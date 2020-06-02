Коронавірус в Україні: у 4 областях за добу немає нових випадків

Захворюваність на коронавірус в Україні знижується. У західних регіонах країни зростає кількість одужавших. Влада країни послаблює карантинні обмеження і запускає план з подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 2 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 24340 осіб

померли від ускладнень хвороби 727 українців

в Україні відновилися міжобласні транспортні сполучення

5 областей не готові до пом'якшення карантину

уряд підготував план виходу країни з кризи

заробітчани повертаються до Польщі

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні підтверджено лабораторно 328 нових випадків зараження коронавирусом, померли від ускладнень 9 хворих, 388 одужали. Кількість одужавших перевищила нових заражених за останні 24 години.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 727 хворих, одужали 10078 з 24340 інфікованих.

Найбільша кількість нових заражених зафіксовано за добу у Чернівецькій (33), Львівській (34) та Рівненській (53) областях. Жодного нового випадку захворювання не виявлено в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Луганській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1029 (619 одужали)

Волинська обл. - 942 (264 одужали)

Дніпропетровська область. - 943 (266 одужали)

Донецька обл. - 164 (94 одужали)

Житомирська обл. - 776 (443 одужали)

Закарпатська обл. - 1216 (410 одужали)

Запорізька обл. - 450 (253 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1442 (843 одужали)

Київ - 3071 (718 одужали)

Київська обл. - 1623 (399 одужали)

Кіровоградська обл. - 516 (403 одужали)

Луганська обл. - 47 (40 одужали)

Львівська обл. - 1734 (438 одужали)

Миколаївська обл. - 294 (173 одужали)

Одеська обл. - 896 (225 одужали)

Полтавська обл. - 271 (249 одужали)

Рівненська обл. - 1823 (960 одужали)

Сумська обл. - 173 (147 одужали)

Тернопільська обл. - 1180 (921 одужав)

Харківська обл. - 1105 (448 одужали)

Херсонська обл. - 178 (161 видужав)

Хмельницька обл. - 458 (245 одужали)

Черкаська обл. - 411 (316 одужали)

Чернівецька обл. - 3410 (980 одужали)

Чернігівська обл. -188 (63 одужали).

Адаптивний карантин в Україні

В Україні стартував третій етап послаблення карантину. Міжрегіональні автобусні перевезення поновилися у Харківській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях. У Києві з залізничного вокзалу вирушили поїзда на Південь і Схід. "Укрзаліниця" дозволила продаж квитків у плацкартних вагонах потягів. "Ми пішли назустріч пасажирам, розуміючи, що не кожен може дозволити собі оплатити поїздку у вагоні купе чи СВ. У продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце", - йдеться в повідомленні компанії. Крім того, в регіонах відновлено рух 439 приміських потягів. У столиці перенесли запуск міської електрички на 7 червня через незакінчений ремонт електропоїзда.

За даними Міністерства охорони здоров'я, 5 областей країни і Київ не готові до пом'якшення обмежень. У Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Волинській областях і Києві фіксується високий рівень нових заражених (інцидентність), а в Донецькій області не роблять достатню кількість тестувань на COVID-19. У Львівській області влада вирішила продовжити карантин без будь-яких пом'якшень до 5 червня.

Кабмін підготував план з подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією коронавируса. Програма розрахована на 3 роки і включає 10 ініціатив, які складаються з 230 пунктів. У даний час план допрацьовується у міністерствах і далі буде направлено до парламенту на затвердження. Фонд боротьби з коронавірусом 64,7 млрд грн планується витратити на кредитування малого і середнього бізнесу, "регуляторну гільйотину", реформування держфонду регіонального розвитку, врегулювання тарифів і заборгованості в енергетиці, реформування "Укрзалізниці", введення довгострокових держсубсидій та інше.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, більше половини суми з фонду боротьби з коронавірусом вже витрачено, прийнято рішень на 27 млрд грн. Представники Міжнародного валютного фонду висловили підозру щодо можливих зловживань під час проведення швидких закупівель і наполягають на необхідності міжнародного аудиту.

На останньому етапі послаблення карантину планується відновлення авіаційного сполучення з іншими державами. Аеропорт "Київ" повідомив про готовність з 16 червня відновити міжнародні рейси авіакомпаній Belavia, LOT, WizzAir, Мотор Січ. На думку експертів, авіаційна галузь буде відчувати фінансові труднощі ще протягом декількох років. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв державну підтримку вітчизняним компаніям. "Ми розробляємо певний пакет підтримки, який зараз на уряді обговорюється. Аби у нас не було збанкрутілих авіаперевізників і була можливість у певний час відновити регулярні рейси, щоб вони вийшли на той рівень заповненості пасажирами і могли нормально працювати", - поінформував міністр. За його словами, "міністерство не регулює, але сподівається, що ціни не зміняться".

МЗС продовжує евакуювати громадян з інших країн, які "застрягли" через пандемію за кордоном. З Лівану прибули до Києва два спецрейсу з 69 українцями з Сирії та Лівану. Серед них моряки, які "застрягли" на судні в Латакії, а також 2 громадянина Молдови і 5 Білорусі. За інформацією Мінінфраструктури, у даний час готуються ще 33 евакуаційних спецрейсу з міст по всьому світу.

Держприкордонслужба поінформувала про запуск роботи 5 пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною та Молдовою. Крім того, відновив роботу пішохідний перехід "Шегині" на кордоні з Польщею. Сусідня країна дозволила в'їхати заробітчанам, тому на пункті пропуску з'явилися довжелезні черги наших співгромадян. "Враховуючи динаміку прикордонного руху останніх днів, Україна і Польща будуть працювати над поновленням регулярного транспортного сполучення. У цьому контексті також будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз та перетину спільного кордону громадянами. Сторони розглядають можливість укладання угоди у сфері працевлаштування сезонних робітників, яка дозволить врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів на території Польщі", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Наслідки пандемії у світі

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина відновить регулярні пасажироперевезення з Україною з 1 липня. За його словами, країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських туристів.

Болгарія відкрила кордони для туристів з 29 країн. Іноземці зараз не зобов'язані дотримуватися двотижневого карантину після перетину кордону. У цей список увійшли країни Євросоюзу, Великобританія, Північна Ірландія, Сербія і Північна Македонія. Україна в ньому відсутня. Як заявили представники влади, перелік держав, громадянам яких дозволено безперешкодні подорожі у Болгарії, буде оновлюватися і доповнюватися в залежності від епідеміологічної ситуації.