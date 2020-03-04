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Коронавірус може призвести до економічної кризи в Україні, - Мінекономіки

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За словами Милованова, ймовірність епідемії низька, але поступово зростає

Виконувач обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що епідемія нового типу коронавірусу COVID-19 може призвести до кризи в економіці України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Facebook.

За його словами, ймовірність епідемії низька, але поступово зростає. Епідемія може призвести до кризи в економіці.

Він додав, що уряд має підготувати стратегію для протидії економічним наслідкам коронавірусу:

  • монетарна політика (надання ліквідності, пом’якшення ставки, тощо),
  • фіскальна політика (податкові канікули певним галузям за потреби, бюджетна підтримка),
  • за потреби обмеження економічної активності певних галузей та підприємств (туризм, транспорт, роздрібна торгівля),
  • обмеження соціальної активності (наприклад, канікули на комунальні платежі для пенсіонерів),
  • захисні дії в міжнародній торгівлі (мита або навпаки підтримка певного імпорту, заборона реекспорту певних категорій товарів - номенклатуру має підготувати Міністерство охорони здоров'я України),
  • меморандуми спільних дій з галузями, чиї товари чи послуги критичні під час епідемії.

Нагадаємо, найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Чернівцях не підтвердили зараження коронавірусом у трьох госпіталізованих з підозрою на COVID-19. Трьох людей госпіталізували з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, однак ознак коронавірусу в них не виявили.

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