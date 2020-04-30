Коронавірус не буо створено штучно, - розвідка США

Спецслужби США прийшли до висновку, що новий коронавирус COVID-19 не було виведено штучно або генетично модифіковано. Про це повідомляє AP з посиланням на заяву Національної розвідки США.

Зокрема, в заяві йдеться про згоду з широким науковим консенсусом навколо того, що COVID-19 не є штучним або генетично модифікованим коронавірусом.

"Національна розвідка продовжить ретельно перевіряти інформацію і розвіддані, щоб визначити, чи почався спалах в результаті контакту з інфікованими тваринами або це сталося в результаті нещасного випадку в лабораторії в Ухані", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа доручила спецслужбам встановити можливе приховування фактів про коронавірус з боку Китаю або ВООЗ.

До цього РБК-Україна писало, що США, найбільш постраждала від коронавірусу країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем епідемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.