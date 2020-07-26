Коронавірус не передається через басейни і питну воду, - ЦОЗ

Експерти американського Центру контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомляють про відсутність доказів поширення збудника COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо. Дезінфікуючі засоби для очищення згубно на нього впливають.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"На сайті однієї з найбільших видавничих компаній світу Elsevier опублікована стаття італійських дослідників, які пишуть, що докази наявності SARS-CoV-2 у воді дуже мізерні і немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній у поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду", - йдеться в повідомленні.

Експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося.

"Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана зі скупченням людей. Збудник коронавирусной інфекції здатний передаватися від людини до людини незалежно від того, знаходяться вони у воді або на суші", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в гуртожитку київського вузу зафіксували спалах коронавіруса.

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