Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 21 березня

Кількість хворих на коронавірус в Україні на 21 березня збільшилася до 41. У зв'язку з ростом захворюваності COVID-19, режим НС оголошено вже в трьох областях країни. Детально про виявлені випадки і підозри, а також дані по регіонах - на РБК-Україна.

Статистика МОЗ по областях

Чернівецька область - 25 інфікованих (1 летальний). Продовжує лідирувати за кількістю хворих. Серед них є особи, які заразилися всередині країни, після контакту з інфікованими за кордоном.

Саме в Чернівцях 3 березня був зафіксований перший випадок коронавіруса в Україні. Чоловік успішно пройшов лікування, і 20 березня його вже виписали з лікарні.

16 березня в лікарні померла 33-річна жителька Чернівців з позитивним результатом тесту на COVID-19.

Голова Чернівецької ОДА розповів про географію поширення коронавіруса в області:

11 осіб в селі Колінківці Хотинського району

7 осіб в селі Брусниця Кітсманського району

1 людина в місті Хотин

1 в селі Топорівці Новоселицького району

1 в селі Лужани Кнтсманського району

1 в Чернівцях

1 в селі Їжівці Стороженецького району

Київ - 3 випадки. Двоє з тих, що заразилися, нещодавно повернулися з країн Європи, де спостерігається спалах коронавірусу. Один інфікований контактував з померлою жінкою з Радомишля.

Житомирська область - 2 випадки COVID-19 (1 летальний). 56-річний житель обласного центру був госпіталізований 19 березня. Чоловік в недавній час відвідував Австрію.

Як з'ясувалося під час опитування, інфікований надав недостовірну інформацію. Чоловік подорожував не з своїм сином і другом, а проводив екскурсію для групи людей. Коло осіб, які контактували з хворим, встановлюється.

Також в Житомирській області (м. Радомишль) 17 березня був зафіксований перший в Україні летальний випадок захворювання коронавірусом - літня жінка, яка повернулася з Польщі. Після контакту з інфікованою заразився молодий чоловік з Києва.

Київська область - 3 підтверджених випадки. Коронавірусом захворіли народний депутат Сергій Шахов і його дружина. Вони знаходяться під наглядом лікарів. Подробиці про третій випадок поки не відомі.

Дніпропетровська область - 2 хворих. Подружжя самостійно звернулося до медиків після повернення з Франції. Чоловіка і жінку помістили в інфекційні бокси. Вони знаходяться в стабільному стані.

Львівська область - 1 інфікований. Про першого хворого на коронавірус у Львові повідомили в МОЗ ввечері 20 березня. Тест на коронавірус підтвердився у чоловіка, 1950 року народження, який повернувся з Німеччині.

Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний). Другий позитивний результат на COVID-19 в регіоні МОЗ підтвердило ввечері 20 березня.

19 березня в Івано-Франківську померла жінка. Це відбулося на наступну добу після госпіталізації. До лікарні вона звернулася в важкому стані.

Харківська область - 1 інфікований. Позитивний тест на коронавірус був підтверджений у мешканця Харківської області 20 березня.

Донецька область - 1 хворий. 18 березня лабораторне дослідження на коронавірус виявилося позитивним у жителя Маріуполя. Кілька днів тому він відвідував Єгипет.

Кількість підозр на коронавірус зростає

Результатів тестів на COVID-19 очікують 4 особи в Закарпатській області. Всі вони госпіталізовані і знаходяться в ізоляції в стабільному стані.

У Сумській області зафіксовано 5 підозр на коронавірусне респіраторне захворювання. Одна дитина і один дорослий госпіталізовані, ще три людини - в амбулаторних умовах.

В Івано-Франківській області з підозрою на коронавірус в інфекційній лікарні перебувають 15 осіб. Деякі пацієнти контактували з померлою 19 березня жінкою.

У Рівненській області госпіталізували жінку, яка повернулася з Польщі. Вона звернулася до медиків з лихоманкою і сухим кашлем.

У Волинській області було госпіталізовано 5 осіб з підозрою на COVID-19. Всі чоловіки - жителі Закарпаття, поверталися із заробітків із Росії. Після розміщення в обсервацію намагалися втекти з лікарні.

У Житомирській області тест на коронавірус виявився негативним у подружжя з Брусилова, які контактували з інфікованою в Радомишлі.

Однак 20 березня в регіоні з'явилися нові підозри: 69-річна мешканка Житомира, яка нещодавно повернулася з Німеччини, 54-річна жінка з Андрушівського району (контактувала з італійцями).