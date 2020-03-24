Коронавірус підтвердили у ще одного нардепа

У народного депутата України Сергія Рудика підтвердили коронавірус COVID-19. Про це повідомила народний депутат Вікторія Гриб Facebook.

За її словами, останній раз вона контактувала з Рудиком на засіданні Верховної ради 17 березня.

"Друзі, сьогодні мій колега Сергій Рудик потрапив у лікарню з діагнозом коронавірус. Півгодини тому про це мені повідомила його лікуючий лікар", - повідомила Гриб.

Вона зазначила, що у зв'язку з цим буде тиждень перебувати на обсервації, так як Рудик у сесійній залі сидить перед нею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко був госпіталізований з підозрою на коронавірус. Він здав два тіста - один виявився негативним, інший - позитивним. Пізніше у нього таки підтвердили інфікування коронавірусом. Зараз він госпіталізований в олександрівській лікарні.

Також коронавірус був підтверджений у нардепа Сергя Шахова. Він 21 березня був госпіталізований в інфекційне відділення.

Крім цього з симптомами на коронавірус був госпіталізований депутат з групи "Довіра" Сергій Вельможний та його син. Проте пізніше Вельможний заявив, що заявив, що його тест на коронавірус негативний.