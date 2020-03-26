Коронавірус в Україні: кількість заражених зросла до 156

Вже заразились коронавірусом 156 людей
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Також у МОЗ показали ситуацію в областях:
Таким чином, за добу було зафіксовано 43 нові випадки зараження Covid-19.
Разом з тим, станом на ранок 26 березня в МОЗ надійшло 183 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, кількість померлих від коронавірусної інфекції в світі станом на 4:00 годину (за київським часом) у четвер, 26 березня, досягла 21 тисячі 276 осіб. Найбільше смертей зафіксовано в Італії - померли 7 тис. 503 людини. Далі з майже вдвічі меншим показником летальності - Іспанія (3 тис. 647 осіб).