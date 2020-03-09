Коронавірус продовжує поширюватися: ситуація в Україні і сусідніх країнах

Коронавірус продовжує поширюватися в світі, в Україні також зафіксовано один випадок інфікування COVID-19. Детальніше про ситуацію в Україні та сусідніх країнах - в матеріалі РБК-Україна.

Випадки коронавірусу зафіксовані в Украині і у всіх 7 сусідніх країнах.

Короновірус в Україні

Коронавірус в Україні був зафіксований 3 березня, це перший і єдиний випадок в країні. Заразився житель Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії. Разом з ним подорожувала і його дружина, однака у неї ознак коронавірусу не виявлено.

На даний момент в Чернівцях і області введено обмежувальні заходи: школи і виші закриті на карантин, заборонено проведення масових заходів, в місті посилена дезінфекція.

Крім Чернівців посилені заходи ввели ще кілька регіонів. Зокрема, в Києві і Харкові в школах вимірюють температуру учнів. У Львові, Житомирі та Сумах рекомендують не проводити масові заходи.

Крім того, на українському кордоні введено температурний скринінг: у всіх, хто перетинає кордон вимірюють температуру. Також введені певні обмеження на КПВВ на Донбасі: на підконтрольну Україні територію не пускатимуть людей з ознаками коронавірусі.

Коронавірус в Польщі

У Польщі на даний момент вже зафіксовано 16 випадків зараження коронавірусом. Через загрозу COVID-19 на кордонах з Німеччиною і Чехією Польща вводить санітарний контроль.

На даний момент випадки зараження зафіксовані в Рацибужі, Кракові, Зеленій Гурі, Щецині, Оструді, Вроцлаві та Варшаві.

У зв'язку із загрозою епідемії Головна санітарна інспекція Польщі рекомендує скасувати всі масові заходи, в яких беруть участь понад тисячу осіб, що проводяться в закритих приміщеннях.

Коронавірус в Угорщині

Угорщина підтвердила два перші випадки захворювання на новий коронавірусів 4 березня, інфікованими виявилися два іранських студенти. На даний момент в країні зафіксовано вже 7 випадків зараження.

Коронавірус в Молдові

У Молдові перший випадок зараження коронавірусом був виявлений 7 березня у 48-річної жінки, яка повернулася з Італії. Її госпіталізували прямо з аеропорту в важкому стані.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, сьогодні президент Молдови Ігор Додон оприлюднив особисті дані жінки, у якої був виявлений коронавірус, а прем'єр країни раніше звинуватив хвору жінку в безвідповідальності.

Коронавірус в Білорусі

У Білорусі на даний момент зафіксовано 9 випадків зараження коронавірусом. Місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни повідомляють, що перший в країні пацієнт з коронавірусів, яким виявився студент з Ірану, вилікуваний і його планують виписати на цьому тижні.

Як заявляв президент країни Олександр Лукашенко, Білорусь не буде закривати кордон через COVID-19.

Коронавірус в Румунії

У Румунії вже зафіксовано 15 випадків зараження коронавірусом. Крім того, в Румунії 27 осіб перебувають на карантині, а ще 12 789 осіб перебувають вдома. В країні рішенням Міносвіти призупинено проведення шкільних олімпіад, також можливе закриття шкіл і припинення навчання у вишах.

Коронавірус в Словаччині

У Словаччині на даний момент зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом, тоді як 491 проба на коронавірус була негативною. По всій країні закривають школи через загрозу COVID-19.

Коронавірус в Росії

У Росії зафіксовано 20 випадків зараження коронавірусом. Місцеві ЗМІ з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я повідомляють, що з 20 випадків 17 виявлені у росіян, які повернулися з Італії, також в РФ із зараженням знаходяться двоє громадян Китаю і один італієць.