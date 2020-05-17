Коронавірус в Україні: число інфікованих перевищило 18 тисяч

Швидкість поширення пандемії коронавірусу в світі все ще залишається високою. Однак динаміка захворюваності серед українців за останню добу істотно знизилася, а вчені прогнозують спад спалаху інфікування до кінця місяця. Детально про ситуацію з СOVID-19 в Україні на 17 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

коронавірусом захворіло 18291 українців

кількість летальних випадків досягла 514

часткове відновлення транспортного сполучення планується з 22 травня

Кабмін оприлюднив указ про пом'якшення карантину щодо відвідування літніх майданчиків і зборів групами

на українсько-польському кордоні відкрився пішохідний ПП "Шегині"

Дані МОЗ на 17 травня

За минулу добу діагноз СOVID-19 підтвердився у 433 українців, а загальна кількість хворих зросла до 18291. Від ускладнень коронавірусної хвороби померло 514 пацієнтів. З початку епідемії в Україні видужало 5116 осіб.

За день зафіксовано 17 летальних випадків, а 210 пацієнтів побороли інфекцію - повторні тести на коронавірус виявилися негативними.

Найбільша кількість хворих на 17 травня зберігається в Чернівецькій області (2694) і в столиці України (2280). У Києві також зафіксовано найбільше число нових випадків СOVID-19 (59), в Київській області за день захворіло 54 особи, у Львівській - 50, в Чернівецькій - 47.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька область - 715 випадків;

Волинська область - 615 випадків;

Дніпропетровська область - 837 випадків;

Донецька область - 130 випадків;

Житомирська область - 546 випадків;

Закарпатська область - 885 випадків;

Запорізька область - 378 випадків;

Івано-Франківська область - 1210 випадків;

Кіровоградська область - 443 випадки;

м. Київ - 2280 випадків;

Київська область - 1197 випадків;

Львівська область - 1019 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 238 випадків;

Одеська область - 746 випадків;

Полтавська область - 264 випадки;

Рівненська область - 1126 випадків;

Сумська область - 162 випадки;

Тернопільська область - 1078 випадків;

Харківська область - 786 випадків;

Херсонська область - 167 випадків;

Хмельницька область - 253 випадки;

Чернівецька область - 2694 випадки;

Черкаська область - 372 випадки;

Чернігівська область - 108 випадків.

Фото: дані про захворюваність COVID-19 по областям (facebook.com phc.org.ua)

Ситуація з СOVID-19 в Україні

Спад захворюваності в країні прогнозується на кінець травня. Спалах коронавірусу протягом 15 днів (з 6 травня) зберігає лінійний характер з щоденним приростом 400-550 нових випадків. Протягом третьої декади місяця можливий пік інфікування, після чого пандемія піде на спад.

Вчені Світового центру даних "Геоінформатика та сталий розвиток" при КПІ ім. І. Сікорського очікують, що після 20 травня кількість людей, які щоденно одужають буде стійко перевищувати щоденну кількість інфікованих.

Також згідно з короткостроковим дослідженням, в Києві захворюваність вийде на рівень "плато" (40-50 нових випадків в день) наступного тижня.

Під час щоденного брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тестування на коронавірус буде проводитися тільки при наявності симптомів. На думку глави МОЗ, масові перевірки людей без ознак захворювання можуть викликати помилкове відчуття безпеки.

У понеділок 18 травня МОЗ підпише указ про початок застосування ІФА-діагностики, яка заснована на методиці виявлення антитіл до СOVID-19. Для тестування переважно використовуватимуться українські тест-системи.

Ослаблення карантину

16 травня Кабмін оприлюднив указ про пом'якшення карантину щодо правил відвідування літніх майданчиків і зборів групами. Документ набув чинності з моменту опублікування.

Так, в рамках ослаблення обмежень дозволяється перебувати на літніх терасах кафе і ресторанів за одним столом не більше 4-х осіб (без урахування дітей до 14 років). Дозволена кількість осіб, які можуть переміщатися групами на відкритому повітрі, збільшена до восьми.

Перший етап відновлення транспортного сполучення в Україні може початися 22 травня. Точні дати Мінінфраструктури має узгодити з Міністерством охорони здоров'я в найближчі дні.

Згідно з раніше поданим планом, на першому етапі планується відновлення міських (крім маршрутних таксі), приміських і внутрішньообласних перевезень. Також можливий запуск 50% приміських поїздів у години "пік", поїздів "Інтерсіті+" далекого прямування, нічний експрес.

МОЗ опублікував вимоги до салонів краси та перукарень в умовах карантину. Прийом клієнтів має здійснюватися за попереднім записом з інтервалом між відвідувачами в 15 хвилин. Очікувати своєї черги необхідно на вулиці. Обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту для всіх клієнтів і працівників, проведення дезінфекції після кожного відвідувача.

Крім того, на час карантину в салонах краси забороняється наявність рекламної продукції і журналів.

Боротьба з коронавірусом у світі

Американські вчені заявили про виявлення антитіл, які здатні виводити коронавірус з людського організму за чотири дні. Ліки на основі даних антитіл можуть з'явитися раніше вакцини. У фармацевтичній компанії Sorrento Therapeutics вважають, що застосування даного препарату позбавить від необхідності соціального дистанціювання.

Уряд Італії ухвалив рішення про відкриття кордонів з 3 червня для відновлення потоку туристів. Указом передбачається можливість в'їзду до Італії з країн ЄС, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію та Монако. При цьому самоізоляція після в'їзду в країну протягом двох тижнів не буде обов'язковою. Дане рішення вже розкритикували у Франції, назвавши його порушенням солідарності країн Євросоюзу.

Ірак вводить комендантську годину на 8 днів. Цілодобовий обмежувальний режим по всій території країни буде діяти з 22 по 30 травня. Саме в ці дні відзначається свято Ураза-байрам, яким закінчується священний для мусульман місяць Рамадан.

З 17 травня влада Австрії пом'якшує контроль на кордонах з Чехією, Словаччиною та Угорщиною. Днем раніше обмеження послабили на пунктах пропуску з Німеччиною, Ліхтенштейном і Швейцарією. Вільне переміщення з Австрії в Чехію і Словаччину планується відновити 15 червня.

На тлі пандемії коронавірусу в цьому році бувїло скасовано "Євробачення" вперше за всю історію заходу. Європейська мовна спілка оголосила про перенесення пісенного конкурсу на 2021 рік. Як і планувалося, наступне "Євробачення" пройде в Роттердамі (Нідерланди).

Футбольні матчі Євро-2020 можуть відбутися, незважаючи на пандемію СOVID-19. Однак кількість приймаючих міст ймовірно буде скорочено до 10 або 8. В УЄФА сподіваються на проведення турніру з 11 червня до 11 липня на стадіонах в Санкт-Петербурзі, Римі, Лондоні, Баку, Бухаресті, Більбао, Амстердамі, Глазго, Будапешті та Копенгагені.