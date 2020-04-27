В Україні фіксують зменшення кількісті нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 9009 людей за добу заразились на майже 100 людей менше. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, за добу заразились 392 людини, що на 100 людей менше, ніж вчора.

Так, 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 864 пацієнти одужали.

Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, у Львівській області зафіксовано 358 випадків зараження коронавірусною інфекцією. За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1565 осіб, з яких 334 людини госпіталізовані.

Зазначимо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у разі різкого зменшення захворюваності на коронавірус карантин в Україні може завершитися раніше, ніж заплановано урядом.

Також Кабмін оприлюднив план виходу України з карантину, введеного через спалах коронавірусу.