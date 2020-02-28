Коронавірус продовжує поширюватися за межами Китаю: динаміка за тиждень

За минулий тиждень спалах коронавірусу охопив 25 нових країн. Захворюваність стрімко зростає за межами Китаю, і на 28 лютого випадки інфікування підтверджені в 50 країнах. Детально про динаміку поширення вірусу - на РБК-Україна.

Коронавірус у світі поширюється швидше, ніж усередині Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує збільшення темпів зростання захворюваності за межами Китаю. За заявою глави ВООЗ, в останні два дні число нових заражень на COVID-19 в світі перевищило кількість захворювань в самому Китаї. Найбільш стрімко вірус поширюється в Італії, Ірані, Південній Кореї.

Кількість хворих поза КНР на 28 лютого становить 4351 осіб, в той час як 21 лютого за межами Китаю було виявлено 1200 випадків інфікування.

Фото: Поширення коронавірусу в світі (скриншот gisanddata.maps)

Спалах коронавірусу в Італії

Епіцентром інфекції в Європі стала Італія. За тиждень, з 21-го по 28 лютого кількість хворих в країні збільшилася з 3-х до 655, 17 осіб померло.

На карантин відправлено понад 10 комун регіону Ломбардія, де був виявлений коронавірус. У містах встановили санітарні кордони, також скасовані заняття в навчальних закладах, закриті залізничні станції. Через епідемію коронавірусу призупинили проведення Венеціанського карнавалу.

Зростання захворюваності в Європі

З Італії коронавірус швидко поширився в ряді країн. Нові випадки зараження були зафіксовані в 20 європейських державах, велика частина з них пов'язана із завезенням вірусу з Італії.

в Німеччині загальна кількість інфікованих - 48 осіб. За тиждень виявлено 32 нових випадки.

загальна кількість інфікованих - 48 осіб. За тиждень виявлено 32 нових випадки. у Франції коронавірус знайшли у 38 громадян. За тиждень виявлено 26 нових випадків.

коронавірус знайшли у 38 громадян. За тиждень виявлено 26 нових випадків. в Іспанії заразилося 32 людини. За тиждень виявлено 30 нових випадків.

заразилося 32 людини. За тиждень виявлено 30 нових випадків. у Великобританії - 19 інфікованих. 7 днів тому в країні було лише 9 підтверджених випадків.

- 19 інфікованих. 7 днів тому в країні було лише 9 підтверджених випадків. у Швейцарії кількість захворілих складає 15 осіб, перший випадок зафіксовано 25 лютого.

кількість захворілих складає 15 осіб, перший випадок зафіксовано 25 лютого. у Швеції за тиждень захворіло 6 осіб. На даний момент коронавірус виявлений у 7 громадян.

за тиждень захворіло 6 осіб. На даний момент коронавірус виявлений у 7 громадян. в Австрії коронавірус виявили на цьому тижні. Зараз в країні 5 хворих.

коронавірус виявили на цьому тижні. Зараз в країні 5 хворих. у Хорватії зафіксовано 5 інфікованих.

у Фінляндії за тиждень виявлено 1 новий випадок, 1 людина одужала.

за тиждень виявлено 1 новий випадок, 1 людина одужала. у Данії перший випадок коронавірусу зафіксований 27 лютого.

перший випадок коронавірусу зафіксований 27 лютого. в Естонії один інфікований виявлений 26 лютого.

один інфікований виявлений 26 лютого. в Греції за цей тиждень виявлено 3 випадки зараження.

за цей тиждень виявлено 3 випадки зараження. в Грузії - 2 випадки зафіксовано на цьому тижні.

- 2 випадки зафіксовано на цьому тижні. у Північній Македонії коронавірус виявили 26 лютого у однієї жінки.

коронавірус виявили 26 лютого у однієї жінки. в Норвегії - 1 випадок зараження зафіксований 26 лютого.

- 1 випадок зараження зафіксований 26 лютого. в Румунії - троє інфікованих, випадки зараження підтвердилися 28 лютого.

- троє інфікованих, випадки зараження підтвердилися 28 лютого. в Білорусі - 1 хворий виявлений 27 лютого.

- 1 хворий виявлений 27 лютого. в Литві - 1 випадок.

- 1 випадок. в Нідерландах - 2 хворих.

Коронавірус в Америці

Серед громадян США на 28 лютого зафіксовано 60 випадків інфікування коронавірусом. Кількість хворих, у порівнянні з минулим тижнем, збільшилася на 45 осіб. 6 пацієнтів уже одужали.

У Канаді -14 хворих. За тиждень виявлено 6 нових випадків інфікування коронавірусом.

Спалах коронавірусу в Південній Кореї

Другою країною за кількістю інфікованих коронавірусом в світі після Китаю залишається Південна Корея. Тут загальна кількість хворих становить 2337 осіб, летальних випадків - 13. Тиждень тому в країні було зафіксовано тільки 204 випадки.

Коронавірус в Ірані

Темп зараження коронавірусом в Ірані стрімко зростає з 5 інфікованих (на 21 лютого) до 388 (на 28 лютого). Жертвами інфекції в країні за тиждень стало 32 людини (всього 34 померлих).

Ситуація в Японії

З 21-го по 28 лютого коронавірусом в Японії заразилося 133 людини. Всього кількість виявлених випадків становить 226, летальних випадків - 5.

Динаміка по інших країнах

Сінгапур - 96 випадків захворювання. За тиждень виявлено 11 нових випадків.

Малайзія - 25 інфікованих, 3 нових випадки з 21 лютого.

Таїланд - 41 випадків, 6 інфікованих виявлено на цьому тижні.

Кувейт - за тиждень виявлено 45 інфікованих.

Бахрейн - 36 випадків нових випадків за тиждень.

ОАЕ - всього 19 випадків, за тиждень захворіло 10 осіб.

Ірак - зафіксовано 7 інфікованих.

Оман - 6 випадків захворювання.

Ліван - за тиждень виявлено 3 випадки.

Також перші випадки захворювання на цьому тижні виявлено в Бразилії, Пакистані, Афганістані, Азербайджані, Алжирі, Мексиці, Новій Зеландії, Ісландії.

Варто відзначити, що на території України випадки захворювання коронавірусом COVID-19 не зафіксовані. Всі 5 хворих українців перебувають за межами країни.