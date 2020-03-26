Коронавірус в Україні: кількість заражених зросла до 156

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Також у МОЗ показали ситуацію в областях:

Вінницька область - 1 випадок;

Волинська область - 2 випадки;

Дніпропетровська область - 2 випадки;

Донецька область - 1 випадок;

Запорізька область - 7 випадків;

Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область - 16 (2 летальні) випадків;

- 16 (2 летальні) випадків; м. Київ - 34 випадки;

- 34 випадки; Київська область - 24 випадки;

- 24 випадки; Львівська область - 2 випадки;

Луганська область - 1;

Одеська область - 4;

Тернопільська область - 15 випадків (1 летальний;

- 15 випадків (1 летальний; Херсонська область - 1 випадок;

Чернівецька область - 42 (1 летальний) випадки;

- 42 (1 летальний) випадки; Черкаська область - 2 випадки.

Таким чином, за добу було зафіксовано 43 нові випадки зараження Covid-19.

Разом з тим, станом на ранок 26 березня в МОЗ надійшло 183 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, кількість померлих від коронавірусної інфекції в світі станом на 4:00 годину (за київським часом) у четвер, 26 березня, досягла 21 тисячі 276 осіб. Найбільше смертей зафіксовано в Італії - померли 7 тис. 503 людини. Далі з майже вдвічі меншим показником летальності - Іспанія (3 тис. 647 осіб).