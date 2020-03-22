Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 22 березня

З часу виявлення першого випадку коронавіруса в Україні минуло 19 днів. По всій країні фіксується все більше позитивних тестів і все більше випадків підозри на COVID-19. Докладніше про те, скільки інфікованих на даний момент в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика Моз по Україні на 22 березня

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний). На даний момент у цьому регіоні зафіксовано найбільше випадків коронавирусной інфекції в Україні.

У цій же області був виявлений і перший в країні випадок інфікування. Чоловік 64 років був госпіталізований 3 березня, а позавчора, 20 березня він уже виписався з лікарні. Його повторні тести на COVID-19 показали негативний результат.

Другий випадок в області зафіксовано 12 березня у чоловіка 64 років, дружина якого відвідувала Італію.

Два випадки були підтверджені 16 березня, а відразу шість позитивних тестів були зафіксовані в області 17 березня.

Ще п'ять випадків підтвердилися 19 березня, а 20 березня було зафіксовано відразу 10 позитивних тестів в області.

Київ - 10 випадків. Перші два випадки були підтверджені 16 березня. Третій - 19 березня. Про цих людей відомо, що двоє з них нещодавно побували в країнах Європи, а третій контактував з померлою від коронавіруса в Радомишлі жінкою.

Відразу 7 нових випадків зафіксовано в столиці 21 березня. Повідомляється, що це дві жінки, віком 29 та 39 років. Решта 5 - це чоловіки від 31 до 50 років. В одному з цих випадків сталося з-за контакту з інфікованих киянином, решта - зараження в результаті поїздок до Європи.

Також відомо, що з 10 пацієнтів проходять лікування в Олександрівській лікарні, а 5 знаходяться в самоізоляції.

Київська область - 3 випадки. Коронавірусна інфекція була виявлена у народного депутата Сергія Шахова, а також у його дружини. Про третьому випадку подробиці поки невідомі.

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний). У місті Радомишль Житомирської області був зафіксований другий в Україні випадок коронавирусной інфекції. 71-річна жінка померла через добу після госпіталізації.

Другий позитивний тест в регіоні було виявлено 19 березня в Житомирі у чоловіка 50 років, який повернувся з Австрії. Після цього випадку місцева влада ухвалила рішення перевіряти на коронавірус всіх, хто повернувся в рамках евакуації українських туристів.

Дніпропетровська область - 2 випадки. В області перших два випадки показали позитивний результат 19 березня. Відомо, що це чоловік і дружина, які нещодавно повернулися з Франції. Пара самостійно звернулася за медичною допомогою.

Івано-Франківська область - 2 випадок (1 летальний). Перший випадок в регіоні, який став летальним, був зафіксований 19 березня. У Моз повідомили, що 56-річна жінка займалася самолікуванням і була госпіталізована вже у важкому стані.

Про другому випадку стало відомо 20 березня.

Донецька область - 1 випадок. Перший в області випадок був виявлений 18 березня в Маріуполі. Хворим виявився чоловік, який кілька днів тому прилетів з Єгипту.

Львів - 1 випадок. Перший випадок зареєстровано 20 березня. Як розповів мер міста Андрій Садовий, це чоловік 1961 року народження. На наступний день після повернення з Німеччини він здав тест у приватній клініці і весь час знаходився в самоізоляції.

Харківська область - 1 випадок. Про перший в регіоні випадку у Моз повідомили 20 березня. У той же час, у Харківській ОДА заявили про те, що випадків коронавіруса в області немає. За словами голови ОДА Олексія Кучера, харків'янка віком 37 років, у якої тест показав позитивний результат, знаходиться на території Київської області.