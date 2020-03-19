ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус у Шахова: встановлені вже 50 людей, з якими контактував нардеп

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 00:08
Коронавірус у Шахова: встановлені вже 50 людей, з якими контактував нардеп
Фото: Сергій Шахов (РБК-Україна)

Робота по виявленню зав’язків Шахова продовжується

Станом на вечір 18 березня встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, у якого підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави МВС Антона Геращенка у Facebook.

За його інформацією, встановлення осіб, з якими міг контактувати нардеп, продовжується.

"Тільки сьогодні були встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим під час його зустрічей в Верховній раді та виступів в ефірах декількох телеканалів. І ця робота по виявленню зав’язків Шахова продовжується", - повідомив Геращенко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що через виявлення коронавірусу в народного депутата Сергія Шахова перевірку на COVID-19 пройдуть всі контактні особи. Попри те, що персональна картка Шахова 17 березня була зареєстрована в системі Верховної ради, самого нардепа в залі засідань не було.

Нагадаємо, 18 березня народний депутат Сергій Шахов повідомив, що у нього підтвердили захворювання коронавірусом. Нардеп розповів, що перебуває вдома у самоізоляції та має підвищену температуру. Пізніше дану інформацію підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я. Шахов нещодавно повернувся з-за кордону.

Коронавірус зафіксований в Маріуполі В Україні підтвердили нові випадки коронавірусу
Новини України нардепКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся