Коронавірус в Україні: лише у 2 областях немає нових випадків

Нові спалахи зафіксовано у 6 регіонах
Другий день поспіль в країні фіксується сплеск захворюваності. Спалахи коронавирусу в регіонах після ослаблення карантину можуть спровокувати посилення обмежень і перенесення місцевих виборів. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 12 червня - в матеріалі РБК-Україна.
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Статистика захворюваності в Україні
За добу в країні заразилися коронавірусом 683 особи, померли 16 хворих, одужали 426 пацієнтів.
За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 870 хворих, одужали 13567 з 29753 заражених.
Найбільша кількість нових інфікованих за добу зафіксовано у Львівській (112), Харківській (52), Рівненській (56), Волинській (47), Вінницькій (81) областях та Києві (95). Жодного випадку хвороби не виявлено у Луганській і Херсонській областях.
Загальна статистика по регіонах:
Адаптивний карантин в Україні
В Україні погіршилася епідеміологічна ситуація. Кількість регіонів, де неможливе послаблення карантину збільшилася до 9. Значно перевищено допустимий поріг захворюваності у Києві, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Ситуацію зі зростанням захворюваності прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ми опанували коронавірус. Пройшли перші три місяці помірного сценарію. Ми не звалилися в ту прірву, в яку звалилися Італія, Іспанія, інші країни у світі. Але сьогодні ця загроза ще залишається актуальною… Якщо в критичній кількості областей буде погіршення - це 10 і більше областей, це буде приводом для прийняття рішення про посилення (карантину – ред.) в державі", - сказав глава уряду. Також, Шмигаль допускає, що дитячі табори влітку не відкриються, а місцеві вибори восени можуть перенести.
Оцінюючи становище в економіці держави, прем'єр визнав провал другого кварталу через коронакрізісу, але виключив колапс. "Ми досить впевнено, не кажу оптимістично, але ми впевнено дивимося в реалізацію заходів економічних і бюджетних в цьому році. Ми не бачимо критичних загроз, які були б в серпні, вересні або в жовтні. Економіка стабільна. Ситуація складна, але якихось несподіванок, які зруйнують і приведуть до глобальної катастрофи немає. Є дуже складна кризова ситуація, але вона кризова і складна стабільно. Тому ми не бачимо сьогодні колапсу, або кінця світу, кінця економіки", - заявив на брифінгу з нагоди 100 днів роботи Шмигаль.
МОЗ збирається зробити обов'язковим тест на коронавірус для іноземних туристів в аеропортах. Крім того, відомство рекомендує ввести страхової полюс. "Ми розглядаємо питання по тестуванню. Також в обов'язковому порядку в іноземця повинен бути страховий поліс при в'їзді в Україну. Ми будемо рекомендувати, щоб це було обов'язковою умовою. Зараз всі ці питання ми опрацьовуємо", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Наслідки пандемії у світі
Єврокомісія закликала всі країни Європейського Союзу відкрити кордони до 15 червня. "Єврокомісія настійно закликає інші країни-члени завершити процес зняття обмежень на вільне пересування і скасування внутрішнього прикордонного контролю в рамках ЄС до 15 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні ЄК. Крім того, виконавчий орган ЄС закликав підготувати перелік країн, які відкриють кордони ЄС з 1 липня. "Країни-члени повинні узгодити спільний список країн, що не входять в ЄС, для яких обмеження на поїздки можуть бути зняті з 1 липня", - уточнює Брюссель. Єврокомісія пропонує з 1 липня відкрити кордони ЄС для Албанії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Чорногорії і Сербії.
ЄК рекомендує знімати обмеження на поїздки з країн, ситуація з коронавірусом у яких порівнянна або краще середньої по Євросоюзу. Для порівняння береться до уваги число нових випадків на 100 тис населення (інцидентність), тенденції до зростання захворюваності і загальна ситуація з тестуванням і стримуванням пандемії. Крім того, відкриття кордонів має проводитися за принципом взаємності.
Влада Єгипту відкриває кордони іноземним туристам з 1 липня. Для відвідування будуть доступні курорти на півдні Синая - Шарм-ель-Шейх і Дахаб, а також Хургада і Марса-Алам на узбережжі Червоного моря. На березі Середземного моря відкриється курорт Мерса-Метрух. Також в країні протягом наступних тижнів скоротиться комендантська година і збільшиться час роботи магазинів на одну годину. У даний момент готелі країни можуть приймати гостей, але з 25% завантаженням заповнюваності.
В Іспанії відновився чемпіонат по футболу. Перший після перерви 28 тур триватиме чотири дні. Старт сезону почався у Севільї з матчу між місцевими "Севільєю" і "Бетісом". Далі відбудуться два матчі в п'ятницю, чотири - в суботу, і ще три - в неділю.
Автор: Андрій Павлишин