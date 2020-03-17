Коронавірус в Україні: четверо людей заразились всередині країни

Чотири людини в Україні отримали коронавірус всередині країни і вони не подорожували за кордон. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що у зв'язку з цим, МОЗ змінює алгоритм діагностики і виявлення заражених на коронавірус.

"На жаль, ми маємо в Україні уже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. Із них 4 випадки повязанні із внутрішньокраїнною передачею даного вірусу на території нашої країни", - заявив він.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів готовий до введення надзвичайного стану в Україні для запобігання коронавірусу.

Крім того, джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомляло, що ОП з п'ятниці розглядає можливість введення надзвичайного стану в Україні, якщо це буде потрібно для нерозповсюдження коронавірусу COVID-19.

Володимир Зеленський не виключає введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

Крім того, в рамках заходів зі стримування коронавируса в країні з 18 березня припиняються всі внутрішні пасажирські перевезення. Йдеться про автобусні, залізничні та авіаперевезення.