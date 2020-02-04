Коронавірус: в Японії помістили на карантин круїзний лайнер

Круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 2500 туристів та 1000 членів екіпажу, помістили на карантин в японському порту через загрозу коронавірусу. Про це повідомляє Kyodo.

Лікарі перевіряли пасажирів всю ніч. Зазначається, що на нездужання поскаржилися сім осіб на борту лайнера. Раніше лікарі виявили коронавірус у 80-річного чоловіка, який кілька днів тому зійшов з борту корабля в Гонконзі.

Раніше схожа ситуація з круїзним судном сталася в Італії. 30 січня в гавані Чивітавекк’я через підозри на коронавірус близько 7 тисяч осіб були заблоковані на борту круїзного лайнера Costa Smeralda. Увечері того ж дня органи влади повідомили, що ця підозра не підтвердилася.

Нагадаємо, представники Всесвітньої організації охорони здоров'я готуються відправиться в Китай на цьому тижні для розслідування спалаху коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземних громадян, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса. Обмеження не торкнеться тільки найближчих родичів членів екіпажів або постійних жителів країни.