVID-19 в області – це депутат Верховної ради Сергій Шахов. Інфекція також була виявлена у його дружини.

Ще один випадок спочатку був зареєстрований за Харківською областю, однак голова ОДА Олександр Кучер пізніше заявив, що 37-річна харків'янка знаходиться на Київщині.

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний). Другий в Україні випадок захворювання коронавірусом був зареєстрований в місті Радомишль. Через добу після госпіталізації 71-річна жінка померла від хвороби, викликаною цією інфекцією.

Наступний випадок коронавірусу підтвердився 19 березня. Захворів житель Житомира у віці 56 років, який нещодавно повернувся з Австрії.

Черкаська область - 1 людина. Перший хворий був виявлений 22 березня.

Дніпропетровська область - 2 випадки. Два позитивних тести на COVID-19 медики зафіксували 19 березня. Відомо, що захворіла подружня пара, яка приїхала з Франції. За допомогою до лікарів інфіковані звернулися самостійно.

Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний). Першою хворою і померлою від коронавірусу в регіоні стала 56-річна жінка. За даними МОЗ, вона була госпіталізована вже на крайній стадії, а до цього займалася самолікуванням.

Про другий випадкок стало відомо 20 березня. Хворою виявилася 29-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Франції.

Тернопільська область - 1 випадок. В області перший інфікований був знайдений 20 березня. В місцевій облдержадміністрації уточнили, що мова йде про 57-річного священика із села Заліщики. В Європу і навіть за межі області останнім часом він не виїжджав.

При цьому відомо, що у Молдові коронавірус був виявлений у чотирьох громадян, які повернулися з Почаївської лаври на Тернопільщині.

Донецька область - 1 випадок. Перший в області випадок COVID-19 був виявлений в Маріуполі. Ним виявився чоловік, що приїхав з Єгипту.

Львівська область - 2 випадки. Перший випадок зареєстровано 20 березня у Львові у літнього чоловіка, який повернувся з Німеччини і знаходився в самоізоляції. Про другого пацієнта з коронавірусом стало відомо ввечері 22 березня.