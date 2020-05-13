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Коронавірус може назавжди залишитися серед людей, - ВООЗ

Новини » Медицина     13.05.2020 - 22:05
Коронавірус може назавжди залишитися серед людей, - ВООЗ
Ілюстративне фото (freepik)

COVID-19 може стати ще одним ендемічним вірусом

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що коронавірус може назавжди залишитися серед людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами керівника програм із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майка Раяна, цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом.

"Важливо відкрито заявити: цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом (постійно присутнім серед людей - ред)", - сказав він.

Він також наголосив, що водночас світ може контролювати поширення вірусу за допомогою вакцин.

"Важливо лишатися реалістами. Не думаю, що хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне", - додав Раян.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу загрожує недавнім досягненням в області охорони здоров'я і прогресу в досягненні глобальних цілей, намічених у стратегії на 2020 рік. Згідно з опублікованою статистикою ВООЗ за 2020 рік, у світі спостерігається позитивна динаміка у сфері охорони здоров'я.

Як повідомляло РБК-Україна, наразі епіцентром пандемії у світі залишається американський континент. Тим не менше, число хворих збільшується в Африці: коронавірус зафіксували у всіх африканських країнах. Менш ніж за тиждень кількість хворих зросла на 16 тис. осіб.

Раніше ВООЗ заявляла, що перемогти коронавірус допоможе активне тестування, відстеження контактів, карантин і соціальна дистанція.

Теги Новини України ВООЗКоронавірус
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