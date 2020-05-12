Коронавірус у Рівненській області: підтвердили сім нових випадків зараження

За станом на вечір 12 травня в Рівненській області лабораторно підтвердили сім нових випадків захворювання коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік інфікованих варіюється від 19 до 86 років. Серед захворілих двоє жителів сула Дубно, троє жителів Рівненського району, один житель Сарненського району та один - міста Костопіль.

Так, у Рівненській області зареєстровано 1035 випадків захворювання COVID-19. З них - 219 медпрацівників і 78 дітей. Також зафіксовано 24 летальних випадків.

"Сьогодні, на жаль померла підключена до ШВЛ-апарату 55-річна мешканка села Березове Рокитнівського району", - йдеться в повідомленні.

При цьому голова ОДА зазначив, що вперше за добу кількість людей, які одужали, перевищило число хворих.

Так, сьогодні були виписані 47 пацієнтів. І загальне число видужали в області зросла до 220 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в деяких районах Рівненської області ввели адаптивний карантин, оскільки там залишається велика кількість хворих.

Крім того, у Чернівецькій області протягом попередніх діб, 11 травня, зафіксовано 72 нові випадки захворювання коронавірусом. За минулу добу померли ще троє буковинців, госпіталізовано 22 людини.