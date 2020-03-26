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Коронавірус в Україні: кількість заражених зросла до 156

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Вже заразились коронавірусом 156 людей

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Також у МОЗ показали ситуацію в областях:

  • Вінницька область - 1 випадок;
  • Волинська область - 2 випадки;
  • Дніпропетровська область - 2 випадки;
  • Донецька область - 1 випадок;
  • Запорізька область - 7 випадків;
  • Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська область - 16 (2 летальні) випадків;
  • м. Київ - 34 випадки;
  • Київська область - 24 випадки;
  • Львівська область - 2 випадки;
  • Луганська область - 1;
  • Одеська область - 4;
  • Тернопільська область - 15 випадків (1 летальний;
  • Херсонська область - 1 випадок;
  • Чернівецька область - 42 (1 летальний) випадки;
  • Черкаська область - 2 випадки.

Таким чином, за добу було зафіксовано 43 нові випадки зараження Covid-19.

Разом з тим, станом на ранок 26 березня в МОЗ надійшло 183 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, кількість померлих від коронавірусної інфекції в світі станом на 4:00 годину (за київським часом) у четвер, 26 березня, досягла 21 тисячі 276 осіб. Найбільше смертей зафіксовано в Італії - померли 7 тис. 503 людини. Далі з майже вдвічі меншим показником летальності - Іспанія (3 тис. 647 осіб).

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