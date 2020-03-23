Коронавірус в Україні: за день надійшло більше 100 підозр

Станом на ранок 23 березня 2020 року в МОЗ надійшло 114 повідомленнь про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Також повідомляється, що станом на 10:00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.

Нагадаємо, глава МОЗ Ілля Ємець заявив, що третій етап коронавірусу - смертність.

Також Ємець заявив, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні Covid-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

Також в Офісі президента повідомили, що український лідер провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст, обговорюючи коронавірус в Україні. Зеленський закликав регіональних менеджерів об’єднатися заради недопущення поширення епідемії коронавірусу в Україні.

Раніше в ВООЗ заявили, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидив.