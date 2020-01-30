Коронавірус стрімко поширюється по всьому Китаю

В районі Китаю Тибеті був виявлений перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на органи охорони здоров'я КНР.

Таким чином, вірус поширився на всі провінції і регіони материкового Китаю. Про випадки зараження повідомили в інших 15 країнах. Раніше в Тибеті оголосили про закриття всіх пам'яток і запровадження обов'язкового двотижневого карантину щодо всіх, які прибувають туди.

Крім того, центральнокитайська провінція Хубей повідомила про 1032 нових підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом.

Відзначимо, що кількість загиблих від коронавіруса в китайській провінції Хубей зросла до 162 осіб.

Раніше лікарі назвали головні симптоми коронавіруса з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль.

Як писало РБК-Украина, раніше у США створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 15 країнах - Таїланд, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Японія, Австралія, Швейцарія, Німеччина, Непал, РФ, Франція.

Також нагадаємо, Україна в найближчі дні отримає набори для виявлення коронавіруса. Для цього будуть використовувати референс-лабораторію, яку визначить Всесвітня організація охорони здоров'я.