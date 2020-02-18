Коронавірус: Сінгапур заборонив в'їзд іноземцям з лайнера Westerdam

Влада Сінгапуру евакуювала двох своїх громадян з круїзного лайнера Westerdam, заборонивши в'їзд іноземцям, які були пасажирами на лайнері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Straits Times.

Зазначається, що двоє сінгапурців з лайнера Westerdam, якому було дозволено причалитися в порту Камбоджі після майже двох тижнів у морі, проходять карантин у Сінгапурі.

Фахівці побоюються, що пасажири корабля можуть бути джерелом коронавірусу після того, як Малайзія заявила, що у американської громадянки з цього лайнера, яка прибула до Куала-Лумпура, був позитивний тест на коронавірус.

Раніше уряд Малайзії заборонив в'їзд пасажирам круїзного лайнера Westerdam. Це відбулося після того, як 83-річна американка, яка була пасажиркою на цьому кораблі, здала позитивний тест на вірус Covid-19.

Нагадаємо, вранці 4 лютого Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess. Судно було заблоковано після того, як у 80-річного пасажира підтвердилося інфікування китайським коронавірусом COVID-19. Наразі інфіковано понад 450 людей, серед яких - українці.