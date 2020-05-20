Коронавірус в Україні: у 3 областях не зафіксовано нових випадків зараження

Пандемія коронавирусу поступово послаблюється в Україні та світі. Влада готується відновлювати роботу метро при дотриманні усіх протиепідемічних вимог, а у світі активно обговорюють плани з відновлення економіки. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 20 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 19230 осіб

померли від ускладнень хвороби 564 українців

МОЗ повідомило про запуск масового тестування на антитіла

карантин в Україні закінчиться 22 червня

Київ готується до запуску метро

відновлення економіки Євросоюзу обійдеться у трильйон євро

Статистика захворюваності в Україні

В Україні різко зросла кількість заражених за добу. За останні 24 години підтверджено 354 випадки інфікування, померли від ускладнень інфекції 16 українців, 323 одужали.

За весь час боротьби з хворобою в Україні померли від ускладнень 564 громадянина країни, одужали 5955 з 19230 хворих.

Найбільша кількість хворих за добу зафіксовано у Чернівецькій області та Києві (понад 50 осіб). Декілько областей повідомляє про заповнення лікарень зараженими COVID-19. У Вінниці залишилося тільки 50 місць для пацієнтів з коронавірусом. Нових інфікованих вирішено везти до лікувального закладу одного з районних центрів. Жодного нового випадку не підтверджено у областях.

Жодного нового випадку не підтверджено у Запорізькій, Сумській і Луганській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 766 (425 одужали)

Волинська обл. - 676 ​​(168 одужали)

Дніпропетровська область. - 849 (116 одужали)

Донецька обл. - 133 (48 одужали)

Житомирська обл. - 583 (230 одужали)

Закарпатська обл. - 922 (216 одужали)

Запорізька обл. - 385 (196 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1246 (539 одужали)

Київ - 2410 (306 одужали)

Київська обл. - 1261 (218 одужали)

Кіровоградська обл. - 450 (332 одужали)

Луганська обл. - 42 (23 одужали)

Львівська обл. - 1136 (225 одужали)

Миколаївська обл. - 264 (98 одужали)

Одеська обл. - 792 (86 одужали)

Полтавська обл. - 265 (213 одужали)

Рівненська обл. - 1217 (412 одужали)

Сумська обл. - 164 (100 одужали)

Тернопільська обл. - 1089 (647 одужали)

Харківська обл. - 836 (176 одужали)

Херсонська обл. - 172 (132 одужали)

Хмельницька обл. - 280 (73 одужали)

Черкаська обл. - 381 (225 одужали)

Чернівецька обл. - 2796 (710 одужали)

Чернігівська обл. -115 (41 видужав).

Адаптивний карантин в Україні

В Україні набрав чинності закон про масове тестування на коронавірус. Згідно з нормативним актом, тестування є обов'язковим для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками хвороби, і осіб, які контактували з хворими. Крім ПЛР-тестів в країні почнуть робити імуноферментний аналіз (ІФА-тестування) на антитіла. У МОЗ уточнюють, що цей вид аналізів на коронавірус в першу чергу стосується людей групи ризику, у тому числі співробітників поліції і Нацгвардії. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, тести показуватимуть чи людина вже перехворіла коронавірусом чи ще хворіє. "Ми розширяємо коло контактних осіб, які контактували з хворими. Збільшення тестування дозволить нам краще керувати ситуацією з перебігом коронавірусної хвороби", - уточнює міністр.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає можливим скасування карантину у разі стрімкого скорочення кількості нових випадків зараження коронавірусом в країні. У даний момент Міністерство охорони здоров'я планує продовжувати карантин до 22 червня, але він буде "адаптивний із пом'якшувальними заходами".

Кабмін зробив крок назустріч владі Києва і дозволив запустити метро. " З 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садочків та роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідситуація. Тут вже будемо працювати спільно з місцевою владою", - сказав прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль. Напередодні центр столиці застиг у численних транспортних пробках. Рух у середині дня зупинився на усіх головних магістралях міста.

Київський мер Віталій Кличко уточнив, що відновлення роботи громадського транспорту в звичайному режимі можливо тільки при дотриманні протиепідемічних заходів. "Заходячи до громадського транспорту, ви потрапляєте в зону ризику… Обов'язково маски, по можливості - рукавички. Більш того, в метрополітені ми вже розмітили дистанцію, якої необхідно дотримуватися при підході до кас та на перонах", - уточнив Кличко. В "Укрзалізниці" відреагували на планований запуск приміських сполучень, заявивши, що підприємство не готове у повному обсязі відновити перевезення через борги місцевої влади за проїзд пільговиків. Серед антилідерів щодо несплати відшкодування - Київ з 59 млн грн заборгованості.

У столиці поліція оштрафувала три нічні клуби за роботу під час карантину. Сума штрафу сягає 170 тис грн. З проханням про розслідування даного порушення раніше звернувся столичний градоначальник.

У Британії від коронавирусу померла 42-річна українка. Жінка померла в місті Чертсі, графство Суррей. МЗС надає допомогу родичам для репатріації тіла.

Наслідки пандемії у світі

Грузія готова відновити авіасполучення з Україною з 1 липня. За словами міністра економіки та сталого розвитку Грузії Натели Турнави, відновлення авіасполучення між обома країнами необхідно здійснити, як тільки це буде можливо.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозує збитки авіакомпаніям мінімум до 2023 року. Аналітики вважають, що пасажиропотік не відновиться до докризового рівня протягом 3-х років. Світовий пасажирський попит у наступному році впаде на 24% нижче рівня минулого року. Карантинні заходи в країнах найбільше шкодять авіаперевезенням. Згідно з опитуванням пасажирів, 69% мандрівників заявили, що вони не будуть розглядати поїздки, якщо для цього буде потрібно 14-денний період самоізоляції.

Всесвітня асамблея охорони здоров'я вирішила провести розслідування з приводу реакції різних держав на пандемію коронавирусу. Підтриманий більшістю представників країн документ закликає найближчим часом провести неупереджену, незалежну і всебічну оцінку міжнародної реакції на COVID-19.

Єврокомісія підготувала план порятунку економіки Євросоюзу від наслідків економічної кризи, спровокованої пандемією. Обсяг передбаченої програми грантів і кредитів розрахований на 1 трильйон євро. "Ми прагнемо не до збільшення потенціалу фінансування в межах сотень мільярдів, а скоріше до цифри, що перевищує трильйон євро. Звичайно, в даному випадку мова йде як про кредити, так і про гранти. Саме такий рівень амбіцій ми обговорюємо в контексті нашої пропозиції про інструмент відновлення", - сказав віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Серед британських футболістів, які почали тренування, виявлено заражених на коронавірус. За даними Англійської прем'єр-ліги, після тестування 748 гравців футбольних клубів зафіксовано нові шість випадків інфікування у трьох командах. Хворих відправлено на карантин, а через 7 днів їм зроблять повторні тести. Чемпіонат Англії готується до відновлення змагань 12 червня, але офіційно рішення ще не прийнято.