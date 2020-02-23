Коронавірус у поїзді Київ-Москва: відчеплений вагон повертається в Україну

Дослідження не підтвердили зараження коронавірусом у громадянки Китаю, яку зняли з поїзда Київ-Москва у Брянській області (Росія), відтак, відчеплений вагон та пасажири повертаються в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України.

За даними уряду, в 11 українців, які подорожували в одному вагоні з китаянкою, а також у двох бортпровідників не виявили зараження коронавірусом. Госпіталізованих напередодні громадян України виписали з лікарні Брянська.

Зазначається, що вночі 22 лютого відчеплений вагон з українцями було відправлено до Києва. Протягом усього часу допомогу, зокрема з харчуванням, українцями надавало посольство України в Москві.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що українських громадян, які перебували у вагоні поїзда Київ-Москва, ще раз перевірять на зараження коронавірусом під час перетину державного кордону. Прикордонники будуть фіксувати факт повернення тих громадян, які контактували з китаянкою.

Також РБК-Україна писало, що у Брянську госпіталізували 5 громадян України з-поміж тих, хто знаходився в одному вагоні поїзда Київ-Москва з китаянкою, у якої підозрювали зараження коронавірусом.