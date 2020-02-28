Коронавірус продовжує поширюватися за межами Китаю: динаміка за тиждень

Італія, Іран і Південна Корея лідирують за кількістю хворих
За минулий тиждень спалах коронавірусу охопив 25 нових країн. Захворюваність стрімко зростає за межами Китаю, і на 28 лютого випадки інфікування підтверджені в 50 країнах. Детально про динаміку поширення вірусу - на РБК-Україна.
Коронавірус у світі поширюється швидше, ніж усередині Китаю
Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує збільшення темпів зростання захворюваності за межами Китаю. За заявою глави ВООЗ, в останні два дні число нових заражень на COVID-19 в світі перевищило кількість захворювань в самому Китаї. Найбільш стрімко вірус поширюється в Італії, Ірані, Південній Кореї.
Кількість хворих поза КНР на 28 лютого становить 4351 осіб, в той час як 21 лютого за межами Китаю було виявлено 1200 випадків інфікування.
Спалах коронавірусу в Італії
Епіцентром інфекції в Європі стала Італія. За тиждень, з 21-го по 28 лютого кількість хворих в країні збільшилася з 3-х до 655, 17 осіб померло.
На карантин відправлено понад 10 комун регіону Ломбардія, де був виявлений коронавірус. У містах встановили санітарні кордони, також скасовані заняття в навчальних закладах, закриті залізничні станції. Через епідемію коронавірусу призупинили проведення Венеціанського карнавалу.
Зростання захворюваності в Європі
З Італії коронавірус швидко поширився в ряді країн. Нові випадки зараження були зафіксовані в 20 європейських державах, велика частина з них пов'язана із завезенням вірусу з Італії.
Коронавірус в Америці
Серед громадян США на 28 лютого зафіксовано 60 випадків інфікування коронавірусом. Кількість хворих, у порівнянні з минулим тижнем, збільшилася на 45 осіб. 6 пацієнтів уже одужали.
У Канаді -14 хворих. За тиждень виявлено 6 нових випадків інфікування коронавірусом.
Спалах коронавірусу в Південній Кореї
Другою країною за кількістю інфікованих коронавірусом в світі після Китаю залишається Південна Корея. Тут загальна кількість хворих становить 2337 осіб, летальних випадків - 13. Тиждень тому в країні було зафіксовано тільки 204 випадки.
Коронавірус в Ірані
Темп зараження коронавірусом в Ірані стрімко зростає з 5 інфікованих (на 21 лютого) до 388 (на 28 лютого). Жертвами інфекції в країні за тиждень стало 32 людини (всього 34 померлих).
Ситуація в Японії
З 21-го по 28 лютого коронавірусом в Японії заразилося 133 людини. Всього кількість виявлених випадків становить 226, летальних випадків - 5.
Динаміка по інших країнах
Також перші випадки захворювання на цьому тижні виявлено в Бразилії, Пакистані, Афганістані, Азербайджані, Алжирі, Мексиці, Новій Зеландії, Ісландії.
Варто відзначити, що на території України випадки захворювання коронавірусом COVID-19 не зафіксовані. Всі 5 хворих українців перебувають за межами країни.