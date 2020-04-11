Від коронавірусу за кордоном одужали ще 4 українців

За кордоном підтвердили ще 4 випадки одужання від коронавірусу громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства закордонних справ України (МЗС).

За даними зовнішньополітичного відомства, за межами України від захворювання на коронавірус лікуються 172 українці. Хворі громадяни перебувають в Австрії, Бельгії, Греції, Єгипті, Іспанії, Італії, Мальті, Нігерії, Нідерландах, Об'єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Португалії, Росії, Сейшельських островах, Сербії, США, Таїланді, Німеччині, Чехії та Швеції.

При цьому одужали від коронавірусу 23 українських громадяни. Одужання зафіксовано у Британії, Домініканській Республіці, Італії, Нігерії, ОАЕ, Польщі, Таїланді, Німеччині, Швеції, Швейцарії та Японії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від захворювання на коронавірус за кордоном померли 6 громадян України. Також було відомо про одужання від коронавірусу 19 українців.

Крім того, станом на 11 квітня в Україні зафіксовано 2511 випадків захворювання на коронавірус. Жертвами хвороби стали 73 пацієнти. Ще 79 українців вже одужали від коронавірусу.