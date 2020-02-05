Коронавірус може передаватися від вагітної матері до дитини

Лікарі Уханської дитячої поліклініки заявили, що новий коронавірус 2019-nCoV може передаватися від вагітної матері до новонародженої дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначають лікарі, у немовляти, який був народжений жінкою з підтвердженим вірусом, також виявили коронавірус. При цьому з симптомів у нього проявилося тільки утруднене дихання і порушення роботи печінки. Стан малюка поки стабільний.

"Цей випадок нагадує: слід пам'ятати, що коронавірус також може передаватися від матері до дитини", - заявив головний лікар відділення для новонароджених Уханської дитячої поліклініки Чжен Линкон.

Раніше в тій же лікарні повідомляли про виявлення коронавіруса у матері і новонародженої дитини, які раніше не виявляли ніяких симптомів зараження. Лікарі запевнили, що життя обох також нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Китаї затримали чоловіка, який приховував захворювання коронавірусом і заразив щонайменше семеро людей. Зазначається, що чоловік приховував, що повернувся з Уханя, і при цьому побував на весіллі, де були присутні близько 3 тис. осіб.

Відзначимо, за даними ВООЗ на 4 лютого, у Китаї підтверджений 20 471 випадок захворювання 2019-nCov. Підозри на коронавірус виявлені ще 23 214 осіб. У важкому стані знаходяться 2 788 пацієнтів. Всього від захворювання померли 425 осіб, в основному літніх людей з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали.