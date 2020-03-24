Коронавірус у Тернопільській області: поліція шукає 500 контактних осіб зараженого

У Тернопільській області у священнослужителя Олега Винникова виявили коронавірус, тепер поліція розшукує близько 500 осіб, які з ним контактували. Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він зазначив, що на період спілкування з людьми, священник не знав, що заражений.

"Ми підрахували в поліції, що за тиждень він контактував близько з 500 людьми, він був на церковних службах, він проводив похоронний обряд. І зараз ми шукаємо цих людей. Я називаю це прізвище - всі, хто контактував з Олегом Винниковим, будь ласка, залишайтеся вдома і телефонуйте вашим лікарям, якщо у вас з'явилися симтоми", - заявив Геращенко.

Нагадаємо, в Тернопільській області зафіксували другий випадок захворювання коронавірусом Covid-19.

Додамо, мер Віталій Кличко допустив закриття Києва на в'їзд і виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Зараз в столиці 29 випадків зараження.

РБК-Україна писало, що в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 10 областях.