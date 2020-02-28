Коронавірус наближається до українського кордону: ситуація в країні

Інфекцію виявили в Білорусі та Румунії
Нові випадки зараження коронавірусом за останні дні були виявлені в багатьох регіонах Європи. Перші хворі вже з'явилися в країнах, що межують з Україною. Детальніше про ситуацію із зараженням в сусідніх країнах, і як в Україні готуються до можливої появи коронавірусу - в нашому матеріалі.
Інфекцію зафіксували в Білорусі
27 лютого коронавірус виявили в Білорусі. Інфікований - іранський студент, який раніше прилетів до країни з Баку. Хлопця та всіх, хто контактував з ним, ізолювали в лікарні Мінська. Для недопущення поширення коронавірусу в Білорусі проводять обстеження всіх громадян, які прибувають з країн, охоплених спалахом інфекції.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що необхідність закривати кордони відсутня. На його думку, такий захід є неефективним для стримування вірусу.
Коронавірус у Румунії
У сусідній з Україною Румунії зафіксовано одного хворого. Напередодні 26 осіб були відправлені на карантин і обстеження після контакту з туристом-італійцем.Чоловік перебував на території країни кілька днів і по поверненню додому був госпіталізований з коронавирусною інфекцією.
Після проведеного тестування коронавірус підтвердили у одного громадянина Румунії, який знаходився на карантині.
Підозри на коронавірус у сусідніх країнах
У Росії коронавірус був виявлений ще наприкінці січня. Інфікованими виявилися громадяни Китаю. Вони пройшли лікування і вже одужали. З 28 лютого українські прикордонники здійснюють перевірку на всіх пунктах пропуску з РФ, включаючи зону ООС і Крим.
Підозра на коронавірус у Польщі була зафіксована у дівчини, яка повернулася з Таїланду і звернулася в лікарню зі скаргою на погане самопочуття. Однак аналізи на COVID-19 показали негативний результат.
У Молдові зараження коронавірусом підозрювали у п'ятьох людей, які повернулися з Італії, та одного чоловіка, який приїхав з Південної Кореї. За результатами тестів, наявність інфекції не підтвердилася. У країні введено "жовтий код" безпеки для боротьби з можливим поширенням коронавірусу.
Ситуація на державному кордоні України
На автомобільних прикордонних пунктах пропуску введений посилений контроль. Всім, хто в'їжджає на територію України, вимірюють температуру.
В аеропортах і залізничних пунктах пропуску також проводиться обов'язковий температурний скринінг за допомогою безконтактного інфрачервоного термометра.
Крім цього, прикордонники фіксують контактні дані осіб, які прибувають з країн, де зафіксована внутрішня державна передача коронавирусной інфекції.
Тест-системи для виявлення коронавірусу в першу чергу отримають 3 прикордонні області (Львівська, Закарпатська та Чернівецька). Тому що в цих регіонах проживає найбільше осіб, які працюють в Італії, охопленої спалахом інфекції.
10 березня в Україні повинні з'явитися швидкі тести на коронавірус, які можна буде використовувати за межами лабораторії. Вони дозволять підтвердити або виключити діагноз протягом 15-20 хвилин після відбору біологічного матеріалу.
Всі області готові приймати заражених коронавірусом
У разі зараження коронавірусом пацієнтів прийматимуть спеціальні госпіталі. По дві таких опорних бази визначені в кожній області України. Установи оснащені інфекційними боксами з апаратами штучної вентиляції легенів, кисневими концентраторами або централізованим підведенням кисню для реанімації.
Для екстреної евакуації хворих на коронавірус в Україні заступив на чергування спеціально обладнаний вертоліт Мі-8МТВ-1 з комплектами біозахисту та обладнанням для екстреної медичної допомоги. Вертоліт може здійснювати евакуацію на відстань до 1200 км по всій території країни.
Коронавірусом заразилося 5 українців за межами країни
Інфекцію виявили у чотирьох українців на борту лайнера Diаmond Princess, який стоїть на карантині в Японії. Хворих госпіталізували до лікарні Токіо. Їх стан здоров'я задовільний.
Також коронавірус діагностували у 25-річної українки в Італії. Дівчина проходить лікування в лікарні Неаполя.
На території України підтверджених випадків зараження COVID-19 не було зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що в Чернівцях госпіталізували двох осіб з підозрою на коронавірус. Першою в лікарню звернулася жінка, яка приїхала нещодавно з Італії. Другий пацієнт був госпіталізований з пневмонією. Тестування проб на коронавірус дало негативний результат.