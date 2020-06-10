Коронавірус в Україні: у 3 областях зафіксовано нові спалахи

За добу смертність від коронавирусу подвоїлася
Пандемія коронавируса не слабшає. Кількість хворих у регіонах за добу значно зросла. У середу в країні почався новий етап послаблення карантину, але не скрізь. У 7 областях і Києві через високі показники захворюваності обмеження залишаються в силі. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 10 червня - в матеріалі РБК-Україна.
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Статистика захворюваності в Україні
За добу в країні захворіли коронавірусом 525 осіб, померли 23 хворих, одужали 357 пацієнтів.
За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 833 хворих, одужали 12769 з 28381 зараженого.
Найбільша кількість нових інфікованих за добу зафіксовано у Львівській (78), Волинській (101) областях та Києві (57). Жодного випадку хвороби не виявлено у Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Луганській і Херсонській областях.
У Черкаській області зафіксовано спалах захворювання у психоневрологічному інтернаті. У місті Золотоноша лабораторно підтверджено 21 зараження COVID-19. За словами голови Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара, інфекція потрапила в медустанову від однієї хворої співробітниці. А в Тернополі через випадок хвороби одного з працівників закривається на карантин, недавно відкритий дитячий садок.
Загальна статистика по регіонах:
Адаптивний карантин в Україні
За даними Міністерства охорони здоров'я, 7 областей і Київ не готові до послаблення карантину. Високі показники захворюваності фіксуються у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях та Києві. "Що стосується коронавірусу в гуртожитках, то ми фіксуємо майже щодня по всіх гуртожитках у місті Києві випадки коронавірусу серед мешканців. По кожному гуртожитку приймається рішення по проведенню профілактичних заходів", - заявив начальник головного управління Держспоживслужби у місті Києві Олег Рубан. Також чиновник підтвердив факт захворювання COVID-19 у гуртожитку Національної академії державного управління при президенті України. Епідеміологічне розслідування встановило випадок інфікування у співробітниці академії.
В уряді відреагували на прохання мера Львіва Андрія Садового щодо послаблення карантину. За інформацією джерела в Кабміні, звернення влади Львова назвали "політичним" і послаблювати обмеження "у Львові, де все погано" ніхто не планує. "Винятки для міст - неможливі. В уряді не можуть розглянути ослаблення карантину для окремих регіонів, адже зараз діє адаптивний карантин", - додали в Кабміні.
Для того, щоб уникнути ажіотажного попиту і стрімкого зростання цін на окремі види товарів під час пандемії, Мінекономіки пропонує ввести державне регулювання цін щодо 20 виробників. У відомстві побоюються монопольного підвищення цін на продукти, що мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.
У зв'язку з новим етапом послаблення карантину і відкриттям баз відпочинку, президент Володимир Зеленський запропонував уряду провести аудит і перевірку літніх дитячих таборів. "Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей", - сказав Зеленський на нараді в Офісі президента.
Черговий евакуаційний авіарейс прибув з Франції до Києва. За даними українського посольства у Франції на батьківщину повернулися 165 наших співгромадян. "Цим спецрейсом повертаються на батьківщину українці з Франції, ДР Конго, Алжиру, Бразилії, Великої Британії, США та Мексики", - уточнює консульська служба посольства. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін висловив надію на швидке відновлення авіасполучення України з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром. За його словами, представники МЗС на двосторонньому рівні активно обговорюють ці питання. Також, МЗС повідомив про прибуття нової партії гуманітарної допомоги з Китаю. Вантаж включає тест-системи для діагностики коронавирусу, маски, захисні окуляри, костюми і безконтактні термометри.
Наслідки пандемії у світі
Всесвітній банк прогнозує найглибший спад в економіці планети з часів Другої світової війни. Згідно з оптимістичним сценарієм, падіння буде на рівні 5,2%, при песимістичному - 8%. Відновлення після пандемії у 2021 році буде слабким трохи більше 1%. "Це призведе до того, що мільйони людей опиняться за межею бідності в цьому році. Цей удар відчують найсильніше в країнах, де пандемія була найбільш серйозною і де існує сильна залежність від світової торгівлі, туризму, експорту товарів та зовнішнього фінансування", - йдеться у звіті банку. Керівництво організації закликало світове співтовариство "об'єднатися, щоб знайти шляхи відновлення".
Центральний банк Бельгії поінформував, що відновлення в наступні два роки не зможе компенсувати падіння економіки на 9% у цьому році. Згідно з даними Центробанку, у 2020 році валовий внутрішній продукт знизиться на 9%, виросте на 6,4% через рік, і на 2,3% через два роки. Крім того, експерти банку вважають, що станеться перехід від тимчасового безробіття до звичайного, а торгівля взагалі не відновиться, як раніше. Борг Бельгії зросте на 20%.
Кіпр відкрив кордони для невеликої групи країн. У даний момент туристи з Австрії, Болгарії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ізраїлю, Литви, Мальти, Норвегії, Словаччини та Словенії можуть прилетіти на острів і не зобов'язані проходити обсервацію. При цьому, іноземцям необхідно перед прибуттям на Кіпр пройти тест на коронавірус і оформити не пізніше ніж за три дні спеціальний пропуск для польоту. Схоже рішення прийняла і Словаччина, відкривши кордони для громадян перерахованих вище країн. Обов'язковий карантин після прибуття скасовано для країн з "безпечного" списку. Україна до цього списку не увійшла.
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Автор: Андрій Павлишин