Коронавірус у Шахова: встановлені вже 50 людей, з якими контактував нардеп

Фото: Сергій Шахов (РБК-Україна)

Робота по виявленню зав’язків Шахова продовжується

Станом на вечір 18 березня встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, у якого підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави МВС Антона Геращенка у Facebook.

За його інформацією, встановлення осіб, з якими міг контактувати нардеп, продовжується.

"Тільки сьогодні були встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим під час його зустрічей в Верховній раді та виступів в ефірах декількох телеканалів. І ця робота по виявленню зав’язків Шахова продовжується", - повідомив Геращенко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що через виявлення коронавірусу в народного депутата Сергія Шахова перевірку на COVID-19 пройдуть всі контактні особи. Попри те, що персональна картка Шахова 17 березня була зареєстрована в системі Верховної ради, самого нардепа в залі засідань не було.

Нагадаємо, 18 березня народний депутат Сергій Шахов повідомив, що у нього підтвердили захворювання коронавірусом. Нардеп розповів, що перебуває вдома у самоізоляції та має підвищену температуру. Пізніше дану інформацію підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я. Шахов нещодавно повернувся з-за кордону.