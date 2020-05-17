Коронавірус в Україні: число нових випадків пішло на спад

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За добу зафіксували 433 нових випадки

Протягом останньої доби в Україні було підтверджено 433 нових випадки захворювання на коронавірус, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше. Загальна кількість випадків з початку пандемії становить 18291.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

Відзначається, що 4906 пацієнтів уже одужали та 514 - померли від ускладнень.

За останню добу зафіксували 433 нових випадки інфікування, 21 людина померла. При цьому 210 пацієнтів побороли хворобу.

Найбільше інфікованих зафіксовано в Чернівецькій області (2694) і Києві (2280 випадків).

За добу більше нових випадків COVID-19 зафіксували в Києві - 59, у Київській області - 54, Львівській - 50 і Чернівецькій - 47. Жодного нового випадку не підтвердили в Херсонській і Луганській областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Фото: карта поширення COVID-19 по областях (phc.org.ua)

Нагадаємо, до цього в Україні чотири дні поспіль фіксували щоденне збільшення нових випадків коронавірусної інфекції. Так, добою раніше було зафіксовано 528 нових випадків.

Крім цього, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що керівники медустанов повідомляють лише про половину випадків COVID-19 серед медиків. З понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медиків, повідомили тільки про кожного другого.

Автор: Максим Зайченко