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Коронавірус - перша пандемія після свинячого грипу: як світ боровся з H1N1

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 07:00
Коронавірус - перша пандемія після свинячого грипу: як світ боровся з H1N1
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Свинячий грип призвів до масштабної пандемії в 2009 році

На даний момент близько 220 тис. людей по всьому світу інфіковані коронавірусом COVID-19. Набагато більше число хворих було під час спалаху свинячого грипу в 2009 році.

Вірус H1N1 спровокував паніку, подібну тій, що відбувається зараз у багатьох країнах. Як світ і Україна боролися з пандемією 10 років тому - в матеріалі РБК-Україна.

Спалах свинячого грипу в світі

Перші випадки інфікування штамом грипу типу "A" H1N1 були лабораторно підтверджені в квітні 2009 року на території Південної Каліфорнії.

Захворіли діти віком 9 та 10 років. Як виявилося пізніше, вірус проник до США з Мексики, де люди почали хворіти ще в березні.

Інфекція швидко поширювалася світом і охопила 200 країн. Вже на початку червня ВООЗ присвоїла найнебезпечніший, 6-й рівень загрози - пандемії.

За офіційними даними, свинячий грип забрав життя 19 тис. осіб у світі. Однак через кілька років дослідники смертності від A/H1N1 заявили про результат приблизно в 203 тис. жертв. Найбільша кількість хворих була в США (близько 1 млн.), Мексиці, Бразилії, Аргентині.

  • для протидії вірусу в США масово закривалися школи, президент Барак Обама оголосив у країні надзвичайний стан.
  • режим НС був введений в Гонконзі.
  • в Мексиці діяв карантин із забороною масових заходів, були закриті всі освітні заклади, спортивні змагання проходили без глядачів.
  • в Євросоюзі рекомендували населенню відкласти поїздки в США і Мексику.
  • пасажири аеропортів у багатьох країнах проходили температурний скринінг.

Для лікування свинячого грипу застосовувалися відомі противірусні препарати Осельтамівір (Таміфлю) і Занамівір (Реленза).

Розробка вакцини від H1N1 почалася в липні 2009, і вже в грудні препарат довів свою ефективність. Активність поширення вірусу знизилася, в серпні 2010-го ВООЗ оголосила про завершення пандемії.

Свинячий грип в Україні

Навесні 2009-го держкомітет ветеринарної медицини заборонив ввезення свинини до України з США, Канади і Мексики. Перший випадок захворювання зафіксували в червні у хлопця, який відвідував Сполучені Штати.

Епідемія грипу A/H1N1 в Україні почалася восени 2009 року, найбільша кількість хворих була в західних регіонах. Саме тут почалася паніка - люди розкуповували оксолінову мазь, противірусні ліки. Маски і марлеві пов'язки були в дефіциті у всіх аптеках.

Карантин з забороною на проведення масових заходів діяв у 9 областях.

З 30 жовтня 2009 року на 3 тижні були закриті всі школи і вищі навчальні заклади країни. Уряд розробив заходи для обмеження переїздів громадян між областями і зобов'язав громадян носити маски

У листопаді до Києва доставили літаком партію з 300 тис. упаковок "Таміфлю" для боротьби зі свинячим грипом.

До кінця листопада 2009 року в Україні лабораторно було підтверджено 225 випадків зараження A/H1N1, померло 17 осіб. У грудні захворюваність пішла на спад і карантин у школах було скасовано.

Симптоми свинячого грипу і чим він відрізняється від COVID-19

Свинячий грип відноситься до штамів групи H1N1 (даний тип був причиною пандемії 1918 року, відомої як "іспанка").

Вірус 2009 року має унікальну комбінацію генів, найбільш схожу зі штамом вірусу у свиней. При цьому підтвердити можливість його поширення серед тварин не вдалося.

A/H1N1 передається тільки від людини до людини та проявляється такою симптоматикою:

  • раптове погіршення самопочуття;
  • жар понад 38 градусів;
  • ломота в м'язах;
  • кашель;
  • запалення носоглотки і нежить;
  • нудота і діарея;
  • ускладнення - вірусна пневмонія.

Відмінністю свинячого грипу від коронавіруса є те, що A/H1N1 становив велику небезпеку для молодих людей і осіб середнього віку.

Порядку 60-80% померлих від свинячого грипу були молодше 65 років. Як відомо, жертвами COVID-19 найчастіше стають люди похилого віку (в групі найбільшого ризику особи, старше 70 років).

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