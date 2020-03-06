Коронавірус підтвердили ще в одній країні ЄС

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Зараження підтвердили у 52-річного жителя Словаччини

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили в Словаччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Slovak Spectator.

За словами прем'єр-міністра країни Петера Пеллегріні, зараження підтвердили у 52-річного чоловіка.

"Сьогодні підтверджено 52-річний пацієнт, наразі він госпіталізований в інфекційну клініку Університетської лікарні в Братиславі", - заявив Пеллегріні.

Чоловік останнім часом не виїжджав в ні в одну з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, однак його син, у якого немає симптомів хвороби, був у Венеції.

Нагадаємо, в п'ятницю, 6 березня, перші випадки зараження коронавірусом підтвердили Сербія, Ватикан, Камерун і Перу.

Крім того, вчені Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії коронавіруса на світову економіку. Зокрема, вчені прогнозують втрату глобального ВВП в розмірі 2,4 трлн доларів, з передбачуваним числом загиблих в 15 млн осіб.

Додамо, що президент США Дональд Трамп підписав законопроект про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом. Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавіруса, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я.