Коронавірус в Україні: у 4 областях виявили нові спалахи захворювання

Боротьба з коронавірусом в Україні виходить на новий етап. У рамках адаптивного карантину тільки половина областей готова до послаблення обмежень, а у Києві через непрацюючеий метрополітен стався транспортний колапс. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 23 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 20580 осіб

померли від ускладнень хвороби 605 українців

половина областей не готова до нового етапу пом'якшення обмежень

влада 6 регіонів вирішила поки не послаблювати карантин

через непрацюючий метрополітен у Києві стався транспортний колапс

в Україні пройшли перші футбольні матчі

ВООЗ назвала новий епіцентр пандемії

Статистика захворюваності в Україні

В Україні за останні 24 години заразилися коронавірусом 432 особи, померли від ускладнень інфекції 17 українців, 344 одужали. Під час пандемії в Україні померли від хвороби 605 громадян, одужали 6929 з 20580 хворих.

Нові спалахи захворювання COVID-19 за добу зафіксовано у Чернівецькій, Львівській, Київській, Рівненській областях та Києві. Жодного нового випадку не зафіксовано у Сумській, Полтавській і Луганській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 853 (465 одужали)

Волинська обл. - 759 (182 одужали)

Дніпропетровська область. - 865 (188 одужали)

Донецька обл. - 143 (57 одужали)

Житомирська обл. - 618 (284 одужали)

Закарпатська обл. - 1042 (263 одужали)

Запорізька обл. - 403 (226 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1274 (625 одужали)

Київ - 2569 (351 одужав)

Київська обл. - 1375 (275 одужали)

Кіровоградська обл. - 466 (356 одужали)

Луганська обл. - 43 (33 одужали)

Львівська обл. - 1285 (259 одужали)

Миколаївська обл. - 280 (117 одужали)

Одеська обл. - 821 (120 одужали)

Полтавська обл. - 266 (219 одужали)

Рівненська обл. - 1368 (543 одужали)

Сумська обл. - 166 (112 одужали)

Тернопільська обл. - 1108 (758 одужали)

Харківська обл. - 882 (208 одужали)

Херсонська обл. - 177 (139 одужали)

Хмельницька обл. - 329 (89 одужали)

Черкаська обл. - 387 (232 одужали)

Чернівецька обл. - 2964 (782 одужали)

Чернігівська обл. -127 (46 одужали).

Адаптивний карантин в Україні

МОЗ опубліковано дані у розрізі областей України щодо готовності регіонів до наступного етапу ослаблення карантинних обмежень, відповідно до раніше встановлених критеріїв оцінки. Виходячи з вимог невеликої інцидентності (середня кількість випадків зараження за останні 7 днів на 100 тис населення) не готові Волинська, Закарпатська, Київська, Рівненська, Чернівецька області та Київ. Щодо завантаженості лікарень пацієнтами з COVID-19 поріг у 50% перевищено тільки у Чернівецькій області. За кількістю необхідних тестувань не виконуються необхідні показники у Донецькій, Луганській і Полтавській областях.

Через погіршення епідемічної ситуації у Львівській, Рівненській, Волинській, Закарпатській і Миколаївській областях послаблення карантинних обмежень відкладено. "М'яким кроком" влади у Чернівецькій області є відновлення проїзду приватного транспорту і міжобласного сполучення.

Мер столиці Віталій Кличко попросив уряд дозволити Києву запустити метро, ​​незважаючи на невідповідність вимозі про кількість у регіоні нових заражених. За його словами, тиждень тому у місті стався спалах коронавирусу у Дарницькому дитячому інтернаті для дівчат через це показник столиці піднявся до 15 нових інфікованих на 100 тис населення. "Я звертаюся до уряду, дозволити Києву розпочати другий етап послаблень, але не всіх, а тих, що критично необхідні місту та бізнесу. Зокрема, відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тис. кв. метрів з 23 травня… Метро відкрити, як і планували, з 25 травня, тому що в місті транспортний колапс", - заявив Кличко.

Харківський мер Геннадій Кернес проінформував, що метро у місті відновить роботу з 25 травня. Він особливо звернув увагу мешканців міста на дотримання протиепідемічних заходів у громадському транспорті, зокрема у метрополітені.

Міносвіти готується провести пробне Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури 15 червня. Всіх учасників просять приходити у масках або респіраторах. Такі ж вимоги озвучуються сервісними центрами МВС на іспитах з водіння. Крім того, про відновлення роботи повідомляє Міграційна служба.

З Франції повернулися спецрейсом на батьківщину 170 українців. За даними МЗС, всього з Парижа прилетіли 17 евакуаційних рейсів, під час яких повернуто в країну 4194 громадянина.

В Україні після двомісячної перерви пройшли перші контрольні матчі з футболу. У Києві "Динамо" зустрічалося з львівським "Рухом", а в Олександрії місцева "Олександрія" перевірила свої сили з полтавською "Ворсклою", у закарпатському селі Минай гравці "Львова" зіграли з командою другої ліги "Минай".

Наслідки пандемії у світі

Президент США Дональд Трамп обіцяє не закривати кордони під час другої хвилі коронавирусу. За його словами, Сполучені Штати зможуть "загасити цю пожежу". Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий епіцентр пандемії COVID-19. "Південна Америка стала новим епіцентром захворювання. Ми бачимо, що кількість заражень зростає в багатьох південноамериканських країнах. Звичайно, занепокоєння викликає ситуація у багатьох з них, але, безумовно, на даний момент найбільш постраждалою є Бразилія", - заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан. За його словами, коронавірусів в Бразилії заразилися 300 тис жителів, більшість з яких в Сан Пауло.

Британія ввела карантин для усіх іноземців, які перетинають кордон країни. З 8 червня всі, хто приїжджає після проходження прикордонного контролю зобов'язані повідомити місце, де вони планують провести два тижні самоізоляції. Влада має намір вибірково перевіряти проходження карантину туристами. Порушників штрафуватимуть у розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів.

У Греції з 15 червня відкриють кордони для туристів з 20 країн. У цьому списку Україна не має. За словами грецького міністра туризму Харіса Теохаріса, в країну пустять без карантину громадян держав, які показують позитивні епідеміологічні дані. Для мешканців Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Китаю, Австралії, Японії, Данії, Австрії, Болгарії, Сербії, Румунії, Албанії, Північній Македонії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Норвегії уряд Греції скасував обов'язковий тест на коронавірус за 5 днів до поїздки.

У зв'язку з незначною кількістю нових заражених у Сербії скасували обов'язковий 14-денний карантин для прибулих з-за кордону громадян та іноземних туристів. Крім того, дозволено масові заходи у громадських місцях. В країні відновили роботу великі аеропорти. Обов'язковим обмеженням залишається масковий режим. За весь час пандемії заразилися коронавірусом 10,9 тис сербів.