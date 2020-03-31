Коронавірус в Україні: МОЗ оновив дані по кількості заражених

Станом на ранок 31 березня кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 549. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних (2 за останню добу), 8 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 69 нових випадки.

Нагадаємо, Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі.

Як уточнюється, на карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні.

Також Кабінет міністрів України у неділю, 29 березня, прийняв рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширення коронавірусу на території країни.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці після повернення з-за кордону будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію через загрозу коронавірусу.