Коронавірус наближається до українського кордону: ситуація в країні

Нові випадки зараження коронавірусом за останні дні були виявлені в багатьох регіонах Європи. Перші хворі вже з'явилися в країнах, що межують з Україною. Детальніше про ситуацію із зараженням в сусідніх країнах, і як в Україні готуються до можливої ​​появи коронавірусу - в нашому матеріалі.

Інфекцію зафіксували в Білорусі

27 лютого коронавірус виявили в Білорусі. Інфікований - іранський студент, який раніше прилетів до країни з Баку. Хлопця та всіх, хто контактував з ним, ізолювали в лікарні Мінська. Для недопущення поширення коронавірусу в Білорусі проводять обстеження всіх громадян, які прибувають з країн, охоплених спалахом інфекції.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що необхідність закривати кордони відсутня. На його думку, такий захід є неефективним для стримування вірусу.

Коронавірус у Румунії

У сусідній з Україною Румунії зафіксовано одного хворого. Напередодні 26 осіб були відправлені на карантин і обстеження після контакту з туристом-італійцем.Чоловік перебував на території країни кілька днів і по поверненню додому був госпіталізований з коронавирусною інфекцією.

Після проведеного тестування коронавірус підтвердили у одного громадянина Румунії, який знаходився на карантині.

Підозри на коронавірус у сусідніх країнах

У Росії коронавірус був виявлений ще наприкінці січня. Інфікованими виявилися громадяни Китаю. Вони пройшли лікування і вже одужали. З 28 лютого українські прикордонники здійснюють перевірку на всіх пунктах пропуску з РФ, включаючи зону ООС і Крим.

Підозра на коронавірус у Польщі була зафіксована у дівчини, яка повернулася з Таїланду і звернулася в лікарню зі скаргою на погане самопочуття. Однак аналізи на COVID-19 показали негативний результат.

У Молдові зараження коронавірусом підозрювали у п'ятьох людей, які повернулися з Італії, та одного чоловіка, який приїхав з Південної Кореї. За результатами тестів, наявність інфекції не підтвердилася. У країні введено "жовтий код" безпеки для боротьби з можливим поширенням коронавірусу.

Ситуація на державному кордоні України

На автомобільних прикордонних пунктах пропуску введений посилений контроль. Всім, хто в'їжджає на територію України, вимірюють температуру.

В аеропортах і залізничних пунктах пропуску також проводиться обов'язковий температурний скринінг за допомогою безконтактного інфрачервоного термометра.

Фото: Температурний скринінг в аеропорту (facebook com airportkiev)

Крім цього, прикордонники фіксують контактні дані осіб, які прибувають з країн, де зафіксована внутрішня державна передача коронавирусной інфекції.

Тест-системи для виявлення коронавірусу в першу чергу отримають 3 прикордонні області (Львівська, Закарпатська та Чернівецька). Тому що в цих регіонах проживає найбільше осіб, які працюють в Італії, охопленої спалахом інфекції.

10 березня в Україні повинні з'явитися швидкі тести на коронавірус, які можна буде використовувати за межами лабораторії. Вони дозволять підтвердити або виключити діагноз протягом 15-20 хвилин після відбору біологічного матеріалу.

Всі області готові приймати заражених коронавірусом

У разі зараження коронавірусом пацієнтів прийматимуть спеціальні госпіталі. По дві таких опорних бази визначені в кожній області України. Установи оснащені інфекційними боксами з апаратами штучної вентиляції легенів, кисневими концентраторами або централізованим підведенням кисню для реанімації.

Для екстреної евакуації хворих на коронавірус в Україні заступив на чергування спеціально обладнаний вертоліт Мі-8МТВ-1 з комплектами біозахисту та обладнанням для екстреної медичної допомоги. Вертоліт може здійснювати евакуацію на відстань до 1200 км по всій території країни.

Фото: Всередині вертольота МІ-8 МТВ-1 (dsns.gov.ua)

Коронавірусом заразилося 5 українців за межами країни

Інфекцію виявили у чотирьох українців на борту лайнера Diаmond Princess, який стоїть на карантині в Японії. Хворих госпіталізували до лікарні Токіо. Їх стан здоров'я задовільний.

Також коронавірус діагностували у 25-річної українки в Італії. Дівчина проходить лікування в лікарні Неаполя.

На території України підтверджених випадків зараження COVID-19 не було зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що в Чернівцях госпіталізували двох осіб з підозрою на коронавірус. Першою в лікарню звернулася жінка, яка приїхала нещодавно з Італії. Другий пацієнт був госпіталізований з пневмонією. Тестування проб на коронавірус дало негативний результат.