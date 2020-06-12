Коронавірус в Україні: лише у 2 областях немає нових випадків

Другий день поспіль в країні фіксується сплеск захворюваності. Спалахи коронавирусу в регіонах після ослаблення карантину можуть спровокувати посилення обмежень і перенесення місцевих виборів. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 12 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 29753 особи

померли від ускладнень інфекції 870 українців

у 9 регіонах країни перевищено поріг захворюваності

у Кабміні допускають посилення карантину і перенесення місцевих виборів

колапсу в економіці держави не відбулося

МОЗ хоче зобов'язати іноземців робити тести в аеропортах

до 15 червня країни Євросоюзу збираються відкрити внутрішні кордони

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні заразилися коронавірусом 683 особи, померли 16 хворих, одужали 426 пацієнтів.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 870 хворих, одужали 13567 з 29753 заражених.

Найбільша кількість нових інфікованих за добу зафіксовано у Львівській (112), Харківській (52), Рівненській (56), Волинській (47), Вінницькій (81) областях та Києві (95). Жодного випадку хвороби не виявлено у Луганській і Херсонській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1317 (832 одужали)

Волинська обл. - 1313 (378 одужали)

Дніпропетровська область. - 983 (702 одужали)

Донецька обл. - 279 (122 видужав)

Житомирська обл. - 1013 (540 одужали)

Закарпатська обл. - 1506 (675 одужали)

Запорізька обл. - 515 (322 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1669 (1001 одужав)

Київ - 3766 (1132 одужали)

Київська обл. - 1931 (648 одужали)

Кіровоградська обл. - 568 (453 одужали)

Луганська обл. - 54 (45 одужали)

Львівська обл. - 2526 (598 одужали)

Миколаївська обл. - 316 (206 одужали)

Одеська обл. - 1065 (422 одужали)

Полтавська обл. - 277 (256 одужали)

Рівненська обл. - 2231 (1194 одужали)

Сумська обл. - 204 (161 одужав)

Тернопільська обл. - 1372 (1007 одужали)

Харківська обл. - 1426 (692 одужали)

Херсонська обл. - 179 (174 одужали)

Хмельницька обл. - 529 (387 одужали)

Черкаська обл. - 517 (352 одужали)

Чернівецька обл. - 3831 (1200 одужали)

Чернігівська обл. - 366 (81 одужав).

Адаптивний карантин в Україні

В Україні погіршилася епідеміологічна ситуація. Кількість регіонів, де неможливе послаблення карантину збільшилася до 9. Значно перевищено допустимий поріг захворюваності у Києві, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Ситуацію зі зростанням захворюваності прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ми опанували коронавірус. Пройшли перші три місяці помірного сценарію. Ми не звалилися в ту прірву, в яку звалилися Італія, Іспанія, інші країни у світі. Але сьогодні ця загроза ще залишається актуальною… Якщо в критичній кількості областей буде погіршення - це 10 і більше областей, це буде приводом для прийняття рішення про посилення (карантину – ред.) в державі", - сказав глава уряду. Також, Шмигаль допускає, що дитячі табори влітку не відкриються, а місцеві вибори восени можуть перенести.

Оцінюючи становище в економіці держави, прем'єр визнав провал другого кварталу через коронакрізісу, але виключив колапс. "Ми досить впевнено, не кажу оптимістично, але ми впевнено дивимося в реалізацію заходів економічних і бюджетних в цьому році. Ми не бачимо критичних загроз, які були б в серпні, вересні або в жовтні. Економіка стабільна. Ситуація складна, але якихось несподіванок, які зруйнують і приведуть до глобальної катастрофи немає. Є дуже складна кризова ситуація, але вона кризова і складна стабільно. Тому ми не бачимо сьогодні колапсу, або кінця світу, кінця економіки", - заявив на брифінгу з нагоди 100 днів роботи Шмигаль.

МОЗ збирається зробити обов'язковим тест на коронавірус для іноземних туристів в аеропортах. Крім того, відомство рекомендує ввести страхової полюс. "Ми розглядаємо питання по тестуванню. Також в обов'язковому порядку в іноземця повинен бути страховий поліс при в'їзді в Україну. Ми будемо рекомендувати, щоб це було обов'язковою умовою. Зараз всі ці питання ми опрацьовуємо", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Наслідки пандемії у світі

Єврокомісія закликала всі країни Європейського Союзу відкрити кордони до 15 червня. "Єврокомісія настійно закликає інші країни-члени завершити процес зняття обмежень на вільне пересування і скасування внутрішнього прикордонного контролю в рамках ЄС до 15 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні ЄК. Крім того, виконавчий орган ЄС закликав підготувати перелік країн, які відкриють кордони ЄС з 1 липня. "Країни-члени повинні узгодити спільний список країн, що не входять в ЄС, для яких обмеження на поїздки можуть бути зняті з 1 липня", - уточнює Брюссель. Єврокомісія пропонує з 1 липня відкрити кордони ЄС для Албанії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Чорногорії і Сербії.

ЄК рекомендує знімати обмеження на поїздки з країн, ситуація з коронавірусом у яких порівнянна або краще середньої по Євросоюзу. Для порівняння береться до уваги число нових випадків на 100 тис населення (інцидентність), тенденції до зростання захворюваності і загальна ситуація з тестуванням і стримуванням пандемії. Крім того, відкриття кордонів має проводитися за принципом взаємності.

Влада Єгипту відкриває кордони іноземним туристам з 1 липня. Для відвідування будуть доступні курорти на півдні Синая - Шарм-ель-Шейх і Дахаб, а також Хургада і Марса-Алам на узбережжі Червоного моря. На березі Середземного моря відкриється курорт Мерса-Метрух. Також в країні протягом наступних тижнів скоротиться комендантська година і збільшиться час роботи магазинів на одну годину. У даний момент готелі країни можуть приймати гостей, але з 25% завантаженням заповнюваності.

В Іспанії відновився чемпіонат по футболу. Перший після перерви 28 тур триватиме чотири дні. Старт сезону почався у Севільї з матчу між місцевими "Севільєю" і "Бетісом". Далі відбудуться два матчі в п'ятницю, чотири - в суботу, і ще три - в неділю.